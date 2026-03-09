फारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां

Iran-Israel War: अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिसमें कई तेल फैक्टरियां, मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट और रिहायशी इलाके भी शामिल हैं. इन हमलों के बीच ईरान में एक ऐसी भी जगह है, जहां अबतक इजरायल-अमेरिका की मिसाइलें नहीं पहुंच पाई हैं. यह जगह दोनों देशों के हमले से बची हुई है.

इस द्वीप पर क्यों अटैक नहीं कर रहा अमेरिका?

बता दें कि इजरायल-अमेरिका ने एक खास रणनीति और प्लान के तहत इस छोटे से द्वीप पर कोई हमला नहीं किया है. इस द्वीप का नाम खर्ग है, जो भौगोलिक स्थिति से ज्यादा अपने रणनीतिक और आर्थिक महत्व के लिए बेहद खास है. खर्ग आइलैंड को ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी कहा जाता है. यह जगह ईरान के 90 फीसदी क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट को संभालता है. इसके पास रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है, जो ईरानी अर्थव्यवस्था के 40 प्रतिशत बजट को कवर करता है.

ईरान की जेब भरता है यह द्वीप

खर्ग द्वीप खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है. यह मेनलैंड से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर एक कोरल आइलैंड है. इसके डीप वॉटर डॉक्स विशाल तेल टैंकरों को खड़ा करने और उन्हें लोड करने की सुविधा देते हैं. यहां तकरीबन 2.8 करोड़ बैरल ऑयल स्टॉक करके रखा जा सकता है. खर्ग द्वीप ईरान के प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट टनल के तौर पर काम कर रहा है. ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह आइलैंड बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सरकारी खजाने में जमकर पैसा आता है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) का वेतन भी यहीं से आता है.

खर्ग द्वीप कब्जाना चाहता है अमेरिका?

ईरान के साथ जंग के बीच खर्ग द्वीप इजरायल-अमेरिका के लिए एक बड़ी रेड लाइन है. यहां पर हमला करने का मतलब है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी बाधा डालना, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी खड़ी हो सकती है. 'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है. अगर अमेरिकी अधिकारी अपनी इस योजना पर काम करते हैं तो ईरान के साथ जंग के अगले चरण में यह द्वीप सीधे अमेरिकी मिलिट्री के नियंत्रण में आ सकता है.