Advertisement
trendingNow13135081
Hindi Newsदुनियाफारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां

फारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां

Kharg Island Iran: अमेरिका ईरान पर हमले करके उसे घुटने टेकने के लिए पूरी तरह मजबूर करने के प्रयास में जुटा है, हालांकि जिस वजह से ईरान इस प्लान को सफल बना सकता है उसपर वॉशिंगटन का ध्यान ही नहीं है. बता दें कि ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले खर्ग द्वीप पर अबतक कोई हमला नहीं किया है. आखिर इसका क्या कारण है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 09, 2026, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां

Iran-Israel War: अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिसमें कई तेल फैक्टरियां, मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट और रिहायशी इलाके भी शामिल हैं. इन हमलों के बीच ईरान में एक ऐसी भी जगह है, जहां अबतक इजरायल-अमेरिका की मिसाइलें नहीं पहुंच पाई हैं. यह जगह दोनों देशों के हमले से बची हुई है. 

इस द्वीप पर क्यों अटैक नहीं कर रहा अमेरिका? 

बता दें कि इजरायल-अमेरिका ने एक खास रणनीति और प्लान के तहत इस छोटे से द्वीप पर कोई हमला नहीं किया है. इस द्वीप का नाम खर्ग है, जो भौगोलिक स्थिति से ज्यादा अपने रणनीतिक और आर्थिक महत्व के लिए बेहद खास है. खर्ग आइलैंड को ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी कहा जाता है. यह जगह ईरान के 90 फीसदी क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट को संभालता है. इसके पास रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है, जो ईरानी अर्थव्यवस्था के 40 प्रतिशत बजट को कवर करता है. 

ये भी पढ़ें- इजरायल पर परमाणु हमला करने वाला है ईरान? खामेनेई के अकाउंट से शेयर की मिसाइल वाली तस्वीर; दी चेतावनी  

Add Zee News as a Preferred Source

 

ईरान की जेब भरता है यह द्वीप

खर्ग द्वीप खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है. यह मेनलैंड से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर एक कोरल आइलैंड है. इसके डीप वॉटर डॉक्स विशाल तेल टैंकरों को खड़ा करने और उन्हें लोड करने की सुविधा देते हैं. यहां तकरीबन 2.8 करोड़ बैरल ऑयल स्टॉक करके रखा जा सकता है. खर्ग द्वीप ईरान के प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट टनल के तौर पर काम कर रहा है. ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह आइलैंड बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सरकारी खजाने में जमकर पैसा आता है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) का वेतन भी यहीं से आता है.   

ये भी पढ़ें- कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा  

खर्ग द्वीप कब्जाना चाहता है अमेरिका?

ईरान के साथ जंग के बीच खर्ग द्वीप इजरायल-अमेरिका के लिए एक बड़ी रेड लाइन है. यहां पर हमला करने का मतलब है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी बाधा डालना, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी खड़ी हो सकती है. 'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है. अगर अमेरिकी अधिकारी अपनी इस योजना पर काम करते हैं तो ईरान के साथ जंग के अगले चरण में यह द्वीप सीधे अमेरिकी मिलिट्री के नियंत्रण में आ सकता है.  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम