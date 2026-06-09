DNA: PoK में हिंसा पर खामोश क्यों हैं वैश्विक मानवाधिकार संगठन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उठे बड़े सवाल

पाकिस्तान जिस कश्मीर पर कब्जा करके वहां दमन कर रहा है, वह भारत का अभिन्न अंग है. भारत ने एक बार फिर यह बात पाकिस्तान को याद दिलाई है और दुनिया से पीओके की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने की अपील की है. ब्रिटेन जैसे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी हैं, लेकिन वैश्विक मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रही हिंसा पर अब तक खामोश हैं. जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर लगातार बयान देने वाले इन संगठनों को पीओके में हो रहा दमन और लोगों की मौतें क्यों नहीं दिखाई दे रहीं, यह बड़ा सवाल है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 2018 और 2019 में कश्मीर पर दो रिपोर्ट जारी की थीं, जिनमें भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे. भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था. लेकिन पिछले 72 घंटों से पीओके में जो हालात बने हुए हैं, उन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है. भारत के खिलाफ 43 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करने वाला यह संस्थान पीओके में हो रही घटनाओं पर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा है.
मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई रिपोर्टें जारी की थीं. इनमें भारत सरकार पर असहमति को दबाने के आरोप लगाए गए थे. इसी तरह अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट जारी कर भारतीय सुरक्षा बलों पर मनमानी हिरासत के आरोप लगाए थे. लेकिन यही संगठन पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों, गोलीबारी और गिरफ्तारियों पर चुप हैं. सवाल उठ रहा है कि जो संस्थाएं भारत पर लगातार रिपोर्ट जारी करती हैं, वे पीओके की घटनाओं पर सक्रिय क्यों नहीं हैं.
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, जहां पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें आटा, बिजली और बुनियादी अधिकार मांगने पर गोलियां मारी जा रही हैं. ब्रिटिश सांसद भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं. इसके बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है. रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है.
57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कई बार भारतीय कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पारित किए हैं. लेकिन पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की उसने कभी खुलकर निंदा नहीं की. सवाल यह भी है कि जो संस्थाएं श्रीनगर पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करती हैं, वे रावलाकोट और मुजफ्फराबाद की घटनाओं पर उतनी ही विस्तृत जांच और रिपोर्ट क्यों नहीं लातीं. पीओके की तस्वीरें इन संगठनों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं.
#DNAमित्रों | PoK में नरसंहार..कहां गया 'मानवाधिकार'? जनता सड़क पर उतरी..मुनीर ने लाशें बिछाईं!#DNA #DNAWithRahulSinha #PoK #Pakistan@rahulsinhatv pic.twitter.com/TmhFpWSzZZ
— Zee News (@ZeeNews) June 9, 2026
जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 में जहां MBBS की लगभग 500 सीटें थीं, वहीं आज 12 मेडिकल कॉलेजों में करीब 1,525 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. पर्यटन के क्षेत्र में भी जम्मू-कश्मीर ने 2024 में लगभग 2 करोड़ 36 लाख पर्यटकों का स्वागत कर रिकॉर्ड बनाया. पिछले पांच वर्षों में 2,000 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं और लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. दूसरी ओर, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में शिक्षा, उद्योग और पर्यटन का विकास सीमित बना हुआ है.
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता Elie Wiesel ने कहा था, "तटस्थता हमेशा उत्पीड़क की मदद करती है, पीड़ित की नहीं. चुप्पी अत्याचारी को प्रोत्साहित करती है, पीड़ित को नहीं." कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की पीड़ा पर दुनिया भर के स्वयंभू मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों का मौन इसी बहस को फिर से सामने लाता है कि क्या मानवाधिकारों की आवाज हर जगह समान रूप से उठाई जा रही है या नहीं.