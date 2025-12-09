थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 'हिंदू मंदिर' को लेकर विवाद, केदारनाथ के साथ पड़ी थी नींव; जानें इस 'शिव धाम' से क्या है दोनों का कनेक्शन?

Advertisement
Thailand Cambodia Border Dispute: थाईलैंड और कंबोडिया दो ऐसे देश हैं, जिनके बीच एक हिंदू मंदिर को लेकर सालों से विवाद चल रहा है. दोनों देश इस शिव मंदिर पर अपना अधिकार बताते हैं. इस खबर में हम आपको इस मंदिर के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:51 PM IST
Preah Vihear Temple: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जमीन विवाद की कहानी कोई आज की नहीं है. यह विवाद काफी पुराना और एक हिंदू मंदिर पर अटका है, जिसकी नींव उस दौर में पड़ी थी, जब भारत में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था. इस मंदिर को लेकर लगभग 118 साल से दोनों देश आमने-सामने हैं. इस मंदिर के कारण दोनों देशों के बीच कभी गोलीबारी, कभी सीजफायर होता रहता है. इस विवाद के कारण सीमा पर रह रहे हजारों लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है.

 

प्रीह विहियर मंदिर
दोनों देशों के बीच विवाद का कारण भगवान शिव का भव्य मंदिर प्रीह विहियर है. यह डांगरेक पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी पर स्थित है. ये मंदिर ठीक उस जगह पर है, जहां थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती हैं. दोनों ही देश इस मंदिर और उसके आसपास की जमीन पर दावा करते हैं. हालांकि ये मामला तब जटिल हुआ, जब 1907 में फ्रांस द्वारा बनाया गया बॉर्डर मैप सामने आया. कंबोडिया इसे प्रमाण मानता है, लेकिन थाईलैंड का कहना है कि इस नक्शे को औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है. 

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सुना चुका है फैसला
-इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है. 1962 में कंबोडिया इस विवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) पहुंचा. वहां अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर कंबोडिया में है. लेकिन थाईलैंड का तर्क था कि मंदिर के आसपास का करीब 4.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अभी भी निर्धारित नहीं है. 
-2008 में थाईलैंड की नाराजगी और बढ़ गई, जब कंबोडिया ने प्रीह विहियर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया. इसके बाद 2011 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुईं और कई लोगों की मौत. 
-फिर 2013 में ICJ ने कंबोडिया के अधिकार को सही ठहराया, लेकिन थाईलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस तरह आज भी यह विवाद वहीं का वहीं है.

 

किसने बनवाया था मंदिर?
इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में शुरू हुआ और 11 वीं सदी में खमेर साम्राज्य के शक्तिशाली राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने इसे भव्य रूप तैयार करवाया. हालांकि बाद में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका विस्तार कराया. मंदिर में शिवलिंग, विशाल आंगन, पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के ठहरने की जगह और बौद्ध स्थल मौजूद है. इस मंदिर में खमेर वास्तुकला का बहुत ही सुंदर वर्णन है. 

 

दोनों देशों के लिए क्यों खास है मंदिर?
ये मंदिर दोनों ही देशों के लिए बेहद खास है. कंबोडिया इस मंदिर को अपनी सांस्कृतिक पहचान और खमेर मौरव का प्रतीर मानता है. वहीं थाईलैंड के लिए यह मुद्दा उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है. वहीं भारत भी इस मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा है. 2018 में भारत और कंबोडिया ने इसके संरक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

