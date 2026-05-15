ईरान के सामने तो निकल गई हेकड़ी, चीन से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगा अमेरिका? नई रिपोर्ट पढ़कर सन्न हैं ट्रंप

Who will win if there war between China and US? ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद जंग न जीत पाने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को लेकर अब एक बड़ा सवाल उठने लगा है. वह सवाल ये है कि अगर उसका चीन के साथ सीधा युद्ध हुआ, तो क्या अमेरिका लंबे समय तक टिक पाएगा? उस जंग का नतीजा क्या होगा. क्या वह उसमें जीत पाएगा या हार के साथ ही उसे महाशक्ति का अपना तमगा भी गंवाना पड़ जाएगा.

असल में ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य अभियान ने दुनिया को अमेरिकी ताकत तो दिखाई, लेकिन उसकी कमजोरियां और सीमाएं भी दुनिया के सामने उजागर हो गई. वहीं चीन अब सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ ही तकनीक, मिसाइल, ड्रोन और युद्ध उत्पादन क्षमता के दम पर भी अमेरिका को खुली चुनौती देता दिखाई दे रहा है.

ईरान जंग ने खोल दी अमेरिका की पोल

अपने चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीर ने दुनिया को बदलती वैश्विक ताकत का संकेत दे दिया. ट्रंप, जो अक्सर दूसरे देशों के नेताओं पर आक्रामक रुख अपनाते हैं, चीन में बेहद संयमित नजर आए. वहीं अपने भव्य सैन्य प्रदर्शन, अनुशासित सैनिकों की कतारें और तकनीकी ताकत के प्रदर्शन के जरिए चीन ने दुनिया को संदेश दे दिया कि अब अमेरिका अकेला सुपरपावर नहीं रहा.

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दोनों मुल्कों के बीच सबसे बड़ा तनाव ताइवान को लेकर है. चीन साफ कह चुका है कि ताइवान उसके लिए “रेड लाइन” है और वह किसी भी मुल्क को इसे पार करने की मंजूरी नहीं देगा. वह यह भी चेतावनी दे चुका है कि तावइवान मामले में अमेरिकी दखल दोनों देशों के बीच “संघर्ष और युद्ध” का कारण बन सकता है.

चीन ने पकड़ ली यूएस की कमजोरी

चीन का हौसला हाल के ईरान युद्ध से भी बढ़ा है, जिसमें उसने यूएस की कमजोरियों को बारीकी से मॉनिटर किया है. उसने देखा है कि अमेरिकी सेना ने हजारों मिसाइलें, ड्रोन और इंटरसेप्टर दागे. उसके टॉमहॉक, पैट्रियट और THAAD जैसे सिस्टम प्रभावी रहे, लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिकी हथियार भंडार तेजी से खाली हो गए. णनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के पास लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइलों का स्टॉक पहले से दबाव में था और ईरान युद्ध ने स्थिति और खराब कर दी.

यह एक ऐसा प्वाइंट है, जहां चीन खुले तौर पर अमेरिका पर भारी पड़ता दिख रहा है. चीन लंबे अरसे से ताइवान जंग की तैयारियों में लगा है. इसके लिए उसका सैन्य उद्योग पिछले कई सालों से “वॉर मोड” में काम कर रहा है. वह बड़ी स्पीड के साथ नए युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइलें, ड्रोन और साइबर सिस्टम बना रहा है. वहीं अमेरिका का सैन्य उद्योग लगातार राजनीतिक प्रक्रियाओं और धीमी उत्पादन क्षमता से जूझ रहा है.

इसके साथ ही चीन अब ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक, सैटेलाइट नेविगेशन और डेटा के मामले में भी कापी हद तक बढ़त बना चुका है. उसका सैटेलाइट सिस्टम तो इतना आधुनिक हो चुका है, जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने यूएस के खिलाफ सटीक ड्रोन हमलों कर डाले.

ताइवान पर हुई जंग तो धो सकता है चीन

अमेरिकी थिंकटैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशल स्टडीज (CSIS) की ओर से हाल में पेश की गई वॉर गेम रिपोर्ट्स ने अमेरिकी रणनीतिकारों की चिंता और बढ़ा दी है. कई वॉर गेम्स में पाया गया कि अगर ताइवान को लेकर चीन और यूएस में युद्ध शुरू होता है तो शुरुआत के एक हफ्ते में ही अमेरिका अपनी लंबी दूरी की अहम मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खर्च कर देगा. ही नहीं, ताइवान में लगे एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम भी शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाएंगे.

सबसे खतरनाक बात यह है कि चीनी मिसाइलें जापान, गुआम और फिलीपींस में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचेंगी. दक्षिण चीन सागर में घूम रहे और कभी अमेरिकी ताकत की पहचान माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस खतरे के सामने टिक नहीं पाएंगे. वे अब चीन की मिसाइलों के सामने असुरक्षित माने जा रहे हैं.

चीन से निपटने के लिए यूएस की नई रणनीति

ऐसे में जंग छिड़ी तो यूएस क्या करेगा. क्या वह आसानी से ताइवान को चीन के पास चले जाने देगा या स्पष्ट नुकसान के बावजूद जंग में उतरकर खुद का वजूद खतरे में डालेगा. स्ट्रेटजिक एक्सपर्टों के मुताबिक, इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका अब ईरान वाली रणनीति पर काम कर रहा है. उसने उसे 'Hellscape Warfare' स्ट्रेटजी नाम दिया है. इसके तहत वह ताइवान को हजारों ड्रोन, अंडरवॉटर सिस्टम और स्वायत्त हथियारों से भर देना चाहता है, जिसके चलते अगर चीन जंग छेड़े तो हमला उसके लिए बहुत भारी पड़ जाए.

यूएस ने चीन से निपटने के लिए नई स्ट्रेटजी तो बना ली है लेकिन इससे उसकी समस्या दूर होती नहीं दिख रही है. इसकी वजह ये है कि इतनी मात्रा में हथियार बनाने के लिए उसे भारी औद्योगिक क्षमता चाहिए, जो पिछले कई सालों में बुरी तरह बिगड़ी हुई है. मौजूदा समय में अमेरिका को हथियार निर्माण में 3-4 साल तक लग रहे हैं. उसकी सप्लाई चेन पहले के मुकाबले कमजोर हो चुकी है. उसकी नौसेना पर दबाव है और उत्पादन क्षमता लगातार सिमट रही है.

ऐसे में चीन के साथ यूएस का संभावित युद्ध केवल ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य, तकनीक और औद्योगिक क्षमता का भी इम्तिहान लेगा. यही वह मोर्चा है, जिस पर अमेरिका तेजी से चीन से पिछड़ता जा रहा है. अगर उसने अपनी रफ्तार तेजी से नहीं बढ़ाई और अपने रक्षा सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत नहीं किए तो उसका सुपरपावर का दर्जा जाते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी.