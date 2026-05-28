मलक्का के पास भारत के इस प्रोजेक्ट से उड़ी चीन की नींद, हर चाल पर रहेगी पैनी नजर; क्यों अहम है यह परियोजना?

भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ने चीन की चिंता यूं ही नहीं बढ़ाई है. इस प्रोजेक्ट के एक बार पूरा होने के बाद भारत चीन की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की क्षमता हासिल कर लेगा. भारत का यह प्रोजेक्ट डूब न सकने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है.
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Great Nicobar Project: भारत के महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ऐलान होने के बाद से ही चीन की नींद उड़ी हुई है. ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 72,000 से 92,000 करोड़ रुपये के करीब है.
इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, टाउनशिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पावर प्लांट शामिल है. बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए तैयार किया दा रहा हैं.यह द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है. यह समुद्री मार्ग काफी व्यस्त माना जाता है.
जानकार बताते हैं कि करीब 10 बिलियन डॉलर से बड़ा यह प्रोजेक्ट भारत के इस द्वीप को एक बड़े व्यापारिक और सैन्य केंद्र में बदलने की योजना है. हालांकि, भारत के इस प्रोजेक्ट से चीन की टेंशन बढ़ी है. इसके पीछे की वजह है कि यह द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से चीन का सबसे अधिक व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है. यही कारण है कि चीन की रणनीति में यह मार्ग एक बहुत बड़ी कमजोरी है. इसी को 'मलक्का डिलेमा' कहा जाता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह प्रोजेक्ट केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सैन्य उपयोग के लिए भी अहम है. वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट में समस्या चल रही है. इस कारण वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई बाधित हो रही है. खास बात यह है कि ठीक इसी समय भारत अपने इस खास प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है.
चीन को आम तौर पर मलक्का डिलेमा कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि चीन का व्यापार और तेल इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरता है. अगर इस मार्ग में कोई भी समस्या या अवरोध उत्पन्न होता है, तो चीन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद भारत चीन की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की क्षमता हासिल कर लेगा.
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माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद से इंडो-पैसेफिक इलाके में भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी. चूंकी यह द्वीप प्राकृ्तिक रूप से काफी मजबूत है. यही कारण है कि इसको डूब न सकने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है.
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