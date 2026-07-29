/चीन आखिर क्यों जमा कर रहा है टनों सोना? 20 महीनों से लगातार करता जा रहा खरीद, किस तैयारी में जुटे हैं शी जिनपिंग

Reasons Behind China Gold Purchases: चीन इन दिनों कुछ ऐसा कर रहा है, जिसका पता तो सबको है लेकिन उसका मकसद किसी की समझ में नहीं आ रहा है. अब हम चीन के इसी प्लान को डिकोड करने जा रहे हैं. असल में चीन ने पिछले महीने यानी जून में 173 टन सोना खरीदा है. मार्च 2024 के बाद ये चीन द्वारा खरीदे गए सोने की सबसे बड़ी मात्रा है. यहां आपको जानना चाहिए कि चीन पिछले 20 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है. चीन के अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब उसके पास तकरीबन दो हजार तीन सौ 46 टन सोना है. इस लिहाज से चीन के पास अब तकरीबन 34 लाख करोड़ रुपए का सोना है.
जून में की गई रिकॉर्ड खरीद के साथ अब चीन दुनिया के सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गया है. चीन और रूस के सोने के भंडार में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है. चीन से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस हैं. ये आपको पता चल गया है कि चीन ने कितना सोना खरीदा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है. चीन की इस गोल्ड रेस के पीछे कुछ बड़े कारण हैं. अब हम आपके सामने एक एक करके इन कारणों से जुड़ी डीटेल्स रखने जा रहे हैं.
इतनी भारी मात्रा में सोना खरीदने के पीछे चीन का सबसे बड़ा मकसद, अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करना है. चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है. चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3 ट्रिलियन डॉलर का है. इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है. चीन इसी अमेरिकी डॉलर के भंडार से सोना खरीद रहा है. अब गौर से समझिएगा, चीन के इस गोल्ड प्लान से दो फायदे होंगे. जब चीन का अमेरिकी डॉलर का भंडार कम हो जाएगा तो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए चीन की संपत्तियों को जब्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. यानी चीन की संपत्तियां जब डॉलर आधारित नहीं होंगी तो उन्हें जब्त करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा.
एक और फायदा ये होगा कि गोल्ड का बड़ा भंडार होने की वजह से दूसरे देशों को ये संदेश जाएगा कि चीन की करेंसी युआन को सपोर्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है. ऐसे में दूसरे देश ना सिर्फ युआन में व्यापार करेंगे बल्कि चीन की करेंसी को अपने भंडार में भी रखेंगे. यानी चीन की करेंसी काफी हद तक दुनिया के बाजार में डॉलर की हिस्सेदारी को कम कर देगी.
दूसरे विश्वयुद्ध यानी वर्ष 1944 से डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धुरी बना हुआ है. इसी वजह से ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत बनी रहती है. बल्कि अमेरिका ने डॉलर को आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला हथियार भी बना रखा है. यही वजह है कि अब दुनिया के कुछ बड़े देश डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं. ये पहली बार नहीं है जब दुनिया में डॉलर के खिलाफ बगावत की गई हो. आगे बढ़ने से पहले हम आपको इतिहास का एक ऐसा ही चैप्टर बता देते हैं.
डॉलर के खिलाफ पहली बगावत फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डि गॉल ने की थी. गॉल हमेशा ये मानते थे कि डॉलर के जरिए अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल करता है. इसी वजह से वर्ष 1965 में गॉल ने एक बड़ा कदम उठाया था. फ्रांस ने अपने डॉलर भंडार के जरिए सोना खरीदना शुरु कर दिया था. हैरानी की बात ये है कि फ्रांस ये सोना अमेरिका से ही खरीद रहा था. अमेरिका को गोल्ड की इस खरीद का पता तक नहीं चला.
