DNA: मजबूरी या कोई बड़ी साजिश... ईरान संग इजरायल की जंग में क्यों शामिल हुआ अमेरिका? तेहरान पर हमले के लिए कैसे तैयार हुए ट्रंप

Iran-Israel War: होर्मुज की घेराबंदी तोड़ना अब डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य रणनीति नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है. अमेरिका के यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के मित्र होर्मुज घेराबंदी के कारण पैदा तेल संकट के लिए ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इस संकट से लेकर युद्ध तक के लिए अमेरिका को नहीं बल्कि इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा है. ये शख्स है अमेरिका की आतंक रोधी एजेंसी के पूर्व चीफ जो केंट. केंट ने हाल ही में युद्ध के विरोध में अपना इस्तीफा ट्रंप सरकार को सौंपा है. आज इस अमेरिकी अधिकारी का रेजिग्नेशन लेटर सामने आया है. इस खत में केंट ने इजरायल के बारे में क्या लिखा है.

जो केंट का आरोप

केंट ने लिखा है कि अमेरिका के लिए ईरान बड़ा खतरा नहीं था. ये युद्ध सिर्फ ट्रंप सरकार पर इजरायली दबाव की वजह से शुरु हुआ था. अमेरिका के अंदर इजरायल का समर्थन करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति और गुट हैं. इन्हीं गुटों ने ट्रंप सरकार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी गलत जानकारियां दीं और इन जानकारियों के आधार पर ट्रंप सरकार ने युद्ध में उतरने का गलत फैसला कर लिया. जो केंट अमेरिकी सिस्टम का अहम हिस्सा थे. इसी वजह से केंट के दावों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता. जो केंट अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने इजरायल पर आरोप लगाए हैं. अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी ईरान युद्ध के दौरान एक इंटरव्यू में इजरायल की युद्ध नीति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था. अब हम आपको ब्लिंकन के इस इंटरव्यू का एक हिस्सा दिखाने जा रहे हैं. इंटरव्यू के दौरान इजरायल को लेकर ब्लिंकन ने कहा था कि वर्ष 2016 में जब बराक ओबामा की सरकार थी उस वक्त भी इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला करने के लिए अमेरिका से अपील की थी. इजरायल ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तब भी इजरायल अकेले ईरान पर हमले करेगा. इस अपील के जवाब में ओबामा ने कहा था कि ईरान पर हमला करने से बेहतर विकल्प कूटनीति के जरिए ईरान पर दबाव बनाना होगा.

जंग के लिए कैसे राजी हुए ट्रंप?

ये तो समझ आता है कि इजरायल अकेले हमला करके ईरान को बर्बाद नहीं कर सकता था. इजरायल के लिए अमेरिका का युद्ध में उतरना जरूरी था लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को इस युद्ध के लिए राजी कैसे किया गया. आखिर इजरायल ने ऐसा क्या किया जिसने ट्रंप को इस बड़े युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया. ट्रंप के साथ इजरायल ने वही दांव खेला जो ओबामा के दौर में चला गया था. इजरायल ने ट्रंप को बता दिया था कि अमेरिकी मदद नहीं मिली तब भी वो ईरान पर हमला करेगा. इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की है. ट्रंप को ये बताया गया था अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान हमला करेगा. ईरान से होने वाले इन्हीं संभावित हमलों को रोकने के लिए ट्रंप ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया. साल 2025 में जब इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन का टकराव हुआ था. उस वक्त भी ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था. ट्रंप को उसी हमले का हवाला देकर इस युद्ध में शामिल होने के लिए राजी किया गया था. ट्रंप की सहमति हासिल करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से कुल 7 बार मुलाकात की थी और 3 बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी. नेतन्याहू और ट्रंप की पिछली मुलाकात 7 फरवरी 2026 को हुई थी यानी युद्ध शुरु होने से ठीक 21 दिन पहले.

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ट्रंप को पढ़ाई पट्टी?

ट्रंप को जंग के लिए राजी करने में अकेले नेतन्याहू का हाथ नहीं है. अमेरिका में मौजूद युद्ध विरोधी तबका, दो और किरदारों पर ट्रंप को बरगलाने का आरोप लग रहा है. ये दो किरदार हैं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर. आरोप है कि इन दोनों ने ट्रंप को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ऐसे संकेत दिए जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं था. इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन ये एक अटल सत्य है कि कुशनर और विटकॉफ दोनों के इजरायल से बड़े आर्थिक हित जुड़े हैं. ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इजरायल की दो बड़ी निवेश कंपनियों में हिस्सेदारी है. पिछले ही साल कुशनर ने इजरायल की एक इंश्योरेंस कंपनी में अपना शेयर बढ़ाया है. इजरायल की एक और टैक्सी सर्विस कंपनी में कुशनर ने एक हजार बारह सौ पचास करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है. दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ की कंपनी विटकॉफ ग्रुप को गाजा के पुनर्निर्माण के ठेके में बड़ी हिस्सेदारी मिली है.

चालाकी कर रहा इजरायल?

इजरायल में आर्थिक हितों और निवेश की वजह से ही कहा जा रहा है कि ट्रंप को युद्ध के लिए राजी करने में कुशनर और विटकॉफ का भी हाथ था. कोई भी शख्स अपने इर्द गिर्द मौजूद किरदारों से प्रभावित हो जाता है. इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के लिए ट्रंप को भी उनके नजदीकी किरदारों ने प्रभावित किया है. रही बात इजरायल की तो गलत जानकारियों के आधार पर अस्थिरता पैदा करना या टकराव को जन्म देना इजरायल की पुरानी रणनीतियों में से एक रहा है. 1954 में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने मिस्र में रहने वाले यहूदियों से संपर्क साधा था. इन यहूदियों को इजिप्ट में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावासों और नागरिकों पर हमले करने के लिए कहा गया था. इजरायल चाहता था कि हमलों का आरोप इजिप्ट में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड पर लगे और बदला लेने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन इजिप्ट पर हमला कर दें. हालांकि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया था. इस साजिश की परतें खुलने पर इजरायल की काफी फजीहत हुई थी. इस साजिश को इतिहास में लावोन अफेयर का नाम दिया गया है. अब इजरायल के साथ अमेरिका युद्ध में उतर चुका है. अगर ईरान की शिकस्त हुई और ट्रंप के लक्ष्य पूरे हुए तो इजरायल के हथकंडों पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर ईरान में सैन्य अभियान पूरी तरह सफल नहीं हुआ तो ट्रंप को अपने फैसले पर जवाब जरूर देना पड़ेगा.