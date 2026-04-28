पुतिन ने सब सेट कर दिया! 48 घंटे में तीसरी बार इस्लामाबाद क्यों आए अराघची? इनसाइड स्टोरी

अमेरिका से मनमाफिक डील के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची कई दिन से निकले हुए हैं. वह पाकिस्तान आते हैं, फिर ओमान जाते हैं, फिर इस्लामाबाद में दिखाई देते हैं, यहां से रूस पहुंचते हैं और देर रात वह फिर से पाकिस्तान लौट आते हैं. इस तरह से देखिए, तो 48 घंटे में तीन बार अराघची का प्लेन इस्लामाबाद में उतरा है. लोगों के मन में सवाल है कि क्या मध्यस्थता पाकिस्तान से हो नहीं पा रही है या कहानी कुछ और है? क्योंकि ईरानी सांसद इब्राहिम रजई ने इसी समय पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर अंदर की बात बता दी है. ईरानी संसद के सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता रजई ने कह दिया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है. पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की तरफ झुका रहता है. अब क्या रूस कुछ बड़ा सपोर्ट करने वाला है?

माना यही जा रहा है कि अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान अपने 'दोस्तों' से मशविरा और सपोर्ट ले रहा है. यह उसकी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है. अब तक पाकिस्तान ही मध्यस्थ है इसलिए अराघची ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए शरीफ-मुनीर की जोड़ी को ही ब्रीफ कर रहे हैं. पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की. इसमें प्रमुख मुद्दा अमेरिका और इजरायल की ओर से छेड़ी गई जंग थी.

पुतिन ने ईरान को किया आश्वस्त

अराघची ने अपने बयान में बताया है कि तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई और आपसी जुड़ाव और बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे गए. उन्होंने संघर्ष के दौरान मॉस्को के समर्थन के लिए उसका आभार व्यक्त किया. उन्होंने खुलकर कहा कि हाल की जंग से साफ हो गया है कि ईरान के पास रूस-जैसा महान मित्र और सहयोगी है. ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि पुतिन ने आश्वस्त किया है कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करेगा और ईरान के हितों की रक्षा करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द स्थिरता लौटेगी.

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यह सब ऐसे समय में हो चल रहा है जब वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि संघर्ष को समाप्त करने और होर्मुज को फिर से खोलने के ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है.

क्या रूस संभालेगा ईरान का यूरेनियम?

हां, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है. अमेरिका साफ कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा. वह संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास नहीं देखना चाहता. पहले भी रूस ने ईरान को अपने पास यूरेनियम रखने का ऑफर दिया था. अब क्या रूस की बड़ी भूमिका होने वाली है? विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव कहते हैं, 'पिछली परमाणु डील में रूस ने भूमिका निभाई थी, जो पश्चिमी देशों की ईरान के साथ हुई थी. उसमें, ईरान का लगभग 12.5 टन यूरेनियम हवाई जहाज से रूस भेजा गया था, तो ईरान के साथ परमाणु डील के संबंध में यह एक ऐतिहासिक जुड़ाव है... फिलहाल यह साफ नहीं है कि रूस की क्या भूमिका हो सकती है. हां, अराघची के दौरे का मकसद रूस के साथ ईरान के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना जरूर हो सकता है.'

एएनआई से बातचीत में सचदेव ने कहा कि शायद कुछ गोला-बारूद, कुछ तकनीक, या रूस से कुछ और मदद की आपूर्ति भी विषय में हो. निश्चित रूप से, यह कुल मिलाकर युद्धविराम के मामले के अतिरिक्त होगा. मुझे लगता है कि असली पेंच वह 'ट्रॉफी' है, जो ट्रंप चाहते हैं और वह ट्रॉफी है यूरेनियम-संवर्धित सामग्री, जो ईरान के पास है. ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि वह इसे दे क्योंकि इस बार यूरेनियम देना किसी युद्ध में आत्मसमर्पण करने जैसा लगेगा.