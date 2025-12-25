बांग्लादेश में सियासी भूचाल, होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने क्यों दिया इस्तीफा? यूनुस सरकार को अब कौन चला रहा!

Khoda Baksh Chowdhury Resigns: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हर तरफ बवाल मचा हुआ है. राजनीतिक आग में पूरा देश फंस चुका है. शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर भी संकट गहराता जा रहा है. छात्र नेता की हत्या, बड़े अधिकारी खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा और सरकार गिराने की धमकियां. ये सब मिलकर 2026 के चुनाव से पहले देश को अस्थिर कर रहे हैं. आइए, सरल भाषा में समझते हैं

सबसे पहले जानते हैं खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे की कहानी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है. होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने 24 दिसंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया है. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की, कट्टरपंथी समूहों ने जांच में देरी पर होम एडवाइजर और चौधरी से इस्तीफे की मांग की थी. यूनुस सरकार पर रैडिकल दबाव बढ़ रहा है, चुनाव से पहले अस्थिरता चरम पर है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे के पीछे यही कट्टरपंथी दबाव है है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व पुलिस प्रमुख खुदा बख्श चौधरी को नवंबर 2024 में यूनुस सरकार में होम अफेयर्स का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया था. 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत मंजूर कर लिया है. आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है. इस मामले में द डेली स्टार ने लिखा, "इस्तीफे के पीछे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई." लेकिन अन्य मीडिया के अनुसार, "यह इस्तीफा रैडिकल ग्रुप्स के दबाव का नतीजा लगता है, क्योंकि हादी हत्या के बाद इंकलाब मंच ने होम एडवाइजर और चौधरी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी और इस्तीफे की धमकी दी थी."

कट्टरपंथी समूहों की धमकियां: सरकार पर दबाव

इंकलाब मंच जैसे रैडिकल ग्रुप्स ने यूनुस सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर हादी के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो सरकार गिराने का आंदोलन शुरू करेंगे. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथियों ने चुनाव से पहले न्याय की मांग की है, वरना सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे." शेख हसीना ने भारत से आरोप लगाया कि "यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं."कट्टरपंथियों का दबाव से यूनुस सरकार डगमगा रही है."

आगे क्या? चुनाव और अराजकता का डर

फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. मीडिया पर हमले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संकट और कट्टरपंथियों समूह का बढ़ता प्रभाव कुलमिलाकर यूनुस सरकार को सब चुनौती दे रहे हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, "हिंसा से लोकतंत्र की राह मुश्किल हो रही है." आम लोग डरे हुए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं कट्टरपंथ हावी न हो जाए. अगर इस्तीफों और हिंसा का सिलसिला चला तो देश की स्थिरता और पड़ोसी रिश्ते दोनों प्रभावित होंगे.