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चीन आखिर क्यों जमा कर रहा है टनों सोना? 20 महीनों से लगातार करता जा रहा खरीद, किस तैयारी में जुटे हैं शी जिनपिंग

Why China is Buying Gold? चीन लगातार 20 महीने से सोने की भारी खरीद करता आ रहा है. अब तक उसने अपने भंडार में सैकड़ों टन सोना जोड़ लिया है. इसके अलावा उसके पास 5500 टन सीक्रेट गोल्ड पहले से मौजूद है. सवाल है कि इतना सोना खरीदकर जिनपिंग आखिर किस तैयारी में जुटे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 12:37 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:55 AM IST
चीन आखिर क्यों जमा कर रहा है टनों सोना? 20 महीनों से लगातार करता जा रहा खरीद, किस तैयारी में जुटे हैं शी जिनपिंग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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