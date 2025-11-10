बेल्जियम पर ऐसा क्या खतरा आया, कि ब्रिटेन को भेजना पड़ा मिलिट्री सपोर्ट? जर्मनी भी कर रहा मदद का वादा

Britain gives military support to Belgium: ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्स हेड रिचर्ड नाइटन (Richard Knighton) ने कहा है कि ब्रिटेन ने ड्रोन घुसपैठ का मुकाबला करने में मदद के लिए बेल्जियम को मिलिट्री सपोर्ट दिया है. जर्मनी ने भी बेल्जियम को समर्थन देने का वादा किया है. बीबीसी ने नाइटन के हवाले से बताया कि उनके बेल्जियम समकक्ष ने इस हफ्ते की शुरुआत में मदद मांगी थी और इक्यूपमेंट्स और सैनिक अब रास्ते में हैं.

एयरपोर्ट के पास दिखे ड्रोन

ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक, आरएएफ के 2 फोर्स प्रोटेक्शन विंग के सदस्यों को तैनात किए जाने की संभावना है. ये तब हुआ जब बीते गुरुवार रात ब्रसेल्स एयरपोर्ट (Brussels Airport) को पास में ड्रोन देखे जाने के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. ये ड्रोन एक सैन्य अड्डे सहित दूसरे में भी देखे गए थे.

एयर ट्रैवल पर असर

बीबीसी के मुताबिक, गुरुवार की इस रुकावट से तकरीबन 3,000 ब्रसेल्स एयर ट्रैवलर्स प्रभावित हुए, और एयरलाइन ने कहा कि दर्जनों फ्लाइट कैंसल करने या उनका रास्ते बदलने से उसे "काफी नुकसान" हुआ है. कई नाटो (NATO) देशों में भी इसी तरह के ड्रोन घुसपैठ की खबरें आई हैं. हालांकि, रूस ने यूक्रेन के सहयोगियों पर "हाइब्रिड जंग" छेड़ने के आरोपों का बार-बार खंडन किया है.

ब्रिटेन की मदद

बेल्जियम को ब्रिटेन की मदद की पुष्टि करते हुए, नाइटन ने कहा कि ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि देखे गए ड्रोन असल में रूस के थे, लेकिन ये "संभावित" है कि उन्हें मास्को की तरफ से मंगवाया गया था. उन्होंने आगे कहा कि देश "अपनी किट और क्षमताएं देकर" बेल्जियम की मदद करेगा.

रक्षा सचिव जॉन हीली (John Healey) ने एक बयान में कहा: "जैसे-जैसे हाइब्रिड खतरे बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत हमारे एलायंस और हमारे अहम बुनियादी ढांचे और एयर स्पेस की हिफाजत, रोकथाम और सुरक्षा के हमारे सामूहिक संकल्प में बसा है."

जर्मनी का वादा

इस बीच, जर्मन रक्षा मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को ब्रुसेल्स की गुजारिश पर बेल्जियम को एंटी-ड्रोन उपायों में समर्थन देने का संकल्प लिया. बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने बताया कि पहले ऐसा कोई सबूत नहीं था.

"गंभीर खतरा"

बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन (Theo Francken) ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा, "शुरुआत में, हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन को हमारी समस्या माना जाता था. अब ये कई यूरोपीय देशों में नागरिक बुनियादी ढांचे पर असर डालने वाला एक गंभीर खतरा बन गया है."