चीन के 'मेगा डैम' को अपने लिए बड़ा खतरा क्यों मान रहा बांग्लादेश? एक्सपर्ट बोले- भारत से तुरंत दोस्ती बढ़ाएं यूनुस
चीन के 'मेगा डैम' को अपने लिए बड़ा खतरा क्यों मान रहा बांग्लादेश? एक्सपर्ट बोले- भारत से तुरंत दोस्ती बढ़ाएं यूनुस

Latest Report on Effects of China Mega Dam: लगता है कि बांग्लादेश को धीरे-धीरे सदबुद्धि आने लगी है. उसे समझ आ गया है कि जिस चीन को वह पालनहार मान रहा था, वह उसके अस्तित्व को ही खत्म करने के प्रयास में जुटा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:36 PM IST
चीन के 'मेगा डैम' को अपने लिए बड़ा खतरा क्यों मान रहा बांग्लादेश? एक्सपर्ट बोले- भारत से तुरंत दोस्ती बढ़ाएं यूनुस

Impact of China Mega Dam on Bangladesh: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने 'मोइज्जू' वाली जो गलती की थी, वह अब बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए संकट बन गई है. अपने करीबी मित्र भारत को दरकिनार कर बांग्लादेशी मुखिया ने चीन से पींगे बढ़ाने की कोशिश की और उसे बांग्लादेश में कई अहम परियोजनाओं में शामिल होने का प्रस्ताव दिया. उसी चीन ने अब बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, उसे बांग्लादेश के एक्सपर्टों ने अपने लिए बड़ा खतरा बताया है और भारत के साथ मिलकर चीन की इस दादागिरी से निपटने की मांग की है. 

बांग्लादेश के 16 करोड़ लोग ब्रह्मपुत्र पर निर्भर

बांग्लादेश के अखबार नॉर्थ ईस्ट न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, 'बांग्लादेश एक ऐसा देश है, जहां 16 करोड़ से ज़्यादा लोग ब्रह्मपुत्र नदी (जिसे स्थानीय तौर पर यमुना कहते हैं) पर निर्भर हैं. ये लोग तिब्बत में चीन की ओर से बनाए जा रहे 170 अरब डॉलर के विशाल जलविद्युत बाँध से बुरी तरह तबाह हो सकते हैं.'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह बांग्लादेश की ग़लत कूटनीतिक प्राथमिकताओं और बीजिंग पर भोलेपन से भरे भरोसे का खतरनाक उदाहरण है. इस विशाल बांध बांग्लादेश की जल सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के तबाह करने का सीधा खतरा है. ढाका के नेतृत्व को इस असहज सच्चाई का सामना करना ही होगा. चीन के साथ उनके कथित बेहतर संबंधों ने जल-आधिपत्य के वास्तविक ख़तरों से अंधा कर दिया है.' 

बर्बाद हो जाएगी बांग्लादेश की खेती

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के इस मेगा डैम के बनने से ब्रह्मपुत्र नदी में बहकर बांग्लादेश पहुंचने वाले पोषक तलछट रुक जाएंगे.  इससे बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए तलछटों की कमी हो जाएगी. ऐसा करने से बांग्लादेश की कृषि उत्पादकता की बुनियाद कमज़ोर हो सकती है, जिससे चावल की पैदावार में सालाना लाखों टन की कमी आ सकती है.

रिपोर्ट में एक्सपर्टों ने बांग्लादेश के नेताओं को चेताया है कि उन्हें चीन व तिब्बत से निकलकर दूसरे देशों में बहने वाली नदियों पर चीन के व्यवहार की गहराई से जांच करनी चाहिए. खासकर मेकांग पर नदी पर चीन की ओर से अपनाई गई नीति पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है. इस नदी पर चीन ने कई जगह बड़े-बड़े बांध बना दिए हैं, जिससे निचले इलाकों में बसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम समेत कई देशों में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. 

साउथ-ईस्ट देशों की तरह बांग्लादेश पर भी खतरा!

रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मेकांग नदी प्रोजेक्ट की तरह चीन अपने ब्रह्मपुत्र मेगा डैम प्रोजेक्ट को भी गोपनीयता का आवरण ओढे हुए है. बांग्लादेश की ओर से विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और जल विज्ञान संबंधी आंकड़े बार-बार मांगने के बावजूद, बीजिंग ने अपनी 'संप्रभुता' का हवाला देते हुए पूरी डिटेल नहीं दी है. यह स्पष्ट रूप से उसकी खास रणनीति को दर्शाती है, जो कहती है - 'पहले निर्माण करो, बाद में बातचीत करो, अगर हो भी तो.'

एक्सपर्टों ने सलाह दी है कि चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए बांग्लादेश को कई ठोस कदम उठाकर अपनी विदेश नीति को मौलिक रूप से पुनर्गठित करना होगा. उसे सबसे पहले चीन से मांग करनी चाहिए कि वह बांध निर्माण को तब तक रोक दे, जब तक कि व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पूरा न हो जाए और उसे निचले इलाकों के देशों के साथ साझा न कर दिया जाए. 

आया संकट तो भारत की आई याद

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'चीन का यह दावा कि बांध का 'कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं' पड़ेगा, पूरी तरह खोखला लगता है, क्योंकि बीजिंग ने विस्तृत अध्ययन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है. बांग्लादेश को चीन सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उचित परामर्श के बिना आगे बढ़ना एक अमित्रतापूर्ण कार्य है, जो दोनों देशो के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को खतरे में डाल देगा.' 

एक्सपर्टों ने बांग्लादेश सरकार को सलाह दी कि उसे भारत के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय जल-बंटवारा ढांचा स्थापित करना चाहिए जिसमें चीन भी शामिल हो. साथ ही चीन के एकतरफापन को स्वीकार करने के बजाय, बांग्लादेश और भारत दोनों को मिलकर पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए बीजिंग के सामने संयुक्त मांग रखनी चाहिए. दो सबसे बड़े डाउनस्ट्रीम देशों का संयुक्त राजनयिक प्रभाव चीन को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है, जो अलग-अलग द्विपक्षीय विरोध प्रदर्शनों से मुश्किल है. 

भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने की सिफारिश

रिपोर्ट में यूनुस सरकार को सुझाव दिया गया है कि इस मसले पर चीन को झुकाने और उसका प्रभाव कम करने के लिए बांग्लादेश को भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में तेज़ी लानी चाहिए. इसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को तेज़ करना, कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विस्तार करना और रक्षा संबंधों को गहरा करना शामिल है. भारत की 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने से बांग्लादेश को चीन की फंडिंग और बाजारों का सहज विकल्प मिल जाएगा. जिसके चलते उसे अपनी नीतियों में बदलाव लाने को मजबूर होना पड़ सकता है. 

(एजेंसी IANS)

देविंदर कुमार

देविंदर कुमार

China Mega Dam

