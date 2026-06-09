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DNA: PoK में हिंसा पर खामोश क्यों हैं वैश्विक मानवाधिकार संगठन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उठे बड़े सवाल

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कथित दमन और विरोध प्रदर्शनों के बीच वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और OIC की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

Published: Jun 09, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:44 PM IST
DNA: PoK में हिंसा पर खामोश क्यों हैं वैश्विक मानवाधिकार संगठन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उठे बड़े सवाल

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