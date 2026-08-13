/मेलोनी से क्यों नाराज हुआ इटली का युवा? 2027 चुनाव से पहले बिगड़ता मूड, विपक्ष की ओर बढ़ा रुझान

अब इटली में भी युवा और सरकार के बीच नाराजगी नजर आ रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को लेकर नौजवान वोटर्स में नाराजगी बढ़ती जा रही है. अगले साल यानी 2027 में इटली में होने वाले आम चुनावों से पहले मेलोनी और उनकी पार्टी के खिलाफ इस तरह के हालात बनना, उनके लिए परेशानी की वजह बन सकता है.
Yourtrend के मुताबिक मेलोनी के दक्षिणपंथी गठबंधन को 35 साल से कम उम्र के वोटर्स में 30% से भी कम समर्थन हासिल हुआ है. इस गठबंधन में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली, माटेओ साल्विनी की League और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी की Forza Italia शामिल हैं. जबकि प्रधानमंत्री बनने के अगले साल यानी 2023 में सिर्फ मेलोनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को 30% के आसपास समर्थन मिला था.
जबकि इसके उलट विपक्षी गठबंधन को इसी उम्र के करीब 50 फीसद वोटर्स मतदाताओं की हिमायत मिल रही है. विपक्ष में डेमोक्रेटिक पार्टी, 5-Star Movement और Left-Green Alliance जैसी पार्टियां शामिल हैं.
2022 में प्रधानमंत्री बनने वाली मेलोनी को लेकर रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर आर्थिक मौके पैदा करने थे, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहीं. इसके अलावा मेलोनी की सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ कदम उठाए थे, उनका असर भी युवाओं पर पड़ा है. यही वजह है कि 18-34 साल के वोटर्स में सरकार के लेकर असंतोष की स्थिति पैदा हुई है. पोलिंग एजेंसी 'Youtrend' के चीफ लोरेंजो प्रेग्लियास्को ने रॉयटर्स से कहा कि युवा मतदाता अब साफ तौर पर केंद्र-वाम पार्टियों की तरफ झुक रहे हैं.
रॉयटर्स ने रोम की Luiss University के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर लोरेंजो डी सियो के हवाले से बताया,'मेलोनी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसे बड़े सुधार नहीं किए हैं, जिनसे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकें. Eurostat के आंकड़ों के मुताबिक, 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का employment rate 21 देशों वाले euro zone में सबसे कम इटली में है. बैंक ऑफ इटली के मुताबिक, जर्मनी में एक युवा ग्रेजुएट औसतन जितना कमाता है, उसके मुकाबले इटली में उसी स्तर का युवा ग्रेजुएट करीब 20% कम कमाता है.
मेलोनी सरकार ने रेव पार्टीज, भांग, सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन, बिना इजाजत किसी जगह पर कब्जा करना और नाबालिगों के जरिए अपराध
इन फैसलों के खिलाफ युवाओं और छात्रों में नाराजगी बढ़ी है. नवंबर 2025 में हजारों छात्रों ने ‘No Meloni Day’ के तहत प्रदर्शन किया था.
छात्रों ने सख्त सख्त सिक्योरिटी लॉ, शिक्षा बजट में कटौती और गाजा में इजरायल के समर्थन का विरोध किया.
सरकार ने 14-17 साल के नाबालिगों की आपराधिक जिम्मेदारी के नियम भी सख्त करने का प्रस्ताव दिया है.
2023 में नाबालिग अपराधियों पर सख्ती के बाद किशोर जेलों में बंद कैदियों की संख्या करीब 50% बढ़ी. यह दावा राइट ग्रुप एंटिगोन का है
स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के लिए माता-पिता की लिखित अनुमति जरूरी करने के कदम से भी सरकार की आलोचना हुई है.