अमेरिकी यहूदियों को क्यों नहीं पसंद आ रही जंग, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा; US के लोग भी ट्रंप ने नाराज

Survey on Iran US War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर दुनिया के कई देशों पर हो रहा है. कच्चे तेल की किल्लत और महंगाई के कारण अधिकांश देशों में लोगों को परेशानियां हो रही हैं. ईरान पर हमला करने वाला राष्ट्र अमेरिका भी इसी समस्या से जूझ रहा है. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है. ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को परेशान कर सकता है.

दरअसल, हाल में ही एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि अधिकांश अमेरिकी यहूदी ईरान के खिलाफ़ US की सैन्य कार्रवाई को गलत मानते हैं. यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब यहूदी देश इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को निशाना बना रहा है. जहां एक ओर दोनों देशों के नेता इस हमले को सही बता रहे हैं, तो दूसरी अधिकांश अमेरिकी यहूदी इस हमले को गलत करार दे रहे हैं.

किसने किया सर्वे

मार्च के महीने में Mellman Group नाम की एक निष्पक्ष सर्वेक्षण एजेंसी ने 800 यहूदी मतदाताओं पर ऑनलाइन किया था. इस सर्वे में पता चला है कि करीब 55 प्रतिशत अमेरिकी यहूदियों ने ईरान पर अमेरिका के सैन्य हमले का विरोध किया है. वहीं, 32 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया है.

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इसके अलावा करीब 25 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वह उलझन मे हैं. उनका मानना है कि एक ओर ईरान शांति के लिए खतरा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका का हमले का तरीका सही नहीं है.

लोग क्यों कर रहे इस युद्ध का विरोध?

इस सर्वे से पता चलता है कि अमेरिकी यहूदियों का ए बड़ा तबका यह मानता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंल को युद्ध की शुरुआत से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए थी. बता दें कि इनमें वे लोग शामिल थे, जो युद्ध का समर्थन करते हैं. इसके अलावा करीब 10 में 4 लोगों का कहना है वह युद्ध का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट उकसावा या स्पष्ट उद्देश्य नजर नहीं आता है.

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किस बात का सता रहा डर?

इस सर्वे में यह पता चला है कि आधे से अधिक अमेरिकी यहूदियों को इस बात की चिंता है कि इजरायल के साथ मिलकर युद्ध लड़ने से एक लंबी अवधि की समस्या खड़ी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अमेरिका की विदेश नीति में इजरायल और अमेरिकी यहूदियों की भूमिका को लेकर एक नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं.

अमेरिकी भी कर रहे युद्ध का विरोध

गौरतलब है कि केवल यहूदी अमेरिकी ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में खुद अमेरिकी भी ईरान युद्ध का विरोध कर रहे हैं. पिछले हफ्ते जारी एक पोल के परिणाम में पता चला था कि कुल मिलाकर 61 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं. इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी यहूदी शायद कुल मिलाकर युद्ध का थोड़ा ज़्यादा समर्थन करते है. इस सर्वे का परिणाम इसलिए भी हैरान करने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि अधिकांश अमेरिकी यहूदी डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देते हैं.

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