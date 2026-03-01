अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, एक मुस्लिम दोस्त ने कहा तब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया: रिपोर्ट

ईरान में 47 साल के खामेनेई युग का अंत हो चुका है. तेहरान की सरकारी मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है कि सुप्रीम लीडर नहीं रहे. टीवी पर खबर बताते हुए ईरानी एंकर रोने लगे. इस बीच, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया था कि अमेरिका को ईरान से फिलहाल कोई खतरा नहीं है. ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर इतने बड़े हमले का आदेश क्यों दिया? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे ट्रंप के एक 'मुस्लिम दोस्त' का हाथ है.

असल में क्षेत्रीय सहयोगियों ने ट्रंप को हमले के लिए पुश किया था. मुस्लिम देश ने ही कहा था कि ईरान पर हमला करने का यही सही समय है. जी हां, पिछले एक महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास प्राइवेट फोन कॉल पर कई बार बातचीत हुई थी. यह फोन सुन्नी बहुल मुल्क सऊदी अरब से आया था. इस मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों की अनोखी जोड़ी (इजरायल और सऊदी अरब) ने मिलकर कई हफ्ते तक लॉबिंग की.

Iranian state TV announces death of Ayatollah Ali Khamenei

Iran's supreme leader Khamenei was killed in US-Israeli strike

The government announced 40 days of public mourning and 7 days of public holiday pic.twitter.com/6jXRa8yUCW Add Zee News as a Preferred Source — Sputnik (@SputnikInt) March 1, 2026

रिपोर्ट की मानें तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से आग्रह किया था कि वह अब ईरान पर हमला कर दें. अमेरिकी अखबार ने बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले एक महीने में कई बार ट्रंप को प्राइवेट कॉल की थी. इसका मतलब है कि यह बातचीत गुप्त थी. मीडिया में या अमेरिका के ज्यादा अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं रही होगी.

चुपके से फोन लेकिन पब्लिक में...

वैसे सऊदी क्राउन प्रिंस भले ही फोन पर ईरान पर हमला करने के लिए कह रहे थे लेकिन सार्वजनिक रूप से वह कूटनीतिक अप्रोच की वकालत करते दिखे. कई हफ्ते तक ईरान पर हमले के लिए लॉबिंग चली. आखिरकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे दिया. अब इस रिपोर्ट के सामने आने से मुस्लिम देशों में सऊदी अरब को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है.

लगभग चार दशकों तक सत्ता में रहने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हटाने के लिए इजरायल और अमेरिका की सेना एक साथ आई. ईरान पर हमले का आदेश देना अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला था. अब रिपोर्ट से साफ है कि सहयोगियों के प्रेशर में ट्रंप ने यह कार्रवाई की. सऊदी और इजरायल ने ट्रंप को यह कहकर मनाया कि तेहरान के दबदबे को कम करने का यह सही समय है.