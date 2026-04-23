Advertisement
trendingNow13190357
Hindi Newsदुनियारास नहीं आ रहा ट्रंप का अमेरिकन ड्रीम? क्यों US छोड़ना चाहते हैं भारतीय; सामने आया सर्वे

रास नहीं आ रहा ट्रंप का 'अमेरिकन ड्रीम'? क्यों US छोड़ना चाहते हैं भारतीय; सामने आया सर्वे

Indians Wanting To Leave US: हॉलिवुड फिल्मों और म्यूजिक ने सालों तक लोगों को 'अमेरिकन ड्रीम' का सपना बेचा, लेकिन ट्रंप के प्रशासन में अब यही ड्रीम लोगों का सिरदर्द बन गया है. इसको लेकर भारतीय-अमेरिकियों से जुड़ा एक सर्वे सामने आया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 23, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रास नहीं आ रहा ट्रंप का 'अमेरिकन ड्रीम'? क्यों US छोड़ना चाहते हैं भारतीय; सामने आया सर्वे

Indians In US: हॉलीवुड ने दुनियाभर के कई लोगों को 'अमेरिकन ड्रीम' के सपने दिखाए हैं और वहां बसने के लिए उन्हें प्रेरित किया. 'परसूट ऑफ हैप्पीनेस', 'द इंटर्न', 'द सोशल नेटवर्क',  ' द डेड पॉएट सोसाइटी', 'हैरॉल्ड एंड कुमार' और  'मॉस्को ऑन द हडसन' जैसी फिल्मों ने भारत समेत कई लोगों को अमेरिका में बसने, पढ़ने और नौकरी करने के सपने दिखाए. हालांकि, आज के समय में यह अमेरिकन ड्रीम पहाड़ों के नीचे धंसता जा रहा है. हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय अब वापस अपने देश लौटने की चाह रखते हैं. 

अमेरिका छोड़ना चाहते हैं भारतीय? 

'कार्नेगी एंडोमेंट' की ओर से किए गए एक नए सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. सर्वे के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में निगेटिव विचार रखते हैं. खासतौर से उनमें ट्रंप प्रशासन के प्रति घरेलू अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति और इमिग्रिशन से निपटने के तरीके को लेकर असंतोष है.  

ये भी पढ़ें- अमेरिका में अचानक कैसे लापता हो रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, गुत्थी सुलझाती FBI के छूटे पसीने; किससे निकला कनेक्शन?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या कहता है सर्वे? 

'इंडियन अमेरिकन एटिट्यूड सर्वे' ( IASS) की ओर  से किए गए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में एंटी-इंडिया सेंटिमेंट बढ़ने के चलते 40 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी अमेरिका से बाहर निकलने की चाह रखते हैं.  इनमें से 14 फीसदी ने कहा कि वे इसके बारे में अक्सर सोचते हैं, जबकि 26 फीसदी ने कहा कि वे इसके बारे में कभी-कभी ही सोचते हैं. हालांकि, तकरीबन 37 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके मन में अमेरिका छोड़ने का विचार बिल्कुल नहीं आया और 22 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इसके बारे में बहेद कम सोचते हैं.  

ये भी पढ़ें- ब्रिटिश संसद से बाहर हुई भारत विरोधी बयान देने वाली पाकिस्तानी मूल की सांसद, कौन है जारा सुल्ताना?

क्यों छोड़ना चाहते हैं अमेरिका? 

सर्वे में उन कारणों का भी पता लगाया गया, जिनके चलते अमेरिका में रहने वाले कुछ भारतीय अक्सर, कभी-कभार या शायद ही कभी, देश छोड़ने पर विचार करते हैं. इस तरह के विचार के पीछे सबसे बड़ा कारण 58 फीसदी अमेरिकी पॉलिटिक्स से निराशा थी, जिसके चलते वहां रहने का खर्च 54 फीसदी हो गया था. सर्वे में 41 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके मन में इस तरह का विचार अपनी सुरक्षा चिंता को लेकर आया, जबकि 25 फीसदी लोगों ने देश के बाहर बेहतर करियर के अवसरों को कारण बताया. इसके अलावा  24 फीसदी लोगों ने पारिवार की चिंताओं और 20 लोगों ने इमिग्रेशन से जुड़ी परेशानी के चलते अमेरिका छोड़ने के बारे में सोचा. 

ट्रंप के प्रति असंतोष 

सर्वे में यह भी पाया गया कि भले ही अमेरिका में अधिकतर भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं फिर भी साल 2020 के बाद से डेमोक्रेट्स का हिस्सा घट गया है. इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों की संख्या में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है. सर्वे में यह भी पाया गया कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच ट्रंप की पॉलिसीा के प्रति असंतोष है, लेकिन इसका डेमोक्रेट्स के लिए कोई खास लाभ नहीं हुआ है. इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय-अमेरिकियों में नस्लवाद और भेदभाव भी काफी बढ़ गया है. हालांकि, 2020 के बाद से इसके अनुभव की रिपोर्ट करने वाले आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
iran
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
punjab education
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
बढ़ते अपराध, गर्मी और प्रदूषण... इन परेशानियों के बावजूद दिल्ली क्यों आ रहे लोग?
India News
बढ़ते अपराध, गर्मी और प्रदूषण... इन परेशानियों के बावजूद दिल्ली क्यों आ रहे लोग?
'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
Mamata Banerjee
'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
West Bengal Election 2026
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
Punjab
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
TCS nashik case
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
visa
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें