बांग्लादेश में एक नहीं, दो-दो बार क्यों नए सांसद लेंगे शपथ? तारिक रहमान के राज में बनने जा रहा इतिहास, जानिए पूरी कहानी

करीब दो दशक के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश में आज बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है. Bangladesh Nationalist Party (BNP) नई सरकार बनाने जा रही है. पार्टी ने 13वें जातीय संसद चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और अब उसके चेयरमैन Tarique Rahman प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार, यह शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाका स्थित Jatiya Sangsad Bhaban के साउथ प्लाजा में आयोजित होगा. लेकिन जो सबसे बड़ी मजेदार बात हो रही है, वह है कि इस बार चुन गए नए सांसद एक नहीं, दो-दो बार शपथ लेंगे. आइए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

अंतरिम सरकार का अंत, नई शुरुआत

तारिक रहमान, अंतरिम सरकार के प्रमुख Muhammad Yunus की जगह लेंगे. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद Awami League सरकार के पतन के बाद यूनुस ने अंतरिम शासन संभाला था. अब चुनावी जनादेश के बाद देश फिर से निर्वाचित सरकार के हाथों में जा रहा है, जिसे राजनीतिक स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

चुनाव में कैसे मिली ऐतिहासिक जीत?

12 फरवरी को हुए चुनाव में BNP ने 297 घोषित सीटों में से 209 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया. वहीं, पूर्व सहयोगी पार्टी Bangladesh Jamaat-e-Islami ने 68 सीटें जीतकर संसद में मुख्य विपक्ष की भूमिका हासिल की है. विशेषज्ञों का मानना है कि जनता ने बदलाव और राजनीतिक सुधार के वादे पर भरोसा जताया है.

दोहरी शपथ और संविधान सुधार का प्लान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सांसद दो बार शपथ लेंगे. पहली सांसद के रूप में और दूसरी संविधान सुधार परिषद के सदस्य के तौर पर. सरकार बनने के 180 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चार्टर के तहत संविधान में बड़े बदलाव करने की तैयारी है. सरकार के कानूनी सलाहकारों ने कहा है कि यह सुधार प्रक्रिया बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था को नया ढांचा दे सकती है.

अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान शामिल होंगे. भारत की लोकसभा के स्पीकर Om Birla समेत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रपति Mohammed Shahabuddin प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे.

BNP की विरासत और आगे की चुनौती

BNP की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति Ziaur Rahman ने की थी. पार्टी की सत्ता में वापसी को बांग्लादेश की राजनीति का नया अध्याय माना जा रहा है. हालांकि आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुधारों को लागू करना नई सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी.