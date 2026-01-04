वेनेजुएला पर हमले के बाद फिर क्यों याद आए बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस? सच हो रहीं भविष्याणियां!

साल 2026 की शुरुआत से पहले ही सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल होने लगी थीं, जिनमें बड़े युद्ध का संकेत दिया गया था. अब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद इन भविष्यवाणियों पर लोगों का ध्यान फिर से केंद्रित हो गया है. आइए जानते है बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने क्या कहा था...
Trending Photos
Nostradamus-Baba Vanga Predictions 2026: साल 2026 की शुरुआत से पहले ही सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस और बुल्गारियाई लेडी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही थीं, जिनमें वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध का संकेत दिया गया था. अब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद इन भविष्यवाणियों पर फिर से लोगों का ध्यान गया है. बता दें, 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई रात के अंधेरे में हुई जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के उस हिस्से से मेल खाती है जिसमें रात में अचानक होने वाले हमले का संकेत था.
विशेषज्ञों के अनुसार, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में 2026 को तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से जोड़ा गया है. इसमें धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा, समुद्री हादसों और वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र है. इसके प्रभाव से आर्थिक संकट, भोजन और संसाधनों की कमी और राजनीतिक उतार-चढ़ाव की आशंका भी जताई गई है.
ये भी पढ़ें: ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर मुंबई हमले के जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
दुनियाभर में हो सकते है बड़े युद्ध
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में भी 2026 को लेकर युद्ध के संकेत हैं. उनके अनुसार, पूर्वी देशों में तनाव वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध में बदल सकता है और चीन, रूस तथा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बीच टकराव के हालात बन सकते हैं. बाबा वेंगा ने ताइवान पर चीन की संभावित कार्रवाई और रूस-अमेरिका टकराव की संभावना का भी उल्लेख किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर रात के समय अचानक हमला और मादुरो को हिरासत में लेना इन भविष्यवाणियों के हवाले से चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे 2026 में संभावित बड़े युद्ध की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं.