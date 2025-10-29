Advertisement
trendingNow12980098
Hindi Newsदुनिया

कहीं भी पैदा हो पांडा, चीन ही कहलाता है मालिक! जानें क्यों नहीं छोड़ता ड्रैगन देश इस प्यारे जानवर का साथ

Panda Ownership: पांडा दुनिया के सबसे प्यारे और दुर्लभ जानवरों में से एक माना जाता है. उनकी क्यूटनेस देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर भी पांडा के कई विडीयो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो क्यूट हरकतें करते दिखते हैं. पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पांडा चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा हो पर उनका मालिकाना हक चीन के पास ही रहता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं भी पैदा हो पांडा, चीन ही कहलाता है मालिक! जानें क्यों नहीं छोड़ता ड्रैगन देश इस प्यारे जानवर का साथ

पांडा के क्यूट और फनी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इनमें पांडा खाते, सोते और खेलते नजर आते हैं. कई लोगों को ये वीडियो खूब पसंद होते हैं और वो इसे देखना काफी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पांडा किसी और देश में भी पैदा हो जाए तो भी उसका मालिक चीन ही होता है. ये सुनने में भले ही अजीब लगता है लेकिन इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी छिपी हुई है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों दुनिया के हर एक पांडा का मालिक चीन है.

नेशनल ट्रेजर
चीन ने पांडा को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपनी पहचान और गर्व का प्रतीक बना लिया है. चीन में पांडा को नेशनल ट्रेजर यानी राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है. कई सालों पहले चीन ने पांडा डिप्लोमेसी यानी कि पांडा कूटनीति की शुरुआत की थी. जिसमें  चीन अपने पांडा दूसरे देशों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में देता था. लेकिन अब ये पांडा किसी को तोहफे में नहीं दिए जाते हैं बल्कि लोन पर दिए जाते हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मालिक
चीन जब किसी देश को पांडा देता है तो उसके साथ एक सख्त एग्रीमेंट भी होता है. इस समझौते में साफ लिखा होता है कि पांडा और उनके बच्चे दोनों चीन की संपत्ति रहेंगे. यहां तक कि अगर कोई पांडा किसी विदेशी देश में जन्म लेता है तो उसका मालिक भी चीन ही होता है. कुछ सालों बाद ये देश पांडा को वापस चीन भेज देते हैं  ताकि वहां उनकी देखभाल हो सके. 

राजदूत
जब भी कोई देश चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाता है तो चीन उसे पांडा भेजकर अपने रिश्ते मजबूत करता है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि पांडा अब चीन के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक राजदूत बन चुके हैं. हाल ही में जब चीन के रिश्ते एक देश के साथ कमजोर हुए थे तो चीन ने उस देश से अपने पांडा वापस बुला लिए थे. इससे ये साफ हो गया था कि पांडा अब सिर्फ प्यारे जानवर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी बन गए हैं. पांडा की मासूमियत और आकर्षण ने उन्हें दुनिया का सबसे स्पेशल जानवर बना दिया है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

panda ownershippanda china

Trending news

'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?