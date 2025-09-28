Advertisement
trendingNow12940454
Hindi Newsदुनिया

Suicide News: इस देश में जीना क्या इतना हो गया है मुश्किल? 6 महीने में 7 हजार लोगों ने किया सुसाइड, बढ़ते आंकड़ों से सरकार डरी

South Korea Suicide Reasons News: खुशहाल कहे जाने वाले दक्षिण कोरिया में क्या जीना इतना मुश्किल हो गया है कि वहां के लोग अब जिंदगी से ही मुंह मोड़ने लगे हैं. वहां पर पिछले 6 महीने में सुसाइड करने वालों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suicide News: इस देश में जीना क्या इतना हो गया है मुश्किल? 6 महीने में 7 हजार लोगों ने किया सुसाइड, बढ़ते आंकड़ों से सरकार डरी

Reasons for increasing suicide in South Korea: सनातन धर्म दर्शन के अनुसार, जीवन अनमोल है. जीव-जंतुओं की सैकड़ों योनियों से गुजरने के बाद जीव को मनुष्य का जीवन मिलता है. लेकिन लगता है कि आजकल लोगों को यह जीवन भी रास नहीं आ रहा है. मानसिक तनाव, अकेलापन, गरीबी, बेरोजगारी जैसे अनेक कारणों की वजह से दुनिया में सुसाइड करने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. 

6 महीने में 7 हजार ने किया सुसाइड

दक्षिण कोरिया से आए सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वहां पर जनवरी से जून के बीच 7,067 लोगों ने आत्महत्या की है. यह संख्या पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 7,844 से थोड़ी कम है, लेकिन 2023 की पहली छमाही के 7,142 मामलों के करीब ही है.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 50 साल से ऊपर के लोगों की रही, जो कुल मामलों का लगभग 22.4% है. इसके बाद 40 साल (19%), 60 साल (15.1%), 30 साल (13.5%) और 70 साल (9.8%) के लोग रहे.

व्यक्तिगत समस्या मानने की प्रवृति छोड़े सरकार- विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का मानना है कि आत्महत्या को सिर्फ व्यक्तिगत समस्या न मानकर इसे सामाजिक और संरचनात्मक समस्या के रूप में देखना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि सरकार जनस्वास्थ्य से जुड़े ठोस कदम उठाए.

कोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता चोई मिन-जे का कहना है कि सरकार को केवल हाई रिस्क वाले समूहों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे समाज में आत्महत्या के कारणों को कम करने के लिए सार्वभौमिक नीतियां बनानी चाहिए. साथ ही एक कंट्रोल सेंटर की भी जरूरत है, जो यह देखे कि सरकार की नीतियां आत्महत्या दर को कैसे प्रभावित कर रही हैं.

दक्षिण कोरिया में आत्महत्या दर सबसे ज्यादा

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों में, दक्षिण कोरिया की आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है. 2024 में यह दर प्रति 1 लाख लोगों पर 26.2 रही, जबकि OECD का औसत सिर्फ 10.8 है.

हालांकि, इसी बीच देश से एक सकारात्मक खबर भी आई है. जुलाई में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 6% बढ़ी है. इस साल जुलाई में 21,803 बच्चों का जन्म हुआ, जो 2022 के 20,580 से ज्यादा है. यह लगातार 13वां महीना है जब जन्मदर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

कम जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है देश

जनवरी से जुलाई तक कुल 1,47,804 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% अधिक है. 2015 के बाद यह पहली बार है जब इस अवधि में जन्मदर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, देश की कुल प्रजनन दर अभी भी बेहद कम है और जुलाई में यह औसत केवल 0.8 रही.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Suicide NewsSouth Korea News in Hindi

Trending news

तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
;