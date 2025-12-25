Advertisement
trendingNow13052728
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में सियासी भूचाल, होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने क्यों दिया इस्तीफा? यूनुस सरकार को अब कौन चला रहा!

बांग्लादेश में सियासी भूचाल, होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने क्यों दिया इस्तीफा? यूनुस सरकार को अब कौन चला रहा!

Special Assistant to Chief Adviser Khoda Baksh Chowdhury Resigns: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में उथल-पुथल मची हुई है. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके भाई ने यूनुस सरकार पर हादी की मौत का जिम्मेदार बताया है. इसी बीच बांग्लादेश के होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया. आइए जानते हैं आखिर क्या वजह रही कि खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा तत्काल प्रेसिडेंट ने स्वीकार क्यों कर लिया. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में सियासी भूचाल, होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने क्यों दिया इस्तीफा? यूनुस सरकार को अब कौन चला रहा!

Khoda Baksh Chowdhury Resigns: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हर तरफ बवाल मचा हुआ है. राजनीतिक आग में पूरा देश फंस चुका है. शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर भी संकट गहराता जा रहा है. छात्र नेता की हत्या, बड़े अधिकारी खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा और सरकार गिराने की धमकियां. ये सब मिलकर 2026 के चुनाव से पहले देश को अस्थिर कर रहे हैं. आइए, सरल भाषा में समझते हैं 

सबसे पहले जानते हैं खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे की कहानी
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है. होम अफेयर्स स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने 24 दिसंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया है.  छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की, कट्टरपंथी समूहों ने जांच में देरी पर होम एडवाइजर और चौधरी से इस्तीफे की मांग की थी. यूनुस सरकार पर रैडिकल दबाव बढ़ रहा है, चुनाव से पहले अस्थिरता चरम पर है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे के पीछे यही कट्टरपंथी दबाव है है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व पुलिस प्रमुख खुदा बख्श चौधरी को नवंबर 2024 में यूनुस सरकार में होम अफेयर्स का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया था. 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत मंजूर कर लिया है. आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है.  इस मामले में द डेली स्टार ने लिखा, "इस्तीफे के पीछे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई." लेकिन अन्य मीडिया के अनुसार, "यह इस्तीफा रैडिकल ग्रुप्स के दबाव का नतीजा लगता है, क्योंकि हादी हत्या के बाद इंकलाब मंच ने होम एडवाइजर और चौधरी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी और इस्तीफे की धमकी दी थी." 

कट्टरपंथी समूहों की धमकियां: सरकार पर दबाव
इंकलाब मंच जैसे रैडिकल ग्रुप्स ने यूनुस सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर हादी के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो सरकार गिराने का आंदोलन शुरू करेंगे. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथियों  ने चुनाव से पहले न्याय की मांग की है, वरना सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे." शेख हसीना ने भारत से आरोप लगाया कि "यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं."कट्टरपंथियों का दबाव से यूनुस सरकार डगमगा रही है."

Add Zee News as a Preferred Source

आगे क्या? चुनाव और अराजकता का डर
फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. मीडिया पर हमले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संकट और कट्टरपंथियों समूह का बढ़ता प्रभाव कुलमिलाकर यूनुस सरकार को सब चुनौती दे रहे हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, "हिंसा से लोकतंत्र की राह मुश्किल हो रही है." आम लोग डरे हुए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं कट्टरपंथ हावी न हो जाए. अगर इस्तीफों और हिंसा का सिलसिला चला तो देश की स्थिरता और पड़ोसी रिश्ते दोनों प्रभावित होंगे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh interim government

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा