Israel Vs Hezbollah: ईरान-अमेरिका के युद्ध में लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला, यमन में सक्रिय हूती और गाजा और आस-पास के इलाकों में सक्रिय आतंकी संगठन हमास तीनों ने ईरान के अहसानों का बदला चुकाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है. तेहरान की मेहरबानियों का बदला चुकाने के चक्कर में हिजबुल्ला ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इजरायर की सबसे ज्यादा मार भी उसने खाई. इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में नियंत्रण हासिल करके वहां से हटने को इनकार कर दिया है.
बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ यानी इजरायली फौजों ने दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला को हटा दिया है. लेबनान में सियासी और सैन्य दोनों भूमिकाओं स्थापित हिजबुल्ला के चक्कर में एक अच्छे खासे मुल्क लेबनान के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, इसके बावजूद इजरायल के लिए हिजबुल्ला को हमास की तरह नेस्तोनाबूद करना नामुमकिन सा क्यों लग रहा है, आइए बताते हैं.
अमेरिका ने इजरायल की मदद से 28 फरवरी को चंद घंटों में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के 40 टॉप सैन्य कमांडरों को एक साथ मारकर बढ़त बना ली, लेकिन वो आज तक वेनेजुएला और अन्य छोटे देशों की तरह ईरान को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सका. इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की वो भौगोलिक परिस्थिति है, जिसका फायदा अफगानिस्तान ने उठाया और करीब 50 सालों तक रूस और अमेरिका अलग-अलग टाइम पर उसके ऊपर हमला करते रहे, लेकिन उन्हें अपने सैन्य साजो-सामान छोड़कर काबुल और कंधार से भागना पड़ा.
लेबनान भूमध्य सागर के किनारे बसा एक छोटा लेकिन पहाड़ी देश है. इसके पश्चिम में समुद्र है, जबकि देश के अंदर माउंट लेबनान और एंटी-लेबनान पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं. लेबनान के उत्तर और पूर्व में इसकी सीमा सीरिया से लगती है, जहां पहाड़ी इलाकों और घाटियों के रास्ते दोनों देशों को जोड़ा जाता है. वहीं दक्षिण दिशा में लेबनान की सीमा इजरायल से लगती है. यही भौगोलिक स्थिति लेबनान को मध्य-पूर्व का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है.
अमेरिका-इजरायल द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला (Hezbollah) का भौगोलिक बेस मुख्य रूप से लेबनाना के 3 इलाकों में माना जाता है. पहला- दक्षिणी लेबनान जो हिजबुल्ला का सबसे मेन मिलिट्री बेस है और इजरायल सीमा से सटा हुआ है. वहीं दो अन्य जगहों दहियेह (Dahiyeh) और बेका घाटी के इलाके में हिजबुल्ला का मजबूत बेस होना उसे अभेद बनाता है. यही दोनों हिस्से लेबनान को ईरान जैसी सुरक्षित भौगोलिक ढांचा मुहैया कराते हैं.
दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे गांवों में हिजबुल्ला का मजबूत नेटवर्क रहा है. इसे ही हिजबुल्ला का हार्टलैंड माना जाता है. लेबनान का कहना है कि यहीं पर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके इजरायल ने इस पहाड़ी इलाके और उसके आस-पास बसे गांवों को खाली करा लिया है. ये वही इलाके थे जहां से हिजबुल्ला को इजरायल के ऊपर रॉकेट दागने में मदद मिलती थी. यहां से रॉकेट लॉन्च की सुविधा, सर्विलांस यानी निगरानी की सुविधा होने और गुरिल्ला युद्ध करके छिप जाने से उसे इजरायली फौजों पर रणनीतिक बढ़त मिल जाती थी. अब यहां हिजबुल्ला लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है.
हिजबुल्ला का दूसरा सबसे मजबूत बेस है - बेका घाटी. पूर्वी लेबनान का यह इलाका हिजबुल्ला के ऐतिहासिक विस्तार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. हिजबुल्ला के जन्म के समय इसी इलाके में इसकी शुरुआती जड़ें मजबूत हुईं. सीरिया की सीमा से सटा होने के कारण यह इलाका हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई रूट के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है.
हिजबुल्ला का तीसरा गढ़ है, राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर दहियेह. जो हिजबुल्ला का राजनीतिक और संगठनात्मक केंद्र माना जाता है. यहीं से उसके पॉलिटिकल दफ्तर, मीडिया नेटवर्क और हिजबुल्ला के फंड से चलने वाली खैराती संगठनों का कामकाज यहीं से चलात है. खैराती कामों से उमड़ा भीड़तंत्र हिजबुल्ला का बैकअप देने का काम करता है. यह इलाका घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है. इसलिए इजरायल यहां सीधे हमला नहीं करता.
ईरान समर्थित ये आतंकी समूह आज भी बेहद असरदार है. इसकी पकड़ सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, लेबनान के शिया समुदाय के बड़े हिस्से का समर्थन इसे हासिल है. अभी चल रही ईरान-अमेरिका शांति वार्ता में लेबनान सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. ईरान की मांग है कि इजरायल सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोके, जिसमें लेबनान भी शामिल है. इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कथित ठिकानों को लगातार निशाना बनाया है. इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई है. लेबनान इसे आम नागरिकों की मौत बताता है, जबकि इजरायल का कहना है कि मारे गए लोग आतंकवादी थे.
हिजबुल्लाह की ताकत सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता से नहीं आंकी जाती, लेबनान के कुछ हिस्सों में उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता भी मौजूद है. पश्चिमी मीडिया में कई बार इसे सिर्फ एक हथियारबंद संगठन या लड़ाकों के समूह के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले चार दशकों में हिजबुल्लाह एक राजनीतिक पार्टी, सामाजिक सेवा देने वाला संगठन, सैन्य ताकत और एक विचारधारा वाले आंदोलन के रूप में विकसित हो चुका है.
यह संगठन लेबनान के शिया समुदाय के बीच गहराई तक अपनी पकड़ बना चुका है. सैन्य कार्रवाई से इसे कमजोर किया जा सकता है, लेकिन जिन सामाजिक और राजनीतिक आधारों पर यह खड़ा है, उन्हें खत्म करना कहीं ज्यादा मुश्किल है.
लेबनान धार्मिक और समुदायों की विविधता वाला देश है. यहां मुस्लिम आबादी 70 फीसदी और ईसाई समुदाय 30 फीसदी है. मुस्लिम आबादी में शिया समुदाय की हिस्सेदारी 32 फीसदी है. यही समुदाय हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थन आधार माना जाता है.
लेबनान की राजनीति अलगअलग धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन पर आधारित है. इसलिए किसी ऐसे संगठन को हटाना जो देश के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, किसी सामान्य हथियारबंद समूह को हराने जैसा आसान नहीं है.
लेबनान की खास राजनीतिक व्यवस्था, देश की धार्मिक विविधता को ध्यान में रखकर बुनी गई है. हिजबुल्ला को इससे भी ताकत मिलती है. साल 1943 के नेशनल पैक्ट और 1989 के ताइफ समझौते के तहत सत्ता का बंटवारा धार्मिक समुदायों के आधार पर किया गया है.
लेबनान का राष्ट्रपति मैरोनाइट ईसाई समुदाय से, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम समुदाय से और संसद अध्यक्ष शिया मुस्लिम समुदाय से होना जरूरी है.
संसद की 128 सीटें संवैधानिक रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 50-50 बांटी गई हैं. इसके बाद इन्हें मैरोनाइट ईसाई, सुन्नी, शिया, द्रूज और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जैसे समुदायों में बांटा गया है. उम्मीदवार को उसी समुदाय से होना पड़ता है जिस समुदाय की सीट के लिए वह चुनाव लड़ रहा है. यही व्यवस्था हिजबुल्लाह को चुनावी राजनीति में जगह देती है.
अपने समर्थकों के लिए हिजबुल्लाह महज हथियारबंद संगठन नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जरूरी सेवाएं देने वाला संगठन भी है. स्कूल बनवाने, अस्पताल चलाने समेत तमाम खैराती कामों में दिल खोलकर फंडिग देने से हिजबुल्ला यहां की नस-नस में बसा है, जिसे काटकर निकाल देना, इजरायल के लिए आसान नहीं है.
इजरायल के साथ लगातार संघर्ष ने हिजबुल्लाह को एक अनुभवी लड़ाकू संगठन बना दिया है. गाजा में हमास की तरह हिजबुल्ला ने लेबनान में तमाम सुरंग सिटी बना रखी हैं. पिछले कई दशकों में इसने मजबूत ठिकाने, भूमिगत सुरंगें, गुप्त नेटवर्क और बड़ी संख्या में मिसाइलों का भंडार तैयार किया है.
इसका कमांड सिस्टम काफी विकेंद्रीकृत है. यही कारण है कि हसन नसरल्लाह जैसे बड़े नेताओं की मौत और इजरायली हमलों के बावजूद यह संगठन काम करता रहा.
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के आकलन के अनुसार, हिजबुल्ला की गुरिल्ला युद्ध क्षमता किसी भी निर्णायक सैन्य जीत को मुश्किल बनाती है. यह संगठन बड़े नुकसान के बाद भी खुद को दोबारा संगठित करने और लड़ाई जारी रखने की क्षमता दिखा चुका है.
इसके मुकाबले लेबनान की आधिकारिक सेना अपेक्षाकृत कमजोर है. लेबनानी सशस्त्र बलों के पास सीमित सैन्य क्षमता है और वह मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा पर ध्यान देती है. उसके पास हिजबुल्लाह जैसी मिसाइल क्षमता या असममित युद्ध की ताकत नहीं है.
हालांकि कई सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और द्रूज समुदाय के लोग हिजबुल्लाह की सैन्य भूमिका और ईरान से उसके संबंधों का विरोध करते हैं, लेकिन शिया समुदाय के बड़े हिस्से में आज भी इसे इजरायल के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है.
लेबनान सरकार कई बार हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करने में नाकाम रही है. लगातार सरकारों और संस्थानों ने सीधे टकराव से बचने की कोशिश की, क्योंकि इससे धार्मिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने का डर था.
इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के अनुसार, हिजबुल्लाह को पूरी तरह निहत्था करने के लिए पूरे लेबनान में राजनीतिक सहमति और एक मजबूत राज्य व्यवस्था की जरूरत होगी, जो अभी मौजूद नहीं है.
हिजबुल्लाह सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान के समाज, राजनीति और स्थानीय संस्थानों में गहराई तक जुड़ा हुआ है. इजरायल के सैन्य दबाव से इसे कमजोर किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करना बेहद जटिल चुनौती है. यानी इसे कमजोर किया जा सकता है लेकिन खत्म करना नामुमिकन है.