Advertisement
trendingNow13217340
Hindi NewsदुनियाDNA: चीन में ट्रंप का अपमान! क्यों शी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया सरेंडर, समझें अंदर की कहानी

DNA: चीन में ट्रंप का अपमान! क्यों शी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया सरेंडर, समझें अंदर की कहानी

Donald Trump China Visit: चीन ने ट्रंप के बीजिंग में कदम रखने से पहले ही अमेरिका को ये संकेत दिए थे, कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा. ट्रंप के अपमान की शुरुआत बीजिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन की लैंडिंग के साथ ही हो गई.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: चीन में ट्रंप का अपमान! क्यों शी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया सरेंडर, समझें अंदर की कहानी

China-US Relations: एक पुरानी कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी. आज ये कहावत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर 100 फीसदी फिट बैठ रही है. खुद को दुनिया का बॉस समझने वाले ट्रंप को चीन में पिछले 26 घंटे से लगातार बार-बार नीचा दिखाया जा रहा है. ट्रंप जिस तरह का सलूक अब तक दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ करते आए हैं. पिछले 26 घंटे से वैसा ही सलूक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मेहमान ट्रंप के साथ कर रहे हैं.

आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जिनपिंग ने ट्रंप को सिर्फ 26 घंटे में दुनिया के सामने 'छोटा' कर दिया. आज आपको ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैटल ऑफ हैंडशेक और बैटल ऑफ टॉक की पूरी पिक्चर जानने को मिलेगी. बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की . लेकिन शी जिनपिंग ने सबके सामने ट्रंप को धमका दिया  आपको यह भी समझना चाहिए आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उनको चीन के सामने झुकना पड़ा. अपना अपमान सहना पड़ा. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप वार्ता के दौरान कहां कहां सरेंडर करते दिखाई दिए और कैसे बीजिंग में अमेरिका के अंदर चीन का डिजिटल खौफ दिख रहा है.

पूरी दुनिया की है नजर

जब दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच समझौतों के लिए बातचीत होती है . तो इससे सारी दुनिया प्रभावित होती है . ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का दुनिया के बाजारों पर क्या असर दिखा और अमेरिका-चीन के बीच होने वाले समझौतों का दुनिया और हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा .पहले जानिए कि बीजिंग में ट्रंप को कहां कहां शर्मिंदगी झेलनी पड़ी .

Add Zee News as a Preferred Source

चीन ने ट्रंप के बीजिंग में कदम रखने से पहले ही अमेरिका को ये संकेत दिए थे, कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा. ट्रंप के अपमान की शुरुआत बीजिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन की लैंडिंग के साथ ही हो गई.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आया विमान एयरफोर्स वन बीजिंग में उतरा.इस दौरान चीन का एक सैनिक एयरपोर्ट पर रोबोट की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जबकि एयर फोर्स वन उसके कुछ ही मीटर दूर से मुड़ रहा था . यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. जब एयरफोर्स वन जैसा बड़ा विमान किसी व्यक्ति के इतने करीब मौजूद होता है तो विमान के तेज शोर और हवा के दबाव के सामने स्थिर रहना बहुत मुश्किल है . लेकिन इसके बावजूद चीन के सैनिक ने अपना संतुलन और मुद्रा बिल्कुल नहीं बदली. ये एक मैसेज था. वो संदेश दे रहा था- आपको विमान जहां पार्क करना है कर लीजिए . मैं अपनी तय जगह से नहीं हटूंगा . कई लोगों ने इसे अविश्वसनीय बताया. 

चीन ने साफ कर दिया अपना स्टैंड

कुछ लोगों ने इसे खतरनाक भी कहा. लेकिन बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक  इस वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है. चीन ने इस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने जारी करके ये संदेश भी दिया. वो अपने स्टैंड पर अडिग है.

नौ साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर आया है .अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा बहुप्रतीक्षित था. लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत खुद शी जिनपिंग ने नहीं, बल्कि चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया. ये प्रोटोकॉल दुनिया को बताने के लिए काफी था. जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं.

अमेरिका और चीन के बीच तनाव वाले पल नई बात नहीं हैं.कूटनीतिक मोर्चे पर अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दोनों देश आमने सामने खड़े नजर आते हैं. लेकिन जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आमने सामने आए तो उनके  बीच एक हैंडशेक बैटल हुई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. ये हैंडशेक इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें दोनों नेताओं के बीच शक्ति संतुलन और बॉडी लैंग्वेज की एक अनौपचारिक जंग दिखी. 

ट्रंप की आदत है कि किसी नेता से हाथ मिलाते वक्त वो उसे अपनी तरफ खींचते की कोशिश करते हैं. इसे ट्रंप का सिग्नेचर हैंड-पुल" मूव कहा जाता है . ट्रंप ऐसा इसलिए करते हैं, जिससे वो दूसरे नेताओं पर अपना दबदबा दिखा सकें . लेकिन शी जिनपिंग ने इसे मजबूती से काउंटर किया. शुरूआत में डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग को अपनी तरह खींचने की कोशिश की. लेकिन जिनपिंग स्थिर रहे, मुस्कुराए और ट्रंप को अपनी तरफ खींच लिया.

हैंडशेक में भी दिखी 'जंग'

15 सेकेंड के इस हैंडशेक में ट्रंप और जिनपिंग के बीच होड़ चलती दिखी. ट्रंप ने हाथ मिलाते वक्त शी जिनपिंग का हाथ ऊपर रहा. और ट्रंप का हाथ नीचे.ट्रंप ने अपने दूसरे हाथ से जिनपिंग से हाथ को थपथपाया लेकिन फिर हटा लिया. जबकि जिनपिंग ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी नहीं किया.फिलहाल पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है. और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट इस हैंड शेक बैटल में शी जिनपिंग को विजेता बता रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से हारे हुए नहीं लग रहे हैं. बल्कि उन्हें डिजिटल लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ रहा है. इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के लिए कड़े 'डिजिटल लॉकडाउन' के नियम लागू किए गए हैं. सीधे और सरल शब्दों में समझिए तो शी जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पूरी टीम के फोन रखवा लिए.

डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका की सबसे धनी कंपनियों के सीईओ भी बीजिंग आए हैं. ट्रंप के मंत्रियों की टीम भी पहुंची है . लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उनको बताया गया है किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना है और किस डिवाइस को भूलकर भी नहीं ऑन करना है. इसकी वजह भी जान लीजिए.

  • बीजिंग पहुंचे अमेरिकी अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल को अपने नियमित स्मार्टफोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए गए हैं.

  • अमेरिकी अधिकारियों से कहा गया है, वो किसी भी लोकल USB पोर्ट, होटल चार्जर या पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल न करें.

  • यह कदम चीन द्वारा की जाने वाली जासूसी की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है.

  • अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि चीनी नेटवर्क या उपकरणों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी और तकनीकी डेटा चोरी किया जा सकता है.

  • इसलिए अधिकारी केवल उन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं . जो विशेष रूप से सुरक्षित हैं और जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता.

अमेरिका का ये डर बिना वजह नहीं है. चीन डेटा चोरी करने का इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि अमेरिका के अंदर बड़े-बड़े साइबर अटैक कर चुका है. अमेरिका को लगता है कि चीन चुपचाप डेटा जमा कर रहा है.अमेरिका के सरकारी सिस्टम में घुस रहा है.अमेरिकी कंपनियों की दुर्लभ तकनीक हासिल कर रहा है, और भविष्य के संघर्ष के लिए डिजिटल तैयारी कर रहा है. इसके लिए चीन ने अमेरिका के खिलाफ कई साइबर ऑपरेशन भी चलाए हैं.

  •  साल्ट टाइफून भी चीन का ऐसा ही खतरनाक साइबर ऑपरेशन था.

  • इसमें दुनिया के 80 के ज्यादा देशों के साथ साथ अमेरिका के 200 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया.

  • इस दौरान चीन ने Verizon और AT&T जैसी बड़ी अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों तक सेंध लगाई.

  • इसके जरिए अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों की कॉल, मैसेज, लोकेशन और इंटरनेट डेटा तक पहुंच बनाई गई. यानी उनकी पूरी जानकारी हासिल की गई.

  • इस साइबर अटैक को अमेरिका कई सालों तक नहीं पकड़ पाया. इसके पीछे चीन की खुफिया एजेंसी MSS थी.

  • चीन सिर्फ जानकारियां नहीं चुरा रहा बल्कि अमेरिका से भविष्य के डिजिटल युद्ध की तैयारी भी कर रहा है. इसके लिए चीन ने अमेरिका के खिलाफ वोल्ट टाइफून ऑपरेशन लॉन्च किया.

  • अमेरिकी साइबर एजेंसियों के मुताबिक 2021 से 2023 के दौरान अमेरिका के ऊर्जा सिस्टम और पानी सप्लाई नेटवर्क पर साइबर अटैक हुए. इसके अलावा टेलीकॉम, इंटरनेट सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चीन की खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया.

