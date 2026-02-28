Advertisement
Hindi NewsदुनियाIran के रक्षा मंत्री की मौत! तेहरान से बुशहर तक दहला ईरान, क्यों इन 8 शहरों को ही बनाया गया निशाना?

Iran के रक्षा मंत्री की मौत! तेहरान से बुशहर तक दहला ईरान, क्यों इन 8 शहरों को ही बनाया गया निशाना?

Israel vs Iran: ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान की रणनीतिक नेतृत्व पर हमला किया है. मीडियो रिपोर्टों के दावे के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री को मार दिया गया है.  

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:42 PM IST
Iran के रक्षा मंत्री की मौत! तेहरान से बुशहर तक दहला ईरान, क्यों इन 8 शहरों को ही बनाया गया निशाना?

Why Iran 8 Cities Are Targeted: आज ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका और इजरायल ने सबसे पहले ईरान के रणनीतिक दिमाग को मारने की कोशिश की. इसलिए खामेनेई के अलावा ईरान के रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया. अमेरिका और इजरायल की मीडिया ने ईरान के कुछ बड़े सैन्य कमांडरों को मारने का दावा भी किया है. ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है.

ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा

अमीर नसीरजादेह ईरान के रक्षा मंत्री थे. यानी देश की सेना और रक्षा नीतियों के सबसे ऊंचे अधिकारी थे. अमीर नसीरजादेह ने पहले ईरान की एयर फोर्स का नेतृत्व भी किया और बाद में रक्षा मंत्रालय संभाला. अब अमेरिकी-इजरायली हमलों में उन्हें मार दिए जाने का दावा किया गया है. उनके निवास पर अमेरिकी मिसाइलें गिरीं हैं. उनका पद ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वह देश की सुरक्षा और सेनाओं के संचालन से जुड़े बड़े फैसले करते थे. उनके जाने से ईरान के सैन्य नेतृत्व पर बड़ा असर पड़ेगा और यह देश के रक्षा निर्णयों को कमजोर कर सकता है.

IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का दावा

ईरान के रक्षा मंत्री के अलावा खामेनेई की पर्सनल सेना कही जाने वाली आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का दावा भी किया गया है. ईरान में IRGC केवल सेना नहीं, बल्कि ईरान की राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय ताकत का प्रमुख आधार माना जाता है. पाकपोर ने 2025 में IRGC का नेतृत्व संभाला था और 2026 के हमलों में उन्हें भी मिसाइल हमले में मार दिए जाने का दावा किया गया है. पाकपोर की मौत से IRGC के नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि IRGC का प्रभाव ईरान के सिविलियन क्षेत्रों से कहीं ज़्यादा सैन्य, मिसाइल और खुफ़िया ऑपरेशनों में होता है.

क्यों ईरान के 8 प्रमुख शहरों पर हुए हमले?

अमेरिका और इजरायल ने सिर्फ रणनीतिक चेहरों को निशाना नहीं बनाया, रणनीतिक शहरों को भी निशाना बनाया. ईरान में कुल 1200 शहर हैं. लेकिन अमेरिका और इजरायल ने मुख्य रूप से ईरान के 8 प्रमुख शहरों को हमले के लिए चुना, जहां पर सबसे ज्यादा धमाके किए गए. इन शहरों में हमले का असली लक्ष्य क्या था. सबसे पहले आप उन शहरों के बारे में जानें, जहां पर इजरायल और अमेरिका ने सबसे बड़े हमले किए. राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, कोम, करज, कर्मानशाह , तब्रीज़, बुशहर और इलाम जैसे शहरों पर सबसे भीषण हमले हुए. 

तेहरान पर हमले का कारण

तेहरान को हमले के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह ईरान की राजधानी है. यहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का ऑफिस और घर मौजूद है. यहीं पर ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे नेताओं का घर है. इजरायल और अमेरिका के लिए खामेनेई की जो फौज सबसे बड़ा खतरा है. यानी आईआरजीसी का मुख्यालय भी तेहरान में मौजूद है. तेहरान पर हमले का मतलब...ईरान के नेताओं और कमांड सेंटर पर सीधा वार करना था.

इस्फहान में क्यों हुआ हमला?

इस्फहान को इजरायल और अमेरिका ने हमले लिए इसलिए चुना...क्योंकि यहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और यूरेनियम प्लांट है. ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह उसकी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश है. 

कोम में क्यों हुआ हमला?

हमले के लिए कोम शहर को इसलिए चुना गया, क्योंकि इसके पास पहाड़ों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट मौजूद है. इससे पहले भी अमेरिका फोर्डो पर हमला कर चुका है.

करज और कर्मानशाह में हमले का कारण

करज और कर्मानशाह में ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य बेस हैं. अमेरिका और इजरायल के हमले का एक बड़ा मकसद ईरान की मिसाइल पावर को भी खत्म करना है . कर्मानशाह इराक के पास मौजूद होने की वजह से अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा था.

तब्रीज, बुशहर और इलाम में हमले का कारण

बुशहर दक्षिण में फारस की खाड़ी पर बंदरगाह शहर है. यहां ईरान का मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट है. तबरीज में ईरान की उत्तर-पश्चिमी सैन्य और एयरबेस लोकेशन मौजूद है. सीरिया से करीब मौजूद तबरीज़, सी​रिया के अमेरिकी बेसों के लिए खतरा है. जब​कि इलाम ईरान की पश्चिमी सीमा के पास के मौजूद है, जहां पर ईरान के मिसाइल और रणनीतिक सैन्य ठिकाने हैं. अमेरिका और इजरायल के टारगेट बताते हैं. कि हमले की प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

