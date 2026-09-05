ब्रिटेन का शासन, अर्जेंटीना का दावा और वो युद्ध...फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर क्यों है 'फितूर'?

फॉकलैंड आइलैंड्स. ये नाम आपने भले ना सुना हो. लेकिन इंटरनेट पर इसकी चर्चा जोरों पर है.अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपने देश की अवाम को संबोधित करते हुए फॉकलैंड आइलैंड्स पर फिर से अपना दावा जताया है और कहा है कि ये अर्जेंटीना का हिस्सा हैं. उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इन आइलैंड्स के बारे में अमेरिका के पुराने रुख की समीक्षा कर रहे हैं. इन द्वीपों पर किसका हक है, इस मामले में अमेरिका का रुख पारंपरिक रूप से निष्पक्ष रहा है.
इसके जवाब में, यूके सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'वहां रहने वाले लोगों ने बार-बार ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी (ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र) में बने रहने की इच्छा जताई है.' हालांकि, अर्जेंटीना का कहना है कि ये द्वीप उसका इलाका है और वह लंबे समय से मांग कर रहा है कि इन्हें इस दक्षिण अमेरिकी देश को वापस किया जाए. अर्जेंटीना इसको 'इस्लास माल्विनास' कहता है. लेकिन फॉकलैंड आइलैंड्स कहां हैं और अर्जेंटीना और यूके के बीच इस बात पर असहमति क्यों है कि इनका नियंत्रण किसके पास होना चाहिए?
फॉकलैंड आइलैंड्स द्वीपों का एक समूह है, जो दक्षिण-पश्चिम अटलांटिक में अर्जेंटीना से लगभग 300 मील पूर्व में है. ये दो मुख्य द्वीपों- ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड और लगभग 780 छोटे द्वीपों और टापुओं से मिलकर बने हैं. फॉकलैंड आइलैंड्स को 'ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी' के तौर पर जाना जाता है. ये द्वीपों का एक ऐसा समूह है जो खुद अपना शासन चलाता है और किंग चार्ल्स इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं.
यूके सरकार इनकी सुरक्षा और यहां के लोगों की जिम्मेदारी लेती है. यहां के ज्यादातर लोग मूल रूप से फॉकलैंड के ही रहने वाले हैं और ब्रिटिश मूल के हैं.
हालांकि ये द्वीप यूके से बहुत दूर हैं, लेकिन यह इलाका 1833 से ब्रिटिश शासन के अधीन है. इन द्वीपों पर लगभग 3,100 लोग रहते हैं और यहां मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोली जाती है. यहां के ज्यादातर लोग खुद को और अपने द्वीपों को ब्रिटिश मानते हैं.
2013 में, द्वीप पर एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें फॉकलैंड के लोगों से पूछा गया था कि क्या वे ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी बने रहना चाहते हैं. इसका नतीजा यह रहा कि 99.8% लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया और सिर्फ तीन वोट इसके खिलाफ पड़े.
हालांकि, अर्जेंटीना लंबे समय से इन द्वीपों पर ब्रिटिश अधिकार को चुनौती देता रहा है और उसका कहना है कि ये अर्जेंटीना का इलाका है. अर्जेंटीना के मुताबिक, स्पेन से आजादी मिलने के बाद ये द्वीप उसे मिले थे और इन द्वीपों पर उसका ही हक है. इसलिए, लगभग 50 साल पहले, 1982 में अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड द्वीप समूह पर हमला किया. वे ब्रिटेन से इन द्वीपों को वापस लेना चाहते थे.
2 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड द्वीप समूह पर हमला किया. उन्होंने वहां की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, वहां तैनात ब्रिटिश सैनिकों को पकड़ लिया और द्वीपों को अपने कंट्रोल में ले लिया. कुछ ही घंटों में राजधानी स्टैनली की इमारतों पर अर्जेंटीना का झंडा लहराने लगा.
देश की सत्ता संभालने वाली सेना को यह नहीं लगता था कि ब्रिटेन ताकत के दम पर द्वीपों को वापस लेने की कोशिश करेगा. लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला. द्वीपों को वापस लेने के लिए रॉयल नेवी की एक टास्क फोर्स भेजी गई. अगले 10 हफ्तों में, अर्जेंटीना के 649 सैनिक, ब्रिटेन के 255 सैनिक और फॉकलैंड के तीन निवासी मारे गए. लड़ाई 14 जून 1982 को खत्म हुई, जब ब्रिटिश सेना ने द्वीपों पर दोबारा कब्जा कर लिया.
'सी लायन' (Sea Lion) दक्षिण अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप समूह से लगभग 130 मील उत्तर में स्थित एक ऑफशोर ऑयल प्रोजेक्ट है. माना जाता है कि इसमें अनुमानित 1.7 बिलियन बैरल तेल है, जो बहुत बड़ी मात्रा है. इस प्रोजेक्ट में शामिल दो तेल कंपनियां अगले दो सालों में वहां तेल निकालना शुरू करने वाली हैं. हालांकि, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने कहा है कि उनका देश इसकी इजाजत नहीं दे सकता.
देश के नाम अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि यह ऑयल रीजन एक बड़ा खतरा है और उस इलाके में काम करने वाली तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह यह कैसे करेंगे.
माइली ने यह भी कहा कि फॉकलैंड ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर अर्जेंटीना का हिस्सा है. एक बयान में, डाउनिंग स्ट्रीट ने जवाब में कहा, 'यह पहली बार नहीं है जब अर्जेंटीना की सरकारों ने द्वीप के निवासियों को आर्थिक धमकियां दी हैं. उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि फॉकलैंड के निवासियों के आत्म-निर्णय के अधिकार में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार भी शामिल है.'
कई सालों से, अमेरिका आम तौर पर इस बात पर तटस्थ रहा है कि इन द्वीपों पर किसका अधिकार है. हालांकि 1982 के फॉकलैंड युद्ध के दौरान उसने ब्रिटेन का समर्थन किया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने अब संकेत दिया है कि वे इन द्वीपों के बारे में अमेरिका के रुख पर फिर से विचार कर सकते हैं.
GB News के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या संभावित क्षेत्रीय विवाद के दौरान अमेरिका UK की मदद के लिए आगे आएगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान के साथ उनके देश के युद्ध के समय ब्रिटेन मेरी मदद के लिए मौजूद नहीं था. यह बात राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक माइली ने देश के नाम अपने भाषण में कही थी. UK विदेश कार्यालय की मंत्री उमा कुमारन ने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'UK को फॉकलैंड द्वीपों पर अपनी संप्रभुता के बारे में कोई शक नहीं है. फॉकलैंड द्वीप के निवासियों की मर्जी के मुताबिक, वे हमेशा से ब्रिटिश इलाके में रहे हैं और आगे भी रहेंगे.'