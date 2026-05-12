जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया

पेट्रोल-डीजल बचाने, सोना न खरीदने की पीएम मोदी की अपीलों के बीच भाजपा ने 1973 के जापान संकट को याद किया है. भाजपा ने कुछ आंकड़े रखकर यह समझाने की कोशिश की कि लीडरशिप का मतलब किसी संकट के आने का इंतजार करना नहीं होता, बल्कि उसके आने से पहले ही देश को तैयार करना होता है. भाजपा ने कहा कि 1973 में जापान ने तेल पर निर्भरता कम की और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत बनाया. आखिर जापान में ऐसा क्या हुआ था, जो भाजपा आज के समय उसका जिक्र कर रही है. इसके लिए हमें आज से 50 साल पहले लौटना होगा.

वो साल था 1973 और 2026 की तरह एक लड़ाई छिड़ चुकी थी. अक्तूबर के महीने में अरब देश और इजरायल आमने सामने थे. मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देश इजरायल से लड़ने आए थे. इसे योम किप्पूर युद्ध कहा गया क्योंकि अरब देशों ने मिलकर यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किप्पूर (प्रायश्चित का दिन) पर ही अचानक हमला बोल दिया था. छह दिन लड़ाई चली. मकसद था इजरायल के कब्जे वाले सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस पाना. लड़ाई यहां चल रही थी और दुनिया में भयंकर तेल संकट पैदा हो गया.

अरब देशों ने तेल बेचना बंद किया

यह एक वैश्विक ऊर्जा संकट था. अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया, जिन्होंने इजरायल का समर्थन किया था. असर यह हुआ कि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें लगभग चार गुना बढ़ गईं और जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी.

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जापान के सामने मुश्किल यह थी कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 70 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था. यह सारा तेल अरब देशों से आता था. अरब देशों ने जापान को उन देशों की सूची में शामिल कर लिया था, जिन्हें वे कोई तेल नहीं बेचना चाहते थे. इससे जापान में अचानक तेल की भारी कमी हो गई.

Leadership is not about waiting for a crisis to arrive. It’s about preparing the nation before it does. At a time of global uncertainty, PM Modi appealed to citizens to reduce unnecessary dependence on foreign imports and use resources responsibly. Yet, some people are busy… pic.twitter.com/kw2Mz9VjXx — BJP (@BJP4India) May 11, 2026

तेल की आपूर्ति कम होने और कीमतों में भारी उछाल के कारण जापान में महंगाई बढ़ गई और आर्थिक मंदी आ गई. उद्योगों के पहिये धीमे हो गए. तेल खत्म होने के डर से लोगों ने दुकानों और पेट्रोल पंपों पर जरूरी सामान और ईंधन की भारी जमाखोरी शुरू कर दी. टॉयलेट पेपर और रोजमर्रा के जरूरत की दूसरी चीजें दुकानों से गायब होने लगीं.

इस संकट के चलते जापान को नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा. उसने अपनी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया. ऊर्जा के नए रास्ते खोजने पड़े. सबसे पहले आगे के वर्षों में जापान ने अरब देशों के साथ अपने संबंध सुधारे और फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करना शुरू किया जिससे तेल की आपूर्ति बहाल हो सके.

दूसरी तरफ, जापान ने ज्यादा ईंधन पीने वाली भारी कारों के बजाय छोटी, हल्की और किफायती कारों का निर्माण और इस्तेमाल बढ़ाना शुरू किया. तेल के अलावा ऊर्जा के दूसरे स्रोत जैसे - परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस पर ध्यान दिया गया. मकसद यही था कि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.