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Hindi NewsदुनियाBab-El-Mandeb... तेल-गैस सप्लाई का वो रूट जो बंद हुआ तो बुझ जाएंगे चूल्हे? ईरान की धमकी!

Bab-El-Mandeb... तेल-गैस सप्लाई का वो रूट जो बंद हुआ तो बुझ जाएंगे चूल्हे? ईरान की धमकी!

Bab el-Mandeb Strait: समुद्री व्यापार की बात होने पर सबसे पहले स्वेज नहर या होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम याद आता है. इसी तरह एक और रास्ता 'बाब अल-मंडेब' जलडमरूमध्य है, जिससे बहुत से लोग अब तक अनजान होंगे. इसे 'होर्मुज 2.0' कहा जा रहा है. कहां है ये और हूती ने इसे उड़ाने की धमकी क्यों दी? ये खबर सभी को जरूर पता होनी चाहिए.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:20 PM IST
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Bab-El-Mandeb strait (सांकेतिक तस्वीर)
Bab-El-Mandeb strait (सांकेतिक तस्वीर)

Bab el-Mandeb Strait and Strait of Hormuz: जैसे-जैसे ईरान की जंग बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट के इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ रही है. कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण के बाद दुनिया को तेल-गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दुनिया जिस रास्ते 'बाब अल-मंडेब' पर फोकस कर रही थी अब उस पर भी खतरा मंडराने लगा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान (Iran) के प्रॉक्सी और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी संगठन 'हूती' (Houthi) ने मिडिल ईस्ट में तेल और गैस के दूसरे सबसे प्रचलित और प्रमुख कारोबारी रूट से गुजरने वाले ऑयल-गैस टैंकर्स और कार्गो शिप्स को मिसाइल और ड्रोन से उड़ा देने की धमकी दी है.

कहां है बाब अल-मंडेब?

बाब अल-मंडेब को मिडिल ईस्ट में दूसरा सबसे संवेदनशील ऑयल चोक प्वाइंट माना जाता है. बाब अल-मंडेब, उस यमन से सटा है, जहां ईरान के प्रॉक्सी और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन 'हूती' अत्याधुनिक हथियारों के साथ निर्णायक स्थिति में है. बाब अल-मंडेब स्ट्रेट यमन, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी देशों जिबूती और इरिट्रिया के बीच है. ये समुद्री रूट ग्‍लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्‍लाई से जुड़ा अहम प्रेशर प्वाइंट बन गया है.

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है जो स्वेज नहर से जुड़ता है. गौरतलब है कि स्‍वेज नहर का रूट ही एशिया को यूरोप से जोड़ता है. ऐसे में इसके आस-पास होने वाले नए संघर्षों का असर ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन पर पड़ सकता है. ऐसा हुआ तो कई लोगों के चूल्हे तेल और गैस की किल्लत से बुझ सकते हैं. इस स्ट्रेट पर हमले हुए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट के साथ और अन्य सामानों की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ना तय माना जा रहा है. इसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए 'बाब अल-मंडेब' पर हमले की धमकी दी गई है.

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होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है. तो बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी का हिस्सा है. यमन में दशकों से जारी सैन्य संघर्ष और वहां से गुजरने वाला समुद्री कार्गो शिप और ऑयल टैंकरों पर होने वाले पहले से हो रहे हूती आतंकवादियों के हमलों के बीच ईरान युद्ध में अब इस कॉरिडोर का नाम आने से तनाव बढ़ गया है.

हूती की धमकी

रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के पिछलग्गू और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी संगठन हूती के एक नेता ने दावा किया है कि हूती 'बाब अल-मंडेब' जलडमरूमध्य और लाल सागर के आस-पास वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में समुद्री व्यापार का एक और प्रमुख मार्ग बाधित हो जाएगा. यानी तेल और गैस का संकट और गहरा सकता है.

यह भी पढ़ें- ईरान ने मिसाइल कुछ लिखा, फिर किया ऐसा 'प्रॉमिस', दर्द से तिलमिला उठे अमेरिका के करीबी

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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