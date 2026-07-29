/चीन आखिर क्यों जमा कर रहा है टनों सोना? 20 महीनों से लगातार करता जा रहा खरीद, किस तैयारी में जुटे हैं शी जिनपिंग

इतनी भारी मात्रा में सोना खरीदने के पीछे चीन का सबसे बड़ा मकसद, अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करना है. चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है. चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3 ट्रिलियन डॉलर का है. इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है. चीन इसी अमेरिकी डॉलर के भंडार से सोना खरीद रहा है. अब गौर से समझिएगा, चीन के इस गोल्ड प्लान से दो फायदे होंगे. जब चीन का अमेरिकी डॉलर का भंडार कम हो जाएगा तो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए चीन की संपत्तियों को जब्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. यानी चीन की संपत्तियां जब डॉलर आधारित नहीं होंगी तो उन्हें जब्त करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा.