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टीवी स्क्रीन की रानी से क्यों खफा हो गई कोर्ट ? सुनाई फांसी पर लटकाने की सजा, फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रोई एंकर

Egypt Sara Khalifa Drug Racket News: मिस्र में टीवी स्क्रीन की एक एंकर को फांसी की सजा सुनाई गई है. अपनी गिरफ्तारी पर वह फूट-फूटकर रोई लेकिन इससे अदालत का दिल नहीं पसीजा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 07, 2026, 03:23 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:23 AM IST
टीवी स्क्रीन की रानी से क्यों खफा हो गई कोर्ट ? सुनाई फांसी पर लटकाने की सजा, फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रोई एंकर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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