कहीं भी पैदा हो पांडा, चीन ही कहलाता है मालिक! जानें क्यों नहीं छोड़ता ड्रैगन देश इस प्यारे जानवर का साथ

Panda Ownership: पांडा दुनिया के सबसे प्यारे और दुर्लभ जानवरों में से एक माना जाता है. उनकी क्यूटनेस देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर भी पांडा के कई विडीयो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो क्यूट हरकतें करते दिखते हैं. पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पांडा चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा हो पर उनका मालिकाना हक चीन के पास ही रहता है.
पांडा के क्यूट और फनी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इनमें पांडा खाते, सोते और खेलते नजर आते हैं. कई लोगों को ये वीडियो खूब पसंद होते हैं और वो इसे देखना काफी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पांडा किसी और देश में भी पैदा हो जाए तो भी उसका मालिक चीन ही होता है. ये सुनने में भले ही अजीब लगता है लेकिन इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी छिपी हुई है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों दुनिया के हर एक पांडा का मालिक चीन है.
नेशनल ट्रेजर
चीन ने पांडा को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपनी पहचान और गर्व का प्रतीक बना लिया है. चीन में पांडा को नेशनल ट्रेजर यानी राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है. कई सालों पहले चीन ने पांडा डिप्लोमेसी यानी कि पांडा कूटनीति की शुरुआत की थी. जिसमें चीन अपने पांडा दूसरे देशों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में देता था. लेकिन अब ये पांडा किसी को तोहफे में नहीं दिए जाते हैं बल्कि लोन पर दिए जाते हैं.
मालिक
चीन जब किसी देश को पांडा देता है तो उसके साथ एक सख्त एग्रीमेंट भी होता है. इस समझौते में साफ लिखा होता है कि पांडा और उनके बच्चे दोनों चीन की संपत्ति रहेंगे. यहां तक कि अगर कोई पांडा किसी विदेशी देश में जन्म लेता है तो उसका मालिक भी चीन ही होता है. कुछ सालों बाद ये देश पांडा को वापस चीन भेज देते हैं ताकि वहां उनकी देखभाल हो सके.
राजदूत
जब भी कोई देश चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाता है तो चीन उसे पांडा भेजकर अपने रिश्ते मजबूत करता है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि पांडा अब चीन के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक राजदूत बन चुके हैं. हाल ही में जब चीन के रिश्ते एक देश के साथ कमजोर हुए थे तो चीन ने उस देश से अपने पांडा वापस बुला लिए थे. इससे ये साफ हो गया था कि पांडा अब सिर्फ प्यारे जानवर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी बन गए हैं. पांडा की मासूमियत और आकर्षण ने उन्हें दुनिया का सबसे स्पेशल जानवर बना दिया है.