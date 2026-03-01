Advertisement
अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, एक मुस्लिम दोस्त ने कहा तब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया: रिपोर्ट

खामेनेई के मारे जाने के बाद अब ईरान पर हमले के पीछे की असली कहानी पता चली है. अमेरिका और इजरायल के साथ एक मुस्लिम देश की भी इस ऑपरेशन में बड़ी भूमिका थी. उसके कहने पर ही ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला लिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:31 AM IST
ईरान में 47 साल के खामेनेई युग का अंत हो चुका है. तेहरान की सरकारी मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है कि सुप्रीम लीडर नहीं रहे. टीवी पर खबर बताते हुए ईरानी एंकर रोने लगे. इस बीच, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया था कि अमेरिका को ईरान से फिलहाल कोई खतरा नहीं है. ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर इतने बड़े हमले का आदेश क्यों दिया? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे ट्रंप के एक 'मुस्लिम दोस्त' का हाथ है. 

असल में क्षेत्रीय सहयोगियों ने ट्रंप को हमले के लिए पुश किया था. मुस्लिम देश ने ही कहा था कि ईरान पर हमला करने का यही सही समय है. जी हां, पिछले एक महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास प्राइवेट फोन कॉल पर कई बार बातचीत हुई थी. यह फोन सुन्नी बहुल मुल्क सऊदी अरब से आया था. इस मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों की अनोखी जोड़ी (इजरायल और सऊदी अरब) ने मिलकर कई हफ्ते तक लॉबिंग की. 

रिपोर्ट की मानें तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से आग्रह किया था कि वह अब ईरान पर हमला कर दें. अमेरिकी अखबार ने बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले एक महीने में कई बार ट्रंप को प्राइवेट कॉल की थी. इसका मतलब है कि यह बातचीत गुप्त थी. मीडिया में या अमेरिका के ज्यादा अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं रही होगी. 

चुपके से फोन लेकिन पब्लिक में...

वैसे सऊदी क्राउन प्रिंस भले ही फोन पर ईरान पर हमला करने के लिए कह रहे थे लेकिन सार्वजनिक रूप से वह कूटनीतिक अप्रोच की वकालत करते दिखे. कई हफ्ते तक ईरान पर हमले के लिए लॉबिंग चली. आखिरकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे दिया. अब इस रिपोर्ट के सामने आने से मुस्लिम देशों में सऊदी अरब को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है. 

लगभग चार दशकों तक सत्ता में रहने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हटाने के लिए इजरायल और अमेरिका की सेना एक साथ आई. ईरान पर हमले का आदेश देना अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला था. अब रिपोर्ट से साफ है कि सहयोगियों के प्रेशर में ट्रंप ने यह कार्रवाई की. सऊदी और इजरायल ने ट्रंप को यह कहकर मनाया कि तेहरान के दबदबे को कम करने का यह सही समय है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

iran america war

