रास नहीं आ रहा ट्रंप का 'अमेरिकन ड्रीम'? क्यों US छोड़ना चाहते हैं भारतीय; सामने आया सर्वे

Indians In US: हॉलीवुड ने दुनियाभर के कई लोगों को 'अमेरिकन ड्रीम' के सपने दिखाए हैं और वहां बसने के लिए उन्हें प्रेरित किया. 'परसूट ऑफ हैप्पीनेस', 'द इंटर्न', 'द सोशल नेटवर्क', ' द डेड पॉएट सोसाइटी', 'हैरॉल्ड एंड कुमार' और 'मॉस्को ऑन द हडसन' जैसी फिल्मों ने भारत समेत कई लोगों को अमेरिका में बसने, पढ़ने और नौकरी करने के सपने दिखाए. हालांकि, आज के समय में यह अमेरिकन ड्रीम पहाड़ों के नीचे धंसता जा रहा है. हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय अब वापस अपने देश लौटने की चाह रखते हैं.

अमेरिका छोड़ना चाहते हैं भारतीय?

'कार्नेगी एंडोमेंट' की ओर से किए गए एक नए सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. सर्वे के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में निगेटिव विचार रखते हैं. खासतौर से उनमें ट्रंप प्रशासन के प्रति घरेलू अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति और इमिग्रिशन से निपटने के तरीके को लेकर असंतोष है.

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क्या कहता है सर्वे?

'इंडियन अमेरिकन एटिट्यूड सर्वे' ( IASS) की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में एंटी-इंडिया सेंटिमेंट बढ़ने के चलते 40 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी अमेरिका से बाहर निकलने की चाह रखते हैं. इनमें से 14 फीसदी ने कहा कि वे इसके बारे में अक्सर सोचते हैं, जबकि 26 फीसदी ने कहा कि वे इसके बारे में कभी-कभी ही सोचते हैं. हालांकि, तकरीबन 37 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके मन में अमेरिका छोड़ने का विचार बिल्कुल नहीं आया और 22 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इसके बारे में बहेद कम सोचते हैं.

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क्यों छोड़ना चाहते हैं अमेरिका?

सर्वे में उन कारणों का भी पता लगाया गया, जिनके चलते अमेरिका में रहने वाले कुछ भारतीय अक्सर, कभी-कभार या शायद ही कभी, देश छोड़ने पर विचार करते हैं. इस तरह के विचार के पीछे सबसे बड़ा कारण 58 फीसदी अमेरिकी पॉलिटिक्स से निराशा थी, जिसके चलते वहां रहने का खर्च 54 फीसदी हो गया था. सर्वे में 41 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके मन में इस तरह का विचार अपनी सुरक्षा चिंता को लेकर आया, जबकि 25 फीसदी लोगों ने देश के बाहर बेहतर करियर के अवसरों को कारण बताया. इसके अलावा 24 फीसदी लोगों ने पारिवार की चिंताओं और 20 लोगों ने इमिग्रेशन से जुड़ी परेशानी के चलते अमेरिका छोड़ने के बारे में सोचा.

ट्रंप के प्रति असंतोष

सर्वे में यह भी पाया गया कि भले ही अमेरिका में अधिकतर भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं फिर भी साल 2020 के बाद से डेमोक्रेट्स का हिस्सा घट गया है. इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों की संख्या में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है. सर्वे में यह भी पाया गया कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच ट्रंप की पॉलिसीा के प्रति असंतोष है, लेकिन इसका डेमोक्रेट्स के लिए कोई खास लाभ नहीं हुआ है. इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय-अमेरिकियों में नस्लवाद और भेदभाव भी काफी बढ़ गया है. हालांकि, 2020 के बाद से इसके अनुभव की रिपोर्ट करने वाले आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.