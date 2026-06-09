DNA: PoK में हिंसा पर खामोश क्यों हैं वैश्विक मानवाधिकार संगठन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उठे बड़े सवाल

पाकिस्तान जिस कश्मीर पर कब्जा करके वहां दमन कर रहा है, वह भारत का अभिन्न अंग है. भारत ने एक बार फिर यह बात पाकिस्तान को याद दिलाई है और दुनिया से पीओके की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने की अपील की है. ब्रिटेन जैसे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी हैं, लेकिन वैश्विक मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रही हिंसा पर अब तक खामोश हैं. जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर लगातार बयान देने वाले इन संगठनों को पीओके में हो रहा दमन और लोगों की मौतें क्यों नहीं दिखाई दे रहीं, यह बड़ा सवाल है.