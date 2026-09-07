/टीवी स्क्रीन की रानी से क्यों खफा हो गई कोर्ट ? सुनाई फांसी पर लटकाने की सजा, फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रोई एंकर

Egypt Sara Khalifa Drug Racket Punishment News: मिस्र की बेहद लोकप्रिय और ग्लैमरस टीवी प्रेजेंटर सारा खलीफ़ा को एक क्रूर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के जुर्म में सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया गया है. काहिरा की आपराधिक अदालत ने माना कि टीवी पर चमकने वाली खूबसूरत एंकर असल जिंदगी में सैकड़ों किलो सिंथेटिक बारूद और नशीले पदार्थों की माफिया थी. सारा खलीफ़ा की कहानी किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह सामने आई. जिसकी शुरुआत ग्लैमर, शोहरत और खूबसूरती से होती है. लेकिन इसका अंत सीधे फांसी के फंदे पर लिख दिया गया है. आखिर कैसे टीवी स्क्रीन की ये रानी ड्रग्स की सबसे बड़ी सौदागर बन गई है.