जब दूसरे देशों ने भी डॉलर से सोना खरीदना शुरु किया तो अमेरिका को डॉलर के खिलाफ बगावत का पता चला. जिसके बाद वर्ष 1971 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के जरिए व्यापार के नियमों में बड़े बदलाव किए थे. ये DE-DOLLARISATION की तरफ दुनिया में पहला कदम था. तभी से दुनिया को ये भी पता चला कि डॉलर अमेरिका की कमजोर नब्ज है.
आज चीन के पास दुनिया का तकरीबन 7 प्रतिशत सोना है. जिस रफ्तार से चीन सोना खरीद रहा है, वो बताता है कि फिलहाल ये सिलसिला रुकने वाला भी नहीं है. कुछ आर्थिक थिंक टैंक्स का तो ये तक मानना है अगले पांच सालों में चीन का सोना भंडार अमेरिका के नजदीक पहुंच सकता है. हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि चीन का वर्तमान सोना भंडार अमेरिका के मुकाबले तकरीबन एक चौथाई है . तो फिर पांच सालों में दोनों देश आसपास कैसे पहुंच जाएंगे. इस सवाल का जवाब है चीन का अंडरग्राउंड गोल्ड . जी हां मित्रो, चीन के पास सीक्रेट सोना भी है.
#DNAमित्रों | क्या सोने का 'सुपरपावर' बनने की रेस है? अगली जंग.. अब 'डॉलर Vs गोल्ड' की होगी?#DNA #DNAWithRahulSinha #Gold #Dollar #China@rahulsinhatv pic.twitter.com/kSmukZHytY
— Zee News (@ZeeNews) July 28, 2026
अर्थव्यवस्था की भाषा में अंडरग्राउंड गोल्ड उस सोने को कहा जाता है जिसकी जानकारी सरकार नहीं देती. प्रसिद्ध वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैश के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 5500 टन अंडरग्राउंड गोल्ड है. चीन का ये सीक्रेट सोना कुछ वित्तीय संस्थानों समेत चीन की फौज से जुड़े संस्थानों में मौजूद है. अगर चीन के घोषित और अघोषित सोने को मिला दिया जाए तो चीन का तकरीबन 7846 टन सोना अमेरिका के तकरीबन 8133 टन सोने से थोड़ा ही पीछे नजर आता है. यानी पांच साल में चीन अमेरिका के नजदीक पहुंच जाएगा, ये अनुमान गलत नहीं माना जा सकता है.
लगातार सोना खरीदने के पीछे चीन का दूसरा बड़ा मकसद है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक कवच तैयार करना. अगर विकास के लिहाज से बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था सैचुरेशन की तरफ बढ़ रही है. यानी यहां से आगे ज्यादा विकास होने की संभावना नजर नहीं आती. इतना ही नहीं, चीन की विकास दर का अनुमान भी 4.7 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत पर आ गया है.
चीन की सरकार पर कर्ज भी बढ़ रहा है. ऐसे हालात में सोना एक सुरक्षित निवेश की तरह काम करेगा. यानी सोने का बड़ा भंडार होने की वजह से बाजार और निवेशकों में नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं पैदा होंगे. यानी कम विकास दर के बावजूद चीन में निवेशकों का भरोसा बना रहेगा. ये वो दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन लगातार सोना खरीद रहा है.
प्राचीन चीन में एक राजनीतिक और आर्थिक फिलॉसॉफी का बड़ा महत्व माना जाता था. इस दर्शन को गुआंजी कहा जाता है. गुआंजी में साफ साफ लिखा है - राजा को ज्यादा से ज्यादा भंडारण करने पर जोर देना चाहिए. सोने और उस जैसी मूल्यवान धातुओं के भंडारण से ना सिर्फ सेना के रख रखाव में मदद मिलती है बल्कि अकाल या फिर आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से भी निपटने में मदद मिलती है. गुआंजी में अन्न से लेकर मूल्यवान धातुओं के भंडारण को बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया है. इसी फिलॉसॉफी पर चीन की शी जिनपिंग सरकार भी चल रही है.