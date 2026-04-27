होटल में हथियारों के साथ घुसा, टारगेट तय किए, लेकिन काश पटेल को क्यों छोड़ दिया? मैनिफेस्टो भेजकर बताया था प्लान

Cole Thomas Allen Manifesto on Trump Attack: व्हाइट हाउस में हथियारों के साथ होटल में घुसे हमलावर एलन ने ट्रंप पर अटैक से पहले अपने रिश्तेदारों को ऑनलाइन मैनिफेस्टो भेजकर अटैक की वजह के बारे में विस्तार से बताया था. उसने पहले से ही अपने टारगेट सेट कर लिए थे लेकिन हैरत की बात यह रही कि उसने कार्यक्रम में मौजूद काश पटेल को अपनी हिटलिस्ट में नहीं रखा.
Trending Photos
Highlights of Cole Thomas Allen Manifesto on Trump Attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार रात शनिवार रात वाशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर गोली चलाने वाले कोल तोमास एलन के बारे में लगातार कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं. जांच में पता चला है कि एलन (31 वर्ष) कैलिफोर्निया के टोरेंस का रहने वाला है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर में अटैक से महज 10 मिनट पहले कोल तोमास एलन ने अपना पूरा मेनिफेस्टो लिखकर परिवार को भेज दिया था.
मेनिफेस्टो में एलन ने विस्तार से लिखा कि वह अपने आने वाले एक्शन को क्यों उचित मानता था? उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, 'दूसरा गाल आगे बढ़ाना तभी होता है, जब खुद पर अत्याचार हो रहा हो. मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, जो डिटेंशन कैंप में बलात्कार का शिकार हुआ हो. मैं वह मछुआरा नहीं हूं, जिसे बिना मुकदमे के मार दिया गया. मैं वह स्कूली बच्चा नहीं हूं, जो उड़ा दिया गया या भूख से मरा बच्चा या वह किशोरी जिसका इस प्रशासन के कई अपराधियों की ओर से शोषण किया गया.'
कोल तोमास एलन ने मैनिफेस्टो में आगे लिखा, 'जब कोई और दबाया जा रहा हो तो दूसरा गाल आगे करना ईसाई व्यवहार नहीं, बल्कि दबाने वाले के अपराधों में साझेदारी करना होता है.' उसने आगे लिखा, 'मैं अब किसी पेडोफाइल, बलात्कारी और देशद्रोही के अपराधों को अपने हाथों पर चढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा.'
एलन ने हमले की विस्तार से योजना भी बताई. उसने लिखा, 'कैजुअल्टी कम करने के लिए मैं स्लग्स के बजाय बकशॉट इस्तेमाल करूंगा. ऐसा करने से दीवारों में कम पेनेट्रेशन होता है. अगर बिल्कुल जरूरी हुआ तो मैं यहां मौजूद ज्यादातर लोगों को पार करके भी लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा न हो.'
उसने अपनी हिट लिस्ट भी मैनिफेस्टो में बताई. इस लिस्ट में उसने कार्यक्रम में मौजूद प्रशासन के लोगों को वरिष्ठता क्रम में टारगेट पर रखा था. खास बात यह कि उसने एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को सूची से बाहर रखा, जबकि वे भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे.
एलन ने लिखा कि वह कई हथियार लेकर होटल में घुस गया और किसी ने उसे चुनौती नहीं दी. उसने अपने रिश्तेदार को भेजे मैनिफेस्टो में लिखा, 'होटल में घुसते ही मैंने वहां अहंकार का माहौल महसूस किया. मैं कई हथियार लेकर घुसा और किसी ने भी मुझे खतरा मानने की कल्पना तक नहीं की. इवेंट की सिक्योरिटी बाहर थी और वह प्रदर्शनकारियों और आने वालों पर फोकस थी. किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई एक दिन पहले चेक-इन कर ले तो क्या होगा. यह पागलपन की हद है.'
उसने अपने मैनिफेस्टो में आगे लिखा, 'अगर मैं ईरानी एजेंट होता तो मैं यहां मशीन गन लेकर आ सकता था और किसी को कुछ नहीं पता चलता. अगर कोई जानना चाहे कि ऐसा करने का अहसास कैसा होता है तो यह भयानक होता है. मुझे उल्टी आने को है. मैं रोना चाहता हूं, उन सभी चीजों के लिए जो मैं करना चाहता था और कभी नहीं कर पाऊंगा. उन लोगों के लिए जिनका विश्वास मैंने तोड़ा. इस प्रशासन ने जो कुछ किया है, उसे सोचकर मुझे गुस्सा आता है.'
अटैक मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, एलन ने घटना से ठीक पहले अपने परिवार के सदस्यों को इंटरनेट से यह मेनिफेस्टो भेजा था. एक रिश्तेदार ने इस मैनिफेस्टो को पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया है. इस मैनिफेस्टो में उसने अटैक के पीछे अपने तर्कों, टारगेट्स और घटनास्थल की सुरक्षा में कमी को विस्तार से उजागर किया था. पुलिस अब इस मैनिफेस्टो को अहम सबूत मानते हुए मामले की जांच कर रही है.