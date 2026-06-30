/यूएस-ईरान की बातचीत पर डेडलॉक? ईरान ने कहा- दोहा में कोई वार्ता तय नहीं, ट्रंप बोले- तेहरान ने मांगी बैठक

Why confusion regarding US-Iran peace talks in Doha? यूएस और ईरान के शांति का अस्थायी समझौता होने के बावजूद दोनों पक्ष रह-रहकर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इससे शांति समझौता खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसी बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होने जा रही है. ईरान ने कतर में अपनी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी तरह की चर्चा से जोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'आने वाले दिनों में हम अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं. अमेरिकी प्रतिनिधियों का कतर जाना वहां पर पहले से मौजूद ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से जुड़ा नहीं है. ईरानी टीम वहां समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 11 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने गई है.'
बघई ने जोर देकर कहा कि व्यापक समझौते पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है. हम अभी अंतिम समझौते की बातचीत के चरण में प्रवेश नहीं कर चुके हैं. उन्होंने MoU के अनुच्छेद 13 का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम समझौते की बातचीत शुरू करने की शर्त यह है कि पहले अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के क्रियान्वयन की शुरुआत हो और वह जारी रहे.
बघाई ने कहा कि इन शुरुआती अनुच्छेदों में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं, जिन्हें औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले लागू करना जरूरी है. वहीं, अनुच्छेद 11 में अमेरिका को ईरान के फ्रोजन या प्रतिबंधित फंड्स और एसेट्स को पूरी तरह उपलब्ध कराने की जानकारी है. साथ ही, यूएस को जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां जारी करनी होंगी, जिससे ईरान फिर से इंटरनेशल ट्रेड शुरू कर सके.
ईरान की राज्य प्रसारक संस्था आईआरआईबी ने भी यूएस के साथ ऐसी कोई बातचीत होने की जानकारी से इनकार किया. ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम घरीबाबादी के हवाले से एजेंसी ने लिखा कि इस सप्ताह यूएस के साथ कोई तकनीकी वर्किंग ग्रुप बैठक निर्धारित नहीं है. हालांकि, कतर के साथ परामर्श सामान्य रूप से जारी हैं, लेकिन दोहा में तकनीकी चर्चाओं की खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती.
घरीबाबादी ने स्पष्ट किया कि पहली तकनीकी बातचीत तभी होगी जब जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी और तारीख-स्थान पर सहमति बन जाएगी. उन्होंने बताया कि कतर इस मामले में दोनों पक्षों के बीच प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.
इस बीच, व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर मंगलवार को दोहा जाएंगे, जहां ईरान के साथ चर्चा होगी. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करोलाइन लेविट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की.
उन्होंने कहा कि ईरान के अनुरोध पर यह बैठक की जा रही है. ट्रंप चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया आगे बढ़े और ईरान अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता करे. लेविट ने कहा,'राष्ट्रपति शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और ईरानियों के लिए अमेरिका के साथ अच्छा सौदा करना सबसे अच्छा विकल्प होगा.'
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इस बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है. यह बैठक दोहा में होगी!'
एक्सिओस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक का मकसद होर्मुज स्ट्रेट के विवाद को सुलझाना है, जहां पर हाल में दोनों पक्षों के बीच हमले हुए हैं. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि दोनों पक्षों ने सभी काइनेटिक गतिविधियां रोक दी हैं. वहां पर जहाज अब स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकते हैं.