  • अमेरिका का आरोप है कि चीन के वोल्ट टाइफून ऑपरेशन ने गुआम के टेलीकॉम सिस्टम में घुसपैठ की. गुआम प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना का बड़ा रणनीतिक सैन्य अड्डा है. यहां का कम्युनिकेशन प्रभावित करके सैन्य संचालन और विमानों का संपर्क तोड़ा जा सकता है.

  • अगर वॉल्ट टाइफून किसी अमेरिकी शहर के बिजलीघर या कंट्रोल रूम में पहले से पहुंच जाए, तो युद्ध जैसी स्थिति में सब कुछ बंद किया जा सकता है. यानी अमेरिका में अफरातफरी मचाई जा सकती है.

अमेरिका एजेंसियों को यही डर सता रहा है, जो चीन अमेरिका में घुसकर इतने सुरक्षित प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक करता रहा है. वो चीन के अंदर अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं के डेटा को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकता है.इसीलिए अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं के लिए बीजिंग पहुंचते ही डिजिटल लॉकडाउन लागू हो गया है.

ताइवान मामले पर किया सरेंडर

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने सबसे बड़ा सरेंडर तो ताइवान के मामले पर किया है. चीन के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी आक्रामक थे . ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में ताइवान का अभूतपूर्व समर्थन किया . लेकिन बीजिंग आकर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बदल गए हैं . ताइवान पर ट्रंप के इस रुख को चीन के सामने एक और सरेंडर माना जा रहा है .

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ताइवान पर बहुत मेहरबान था.चीन के विरोध के बावजूद उनके आदेश से ताइवान को 18 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियारों की बिक्री की गई. ताइवान की वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए एफ-16 फाइटर जेट्स से लैस किया. लेकिन 2026 में बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप ने ताइवान के साथ 14 बिलियन डॉलर की हथियार बिक्री होल्ड पर डाल दी है.

2016 में चीन हो गया था गुस्सा

2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्होंने ताइवान की तत्कालीन राष्ट्रपति साइ इंग वेन से फोन पर सीधी बात की. यह घटना इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि 1979 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के नेता से सार्वजनिक रूप से सीधी बात की थी. चीन को तब बहुत गुस्सा आया था . लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्योंकि चीन नहीं चाहता..अमेरिका ताइवान को हथियार बेचे इसलिए वो शी जिनपिंग से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे .

पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ी और ताइवान को चीनी आक्रामकता के खिलाफ मजबूत बैकअप दिया. ट्रंप की टीम को सबसे आक्रामक ताइवान समर्थक कहा गया. लेकिन इस बार चीन से वार्ता के दौरान ताइवान का मुद्दा पीछे दिख रहा है . जबकि ट्रेड और ईरान जैसे मुद्दे ऊपर हैं.

बीजिंग में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या वो जिनपिंग से ताइवान के मुद्दे पर भी बात करेंगे तो ट्रंप को जैसे ताइवान शब्द सुनाई नहीं पड़ा . उन्होंने कहा चीन बहुत खूबसूरत देश है . दोबारा रिपोर्टर ने फिर से ताइवान पर सवाल किया . इस बार तो ट्रंप ने ताइवान पर सवाल को अनसुना ही कर दिया . इसके बाद वो जिनपिंग के साथ पीछे मुड़कर यहां से चले गए . 

यानी ट्रंप बीजिंग में ताइवान का नाम तक लेने को तैयार नहीं हैं. ये रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से जिस बातचीत के बारे में पूछ रहा था, उसी बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ-साफ कह दिया था .

ताइवान अमेरिका-चीन रिश्तों का सबसे अहम मुद्दा है. इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालने पर हालात खतरनाक हो सकते हैं. यही वजह है अब ट्रंप को ताइवान का सवाल सुनाई नहीं दे रहा है . वो ताइवान पर सवाल को सुनकर अनसुना कर रहे हैं. ताकि जिनपिंग अमेरिका से नाराज ना हो जाएं.

आज आप भी हैरान हो रहे होंगे कि खुद को सुपरपावर बताने वाले ट्रंप एक दौर में ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने गरजने वाले ट्रंप चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले और चीन को दुश्मन नंबर एक बताने वाले ट्रंप, बीजिंग में इतने मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं . 

जिनपिंग की किसी भी बात को काटने का साहस ट्रंप से क्यों नहीं हो रहा है. ये वही ट्रंप हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में डांट लगा चुके हैं, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को बेइज्जत कर चुके हैं. 

जो आए दिन वेनेजुएला को 51वां राज्य बनाने और क्यूबा पर कब्जा करने की बात कहते हैं. नाटो सहयोगियों को जब चाहें तब शर्मिंदा कर देते हैं. यूरोप के कई बड़े नेता और राष्ट्राध्यक्ष को वो अपमानित कर चुके हैं. उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं. लेकिन चीन को नाराज करने वाली कोई बात नहीं कर रहे. ऐसा क्यों? आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए .

  • डोनाल्ड ट्रंप ऐसे समय बीजिंग पहुंचे हैं. जब अमेरिका पर एक साथ कई दबाव हैं.ईरान युद्ध, महंगाई, गिरती लोकप्रियता और आर्थिक तनाव से अमेरिका और ट्रंप दोनों परेशान हैं.

  • ईरान के साथ संघर्ष और होर्मुज संकट के बाद वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक इजाफा हुआ.इससे जनता बहुत नाराज है .

  • सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने महंगाई और ईंधन संकट के लिए ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार माना, जिससे उनकी एप्रूवल रेटिंग 36 प्रतिशत तक गिर गई.

  • अब अमेरिका को उम्मीद है कि शी जिनपिंग ईरान पर दबाव डालकर तनाव कम कराने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि चीन ईरान के तेल का बड़ा खरीदार है.

  • ट्रंप अब ईरान वॉर का खर्च वहन करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक युद्ध का खर्च 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है.

  • इसके अलावा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है. अमेरिकी रक्षा उद्योग..जैसे मिसाइल, रडार और F-35 जेट..इन संसाधनों पर निर्भर हैं. अमेरिका इनकी कमी से मिसाइलों का तेज निर्माण नहीं कर पा रहा.

  • चीन ने कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं . अमेरिकी विशेषज्ञ खुद मान चुके हैं कि अमेरिका में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन की क्षमता लगभग शून्य है. उसे इनके लिए चीन की जरूरत है.

  • इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है और बजट घाटा लगातार बढ़ रहा है.

  • ऐसे में ट्रंप प्रशासन को चीन के साथ व्यापारिक समझौते और निवेश की जरूरत महसूस हो रही थी.

  • डॉलर अभी भी दुनिया की प्रमुख मुद्रा है, लेकिन चीन धीरे-धीरे युआन आधारित व्यापार और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है. जिससे डॉलर दबाव में आ रहा है . ट्रंप इसका हल भी निकालना चाहते हैं.

  • यही वजह है ट्रंप अपने मंत्रियों और कारोबारियों को लेकर जिनपिंग के दरबार में पहुंचे हैं.और बार बार नीचा देखने के बावजूद अच्छी डील के लिए सब कुछ सह रहे हैं.

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं . लेकिन इस वक्त पहली बार चीन बड़ा और अमेरिका छोटा नजर आ रहा है और ऐसा सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत चीन की मिट्टी में मिला दी है . उन्होंने अपना कद खुद ही छोटा कर लिया. इसके बावजूद अमेरिका और चीन में समझौते की उम्मीद दुनिया के बाजारों के लिए सुकून भरी खबर है . आज अमेरिका और चीन दोनों के बाजारों में तेजी आई है . जिससे निवेशकों ने अरबों डॉलर कमाए . भारत में सेंसेक्स आज 790 प्वाइंट बढ़ा . यानी चीन और अमेरिका की डील की संभावनाएं भारत के बाजार के लिए भी सकारात्मक खबर है . और अब तक दोनों देशों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है .

  • ट्रंप और जिनपिंग ने होर्मुज को खुला रखने पर सहमति जाहिर की है.

  • जिनपिंग ने होर्मुज पर टोल लगाने की कोशिश का भी विरोध किया है.

  • अमेरिका और चीन इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल कर सकता.

  • जिनपिंग ने अमेरिकी तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो.

इससे दुनिया में तेल सप्लाई सुधरने की उम्मीद बढ़ी है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है . हालां​कि ट्रेड पर दोनों देशों के बीच अभी कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है.अमेरिका और चीन की बैठक कल भी चलेगी . निवेशकों को उम्मीद है कि इस वार्ता से  अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध में कुछ नरमी आ सकती है. इसके अलावा बोइंग, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों को चीन के साथ बड़े व्यापारिक सौदों से फायदा मिलने की उम्मीद है. बाज़ार को लग रहा है कि दोनों देश पूर्ण टकराव की बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की तरफ बढ़ सकते हैं. 

अगर दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव कम होता है तो महंगाई घट सकती है . इसके अलावा भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राओं को राहत मिल सकती है. हालांकि विश्लेषकों का मानना है . फिलहाल बाज़ार अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी दोस्ती की उम्मीद नहीं कर रहा . हां...इस बात की राहत जरूर महसूस की जा रही है कि स्थिति और खराब नहीं होगी.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया की 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया की 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
neet paper leak
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
Mamata Banerjee
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
suvendu adhikari
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA hike
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?