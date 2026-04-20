Ajit Doval: US-ईरान के तनाव के बीच भारत ने फेंका 'तुरुप का इक्का', अचानक डोभाल पहुंचे सऊदी, क्यों अहम है NSA का दौरा?

Doval Saudi Visit: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रविवार को अचानक सऊदी अरब पहुंचे और वहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा के अलावा दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया. अपने इस दौरे पर डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और अहम क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा की.

यह दौरा बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है. इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डोभाल ने सऊदी के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की. जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर खाड़ी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर गए. इस दौरान द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के साथ -साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई.'

क्यों डोभाल का सऊदी दौरा अहम है?

दरअसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अहम सैन्य समझौता है. मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब से भारत के पुराने रिश्ते हैं. व्यापार में भी वह भारत का एक अहम पार्टनर है. ऐसे में भारत सऊदी के साथ अपने रिश्तों को और भी बेहतर करना चाहता है. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत का मुख्य जोर इस बात को समझने पर था कि पश्चिम एशिया में हालात कैसे बदल रहे हैं और आगे चलकर इसका क्या मतलब हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास पैदा हुए संकट के चलते, जो कि तेल की सप्लाई का एक अहम वैश्विक रास्ता है, भारत तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों से संपर्क साध रहा है. भारत का लगभग 40% तेल खाड़ी देशों से आता है, और अगर इस सप्लाई पर कोई असर पड़ता है, तो इससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.

यूएस-ईरान के बीच बातचीत पर संशय!

डोभाल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को शांत करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बातचीत की संभावना बनी हुई है. इस महीने की शुरुआत में, दोनों देशों ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत का पहला दौर आयोजित किया था. अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत का दूसरा दौर भी जल्द ही हो सकता है.

सोमवार को वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया. इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जहाज ने रुकने की चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया था.