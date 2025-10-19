Advertisement
'नए बांग्लादेश' में पुराना जख्म, चिटगांव के पहाड़ फिर जल रहे हैं; 27 साल बाद भी अधूरी है शांति की कहानी

Chittagong News in Hindi: शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस नए बांग्लादेश का दावा कर रहे थे. लेकिन उसी बांग्लादेश में आदिवासियों पर पिछले 50 सालों से जो जुल्म हो रहा है, उसकी आज भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:34 PM IST
'नए बांग्लादेश' में पुराना जख्म, चिटगांव के पहाड़ फिर जल रहे हैं; 27 साल बाद भी अधूरी है शांति की कहानी

What is the controversy about in Chittagong: बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्व में फैली चिटगांव की पहाड़ियाँ, कभी हरी-भरी घाटियों और रंगीन जनजातीय परंपराओं के लिए जानी जाती थीं. आज इन्हीं पहाड़ियों से धुआं, डर और दर्द की कहानियां उठ रही हैं. यह इलाका रंगामाटी, खग्राचारी और बंदरबन जिलों को मिलाकर बनता है, जहां पर 11 जनजातियां रहती हैं. इन सबको मिलाकर 'जुमा समुदाय' कहा जाता है. ये लोग बांग्लादेश की असली सांस्कृतिक पहचान हैं, पर अब अपनी ही ज़मीन पर अजनबी बना दिए गए हैं.

मुसलमानों ने कब्जा ली आदिवासियों की जमीनें

बंटवारे के बाद जब यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में आया, तबसे धीरे-धीरे स्थानीय आदिवासियों की जमीनों पर बंगाली आबादी बसाई गई. विकास के नाम पर जो सड़कें और बांध बने, उन्होंने घर उजाड़ दिए, पहचान छीन ली. 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन इन लोगों के लिए आज़ादी कभी नहीं आई.

1997 में हुआ शांति समझौता (Chittagong Peace Accord) उम्मीद की किरण था. पर 27 साल बाद भी यह समझौता सिर्फ कागज़ पर ही सिमट गया. अब भी यहां फौज की तैनाती है, अब भी आदिवासियों की जमीन कब्जाई जा रही है, और अब भी 'अदिवासी' शब्द को पाठ्यपुस्तकों से मिटाया जा रहा है.

पिछले साल खग्राचारी में एक बंगाली व्यक्ति की हत्या के बाद झूठी अफवाह फैलाई गई कि यह 'जातीय हिंसा' है. तीन दिन तक आगजनी, लूट और हमले हुए. दर्जनों आदिवासी परिवार उजड़ गए. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले एक साल में ही 200 से ज़्यादा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज हुए. जिसमें 21 लोगों की हत्या की गई, सैकड़ों घर जलाए गए और हजारों बीघे जमीन कब्जा ली गई.

'रेप की पुष्टि मत करो'

सबसे दुखद हाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में है. इस साल के छह महीनों में 21 आदिवासी महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हुईं. जिन्होंने हिम्मत करके शिकायत की, उनकी रिपोर्ट पुलिस ने ही दबा दी. कुछ मामलों में तो अस्पतालों पर दबाव डाला गया कि 'रेप की पुष्टि मत करो.'

इंसाफ मांगा तो मिली गोलियां

सितंबर में जब एक आदिवासी स्कूली लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, तो 'जुमा' छात्रों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. लेकिन जवाब मिला गोली से, जिसमें तीन लोग मारे गए और कई घायल हो गए. इसके साथ ही पहाड़ों पर फिर से सन्नाटा छा गया.

क्या आदिवासियों को मिलेगा इंसाफ?

सरकार इन घटनाओं के पीछे 'विदेशी साजिश' का हवाला देती है, लेकिन सच यह है कि चिटगांव की पहाड़ियां सरकारी वादों और सेना की बंदूकों के बीच पिस रही हैं. यहां के लोग आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं, 'क्या हमें कभी अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी इज़्जत वापस मिलेगी?'

बांग्लादेश बेशक आज अपने आप को 'नए दौर का प्रगतिशील देश' बताता है, पर चिटगांव की ये पहाड़ियाँ अब भी अतीत के जख्मों को ढो रही हैं. यह वो इलाका है जहाँ शांति समझौता हुआ, लेकिन सुकून कभी लौटा नहीं.

(एजेंसी IANS)

