/यूएस-ईरान की बातचीत पर डेडलॉक? ईरान ने कहा- दोहा में कोई वार्ता तय नहीं, ट्रंप बोले- तेहरान ने मांगी बैठक

Why confusion regarding US-Iran peace talks in Doha? यूएस और ईरान के शांति का अस्थायी समझौता होने के बावजूद दोनों पक्ष रह-रहकर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इससे शांति समझौता खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसी बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होने जा रही है. ईरान ने कतर में अपनी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी तरह की चर्चा से जोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया.