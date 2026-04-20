Advertisement
trendingNow13185931
Hindi NewsदुनियाAjit Doval: US-ईरान के तनाव के बीच भारत ने फेंका तुरुप का इक्का, अचानक डोभाल पहुंचे सऊदी, क्यों अहम है NSA का दौरा?

Ajit Doval: US-ईरान के तनाव के बीच भारत ने फेंका 'तुरुप का इक्का', अचानक डोभाल पहुंचे सऊदी, क्यों अहम है NSA का दौरा?

Why Ajit Doval in Saudi Arabia: अमेरिका और ईरान की जंग के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं. वहां उन्होंने द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ajit Doval: US-ईरान के तनाव के बीच भारत ने फेंका 'तुरुप का इक्का', अचानक डोभाल पहुंचे सऊदी, क्यों अहम है NSA का दौरा?

 Doval Saudi Visit: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रविवार को अचानक सऊदी अरब पहुंचे और वहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा के अलावा दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया. अपने इस दौरे पर डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और अहम क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा की.

यह दौरा बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है. इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डोभाल ने सऊदी के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की. जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर खाड़ी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर गए. इस दौरान द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के साथ -साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई.'

क्यों डोभाल का सऊदी दौरा अहम है?

दरअसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अहम सैन्य समझौता है. मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब से भारत के पुराने रिश्ते हैं. व्यापार में भी वह भारत का एक अहम पार्टनर है. ऐसे में भारत सऊदी के साथ अपने रिश्तों को और भी बेहतर करना चाहता है. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत का मुख्य जोर इस बात को समझने पर था कि पश्चिम एशिया में हालात कैसे बदल रहे हैं और आगे चलकर इसका क्या मतलब हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास पैदा हुए संकट के चलते, जो कि तेल की सप्लाई का एक अहम वैश्विक रास्ता है, भारत तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों से संपर्क साध रहा है. भारत का लगभग 40% तेल खाड़ी देशों से आता है, और अगर इस सप्लाई पर कोई असर पड़ता है, तो इससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.

यूएस-ईरान के बीच बातचीत पर संशय!

डोभाल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को शांत करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बातचीत की संभावना बनी हुई है. इस महीने की शुरुआत में, दोनों देशों ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत का पहला दौर आयोजित किया था. अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत का दूसरा दौर भी जल्द ही हो सकता है.

सोमवार को वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया. इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जहाज ने रुकने की चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया था.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Ajit Doval

Trending news

23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
West bengal elections
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
Strait of Hormuz
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
West Bengal Election 2026
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
Murli Manohar Joshi
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
Maharashtra
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
Earth Day 2026
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
West Bengal Election 2026
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी