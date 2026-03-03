ईरान के हमलों के बाद भी अरब शेख चुप क्यों; खाड़ी के राजाओं की चुप्पी के पीछे खौफ या कुछ और?

Gulf countries silent despite Iran attack: पश्चिम एशिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता है. अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने शिया मुस्लिमों की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन शक्तिशाली अरब देशों की तोपें अभी भी खामोश हैं.

खाड़ी देशों को युद्ध में घसीटने की साजिश?

इसी बीच कतर के पूर्व पीएम और विदेश मंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी ने साफ कहा है कि खाड़ी देशों को ईरान के साथ सीधे टकराव में नहीं फंसना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ बड़ी ताकतें चाहती हैं कि खाड़ी देश इस युद्ध में घसीटे जाएं. उनका कहना था कि अगर खाड़ी देश बिखर गए तो वे एक-एक कर निशाना बन सकते हैं. इसलिए सभी देशों को मिलकर, लेकिन बेहद सोच समझकर कदम उठाने चाहिए.

ऐसे माहौल में अगर अरब देश ईरान पर हमला करते भी हैं, तो उन्हें पूरी मुस्लिम दुनिया में विरोध झेलना पड़ सकता है. अब सवाल उठता है कि क्या अरब देश इजरायल के साथ मिलकर ईरान का अंत कर देंगे. आइए, इस खबर में समझते हैं खाड़ी देशों चुप रहने के पीछे क्या वजह हो सकती है.

युद्ध रोकना चाहते थे खाड़ी देश?

असल में खाड़ी देश इस युद्ध को शुरू से रोकना चाहते थे. हमले से पहले ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश कर रहा था. ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसेदी ने भी उम्मीद जताई थी कि समझौता संभव है. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी अमेरिका से अपील की थी कि खाड़ी के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए न किया जाए. लेकिन इसके बावजूद कुछ ही घंटों बाद मिसाइलें चल गईं. खाड़ी देशों को लगता है कि यह लड़ाई उनकी नहीं है. वे खुद को इस संघर्ष से दूर रखना चाहते हैं.

बात रही खामेनेई की तो वो सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति या शासक नहीं थे. वे पूरी शिया दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता माने जाते थे. इसी वजह से आज अरब देशों के सामने बहुत कठिन फैसला है. क्या वे ईरान पर पलटवार करें या अभी रुक जाएं. बाहर से देखने पर यह चुप्पी कमजोरी लग सकती है. लेकिन इसके पीछे धार्मिक भावनाएं, क्षेत्रीय राजनीति और अपनी सुरक्षा की बड़ी मजबूरी छिपी है.

मुस्लिम देशों में एकता की भावना को उम्माह कहा जाता है. किसी मुस्लिम देश पर हमला होने पर यह भावना बहुत तेजी से मजबूत हो जाती है. खामेनेई की मौत को भी कई लोग एक इस्लामी नेता की शहादत के रूप में देख रहे हैं.

गाजा युद्ध के दौरान साथ खड़े थे खाड़ी देश

शिया और सुन्नी के बीच मतभेद बहुत पुराने हैं. लेकिन इतिहास बताता है कि कई जरूरी मौकों पर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं. इसका बड़ा उदाहरण रूहोल्लाह खुमैनी की 1989 में हुई मौत है. उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी शोक व्यक्त किया था. जबकि उससे पहले ईरान और इराक के बीच लंबा और खतरनाक युद्ध हो चुका था.

उसी समय सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल-असद ने भी खुमैनी की तारीफ की थी. हाल के वर्षों में इजरायल के खिलाफ गुस्से ने भी शिया और सुन्नी देशों को एक मंच पर ला दिया है. गाजा युद्ध के दौरान यह साफ दिखाई दिया है. इसी कारण अरब देश ये नहीं चाहते कि एक शिया नेता की हत्या के तुरंत बाद वे ईरान के खिलाफ खड़े नजर आएं.

अल धफरा सैन्य हवाई अड्डा है टारगेट

इस बार ईरान के हमलों की चपेट में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश भी आए हैं. ईरान का कहना है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने उसके निशाने पर थे. संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अल धफरा सैन्य हवाई अड्डा को खास तौर पर टारगेट बताया गया है. इसके बाद अरब देशों ने कड़े शब्दों में निंदा की है. लेकिन किसी ने भी सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई है.

गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की आपात बैठक

खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की आपात बैठक भी हुई. हमलों को खतरनाक बताया गया. फिर भी सभी देशों ने संयम दिखाया है. इन देशों की सबसे बड़ी चिंता अपनी अर्थव्यवस्था है. ऑयल प्लांट और व्यापारिक रास्ते उनकी रीढ़ हैं.

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पहले भी हमले हो चुके हैं. वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है. युद्ध बढ़ा तो पूरा इलाका आर्थिक संकट में फंस सकता है.

प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की थी कार्रवाई की मांग?

राजनीतिक दबाव भी अरब देशों पर लगातार बना हुआ है. खबरों के मुताबिक सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर कार्रवाई करने की मांग की थी. ये जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सामने आई है.

लेकिन सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब ने केवल बातचीत और कूटनीति की बात कही है. अरब देश जानते हैं कि अगर वे ईरान पर हमला करते हैं, तो उन्हें सीधे अमेरिका और इजरायल के साथ खड़ा माना जाएगा. मौजूदा माहौल में ये संदेश उनके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है.

लाल झंडा शहादत और बदले के संकल्प

ईरान की ओर से भी खुली चेतावनी दी गई है. कहा गया है कि अगर किसी अरब देश ने उस पर हमला किया, तो उनके शासकों के महलों तक को निशाना बनाया जाएगा. इसी बीच ईरान के पवित्र शहर कुम की प्रसिद्ध जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है. शिया परंपरा में लाल झंडा शहादत और बदले के संकल्प का प्रतीक माना जाता है.

अरब सरकारें ये भी समझती हैं कि ईरान खुद को पश्चिमी ताकतों के खिलाफ इस्लाम का रक्षक बताकर पूरे क्षेत्र में सहानुभूति हासिल कर सकता है. इसी डर और धार्मिक माहौल के कारण अरब देशों ने फिलहाल सीधा टकराव टाल दिया है. आज उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं है. ये हालात से निकली एक मजबूर लेकिन सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है.

