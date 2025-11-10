Advertisement
trendingNow12995451
Hindi Newsदुनिया

बेल्जियम पर ऐसा क्या खतरा आया, कि ब्रिटेन को भेजना पड़ा मिलिट्री सपोर्ट? जर्मनी भी कर रहा मदद का वादा

रूसी ड्रोन घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने बेल्जियम को सैन्य सहायता भेजी है. इसके अलवा जर्मनी ने भी इस देश को समर्थन का भरोसा दिलाया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेल्जियम पर ऐसा क्या खतरा आया, कि ब्रिटेन को भेजना पड़ा मिलिट्री सपोर्ट? जर्मनी भी कर रहा मदद का वादा

Britain gives military support to Belgium: ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्स हेड रिचर्ड नाइटन (Richard Knighton) ने कहा है कि ब्रिटेन ने ड्रोन घुसपैठ का मुकाबला करने में मदद के लिए बेल्जियम को मिलिट्री सपोर्ट दिया है. जर्मनी ने भी बेल्जियम को समर्थन देने का वादा किया है. बीबीसी ने नाइटन के हवाले से बताया कि उनके बेल्जियम समकक्ष ने इस हफ्ते की शुरुआत में मदद मांगी थी और इक्यूपमेंट्स और सैनिक अब रास्ते में हैं.

एयरपोर्ट के पास दिखे ड्रोन
ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक, आरएएफ के 2 फोर्स प्रोटेक्शन विंग के सदस्यों को तैनात किए जाने की संभावना है. ये तब हुआ जब बीते गुरुवार रात ब्रसेल्स एयरपोर्ट (Brussels Airport) को पास में ड्रोन देखे जाने के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. ये ड्रोन एक सैन्य अड्डे सहित दूसरे में भी देखे गए थे.

एयर ट्रैवल पर असर
बीबीसी के मुताबिक, गुरुवार की इस रुकावट से तकरीबन 3,000 ब्रसेल्स एयर ट्रैवलर्स प्रभावित हुए, और एयरलाइन ने कहा कि दर्जनों फ्लाइट कैंसल करने या उनका रास्ते बदलने से उसे "काफी नुकसान" हुआ है. कई नाटो (NATO) देशों में भी इसी तरह के ड्रोन घुसपैठ की खबरें आई हैं. हालांकि, रूस ने यूक्रेन के सहयोगियों पर "हाइब्रिड जंग" छेड़ने के आरोपों का बार-बार खंडन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रिटेन की मदद
बेल्जियम को ब्रिटेन की मदद की पुष्टि करते हुए, नाइटन ने कहा कि ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि देखे गए ड्रोन असल में रूस के थे, लेकिन ये "संभावित" है कि उन्हें मास्को की तरफ से मंगवाया गया था. उन्होंने आगे कहा कि देश "अपनी किट और क्षमताएं देकर" बेल्जियम की मदद करेगा.

रक्षा सचिव जॉन हीली (John Healey) ने एक बयान में कहा: "जैसे-जैसे हाइब्रिड खतरे बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत हमारे एलायंस और हमारे अहम बुनियादी ढांचे और एयर स्पेस की हिफाजत, रोकथाम और सुरक्षा के हमारे सामूहिक संकल्प में बसा है."

जर्मनी का वादा
इस बीच, जर्मन रक्षा मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को ब्रुसेल्स की गुजारिश पर बेल्जियम को एंटी-ड्रोन उपायों में समर्थन देने का संकल्प लिया. बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने बताया कि पहले ऐसा कोई सबूत नहीं था.

"गंभीर खतरा"
बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन (Theo Francken) ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा, "शुरुआत में, हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन को हमारी समस्या माना जाता था. अब ये कई यूरोपीय देशों में नागरिक बुनियादी ढांचे पर असर डालने वाला एक गंभीर खतरा बन गया है."

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

BritainBelgiumGermanyRussiaNATO

Trending news

तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
Assam
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज