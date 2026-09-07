/टीवी स्क्रीन की रानी से क्यों खफा हो गई कोर्ट ? सुनाई फांसी पर लटकाने की सजा, फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रोई एंकर

Egypt Sara Khalifa Drug Racket Punishment News: मिस्र की बेहद लोकप्रिय और ग्लैमरस टीवी प्रेजेंटर सारा खलीफ़ा को एक क्रूर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के जुर्म में सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया गया है. काहिरा की आपराधिक अदालत ने माना कि टीवी पर चमकने वाली खूबसूरत एंकर असल जिंदगी में सैकड़ों किलो सिंथेटिक बारूद और नशीले पदार्थों की माफिया थी. सारा खलीफ़ा की कहानी किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह सामने आई. जिसकी शुरुआत ग्लैमर, शोहरत और खूबसूरती से होती है. लेकिन इसका अंत सीधे फांसी के फंदे पर लिख दिया गया है. आखिर कैसे टीवी स्क्रीन की ये रानी ड्रग्स की सबसे बड़ी सौदागर बन गई है.
39 साल की सारा खलीफा, एक ऐसा नाम जो मिस्र के घर-घर में अपनी बेदाग खूबसूरती और दमदार एंकरिंग के लिए जाना जाता था. जब सारा खलीफ़ा कैमरे के सामने आती थीं, तो उनकी चमक के आगे बड़े-बड़े सितारे फीके पड़ जाते थे. सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सारा खलीफ़ा टीवी पर जो शो होस्ट करती थीं, उसका नाम था 'मिशन इम्पॉसिबल'. ये शो अपराध और सुरक्षा से जुड़े सनसनीखेज़ खुलासे करता था.
यानी जो सारा खलीफ़ा टीवी पर बैठकर मुजरिमों की धज्जियां उड़ाती थीं, मिस्र की जनता उन्हें कानून का रक्षक मानती थी. उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, लाखों की फैन फॉलोइंग थी और एक ऐसी आलीशान लाइफस्टाइल थी जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले.
फिर इस ग्लैमरस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मिस्र को हिलाकर रख दिया. कानून के रखवालों को खबर मिली कि काहिरा के पॉश इलाकों में कुछ ऐसी गुप्त लैबोरेट्रीज चल रही हैं, जहां विदेशों से कच्चा माल मंगाकर इंसानी दिमाग को सुन्न कर देने वाली सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जा रही है.
जब एंटी-नारकोटिक्स की टीम ने इन गुप्त ठिकानों पर छापेमारी की, तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई. लैब्स के कमरों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, गोला-बारूद और 750 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद हुआ. जब इस पूरे सिंडिकेट के आका का नाम सामने आया, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई. इस इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि खुद टीवी प्रेजेंटर सारा खलीफ़ा थीं पुलिस की फाइलों में वो रातों-रात एक सेलिब्रिटी से 'ड्रग क्वीन' बन चुकी थीं.
मामला अदालत पहुंचा. सारा खलीफ़ा ने कटघरे में खड़े होकर फूट-फूट कर आंसू बहाए. उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और चीख-चीख कर कहा कि मिस्र की जनता गवाह है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया. मुझे फंसाया गया है, मैंने पुलिस स्टेशन आने से पहले कभी ड्रग्स देखा तक नहीं था. लेकिन काहिरा की आपराधिक अदालत ने उनके तर्क खारिज कर दिए.
कोर्ट ने माना कि सारा खलीफ़ा सिर्फ इस रैकेट का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वे एक बेहद क्रूर और संगठित आपराधिक गिरोह चला रही थीं. मिस्र के सख्त एंटी-नारकोटिक्स कानून और देश के शीर्ष धार्मिक गुरु ग्रैंड मुफ्ती की मुहर के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने टीवी प्रेजेंटर सारा खलीफा और उनके 11 अन्य मुख्य साथियों को सीधे फांसी की सज़ा सुना दी. वहीं, 9 अन्य अपराधियों को उम्रकैद की सजा मिली.
हालांकि, सारा खलीफ़ा के वकीलों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ मिस्र की सर्वोच्च अदालत यानी 'कोर्ट ऑफ कैसैशन' में अपील दायर करेंगे. वहीं इस फैसले ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है.
मिस्र का कानून ड्रग्स की तस्करी और निर्माण को लेकर दुनिया का सबसे बेरहम कानून माना जाता है. वहां 'जीरो-टोलरेंस' की नीति है, जो किसी सेलिब्रिटी या विदेशी नागरिक में फर्क नहीं करती. अगर आप देश की युवा पीढ़ी की रगों में नशीला जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो मिस्र में उसकी एकमात्र सजा सिर्फ मौत का फंदा है.
कहते हैं कि गुनाह का रास्ता चाहे कितना भी खूबसूरत और मखमली क्यों न हो, उसका अंत हमेशा बदसूरत और दर्दनाक ही होता है. कानून के लंबे हाथ ग्लैमर की चमचमाती दुनिया को भी चीर कर मुजरिम का गला पकड़ ही लेते हैं. सारा खलीफ़ा की इस खौफनाक दास्तान ने ये साबित कर दिया है कि टीवी की चमचमाती स्क्रीन के पीछे कभी-कभी कितना गहरा अंधेरा छुपा होता है. शोहरत और लालच की अंधी दौड़ ने एक चमकते हुए सितारे को सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया.