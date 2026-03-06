'...हमला करना अमेरिका की गलती', कम बोलने वाले मनमोहन सिंह ने तब डंके की चोट पर कहा था

ईरान पर अमेरिका का अटैक पूरी दुनिया देख रही है. इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान के कई शहरों, सैन्य ठिकानों और संस्थानों पर बम बरसा रहे हैं. जवाब में तेहरान की मिसाइलें और ड्रोन आसपास के कई देशों में गिर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिका के युद्ध छेड़ने के कदम को सही या गलत के नजरिए से भी देख रहे हैं. क्या अमेरिका का यह फैसला सही था या गलत? इस बीच, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है. मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से तब अमेरिका में बैठकर उसे इराक पर हमला करने के लिए गलत ठहरा दिया था.

अब कई कांग्रेस समर्थक, राज्यसभा सांसद इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 20 जुलाई 2005 को वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम रखा गया था. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सभी सुन रहे थे. किसी ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण को लेकर भारत की राय जाननी चाही.

खामोश रहने वाले मनमोहन ने दो टूक कहा

कम बोलने वाले पूर्व पीएम ने कड़क लहजे में कहा था कि हमला करना एक बड़ी गलती थी. अब भारत के कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है. भारत किसी के सामने नहीं झुकता.

On July 20, 2005, in Washington at the National Press Club, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji was asked India’s position on the US invasion of Iraq. Speaking within the United States, he stated clearly that the invasion was a grave mistake, reflecting a firm… pic.twitter.com/XZyVMCCuwE — Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) March 2, 2026

दरअसल, अमेरिका पश्चिम एशिया की लड़ाई को हिंद महासागर तक लेकर आ गया है. उसने श्रीलंका के करीब ईरानी युद्धपोत को टॉरपीडो से हमला कर डुबो दिया. यह वॉरशिप बंगाल की खाड़ी में आयोजित भारतीय अभ्यास से लौट रहा था. होर्मूज जलडमरूमध्य वाला रास्ता ब्लॉक होने से भारत के एनर्जी मार्केट में भी टेंशन बनी हुई है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इराक पर हमला करने के बाद वहां क्या हुआ?

तब अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था?

वजह कुछ-कुछ ईरान अटैक जैसी ही थी. 20 मार्च 2003 को अमेरिका अपनी सहयोगी सेनाओं को लेकर इराक में घुसा और सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका. तब अमेरिका ने कहा था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है. इस समय अमेरिका कह रहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, जो करीब पहुंच चुका है. तत्कालीन राष्ट्रपति बुश उस समय दावा कर रहे थे कि सद्दाम ने सामूहिक विनाश के हथियारों को छिपा रखा है और आगे भी बना रहे हैं. उन्हें इराक, ईरान और उत्तर कोरिया के गठबंधन का मुखिया माना गया.

लाखों मौतें, आखिर में क्या मिला?

लड़ाई में इराकी सेना हार गई. सद्दाम को पकड़कर फांसी दे दी गई. हालांकि इराक में सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं मिले. सालभर के भीतर देश में हिंसा भड़क उठी. शिया और सुन्नी आपस में लड़ने लगे. 2011 में अमेरिकी सेना वापस लौट गई. इस संघर्ष में 4.61 लाख लोगों की मौत हुई. इस युद्ध से अमेरिका को लेकर सहयोगी देशों का भी भरोसा कम हुआ. शायद यही वजह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में उसे पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है.

