ईरान ने माउंटेन में क्यों बनाया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स? जियोलॉजिस्ट ने उठाया रहस्य से पर्दा

ईरान की आधे से ज्यादा जमीन पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है. जागरोस और अलबोर्ज जैसे माउंटेन रेंज वहा बनते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं. ऐसे में इन ऊंचे-नीचे इलाकों में सुरंगें और अंडरग्राउंड साइट्स बनाना आसान होता है. इसी का फायदा ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर को सेफ तरीके से स्टोर करने के लिए उठाया. अब यही ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है.

विशेषज्ञों और सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार, ईरान ने अपनी कई सेंसेटिव परमाणु और सैन्य साइटें अब पहाड़ों के भीतर छिपा दी हैं. इससे न सिर्फ उन्हें दुश्मनों की नजरों से बचाया जा रहा है. बल्कि यदि देश पर हमला होता है, तो दुश्मन देश इस ठिकाने को आसानी से टारगेट नहीं कर पाएंगे, जो वॉर में ईरान की संभावना को बढ़ता है.

चट्टानों के नीचे बसा खतरा

ईरान की चर्चित परमाणु सुविधा फोर्डो अब कोम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे स्थित है. यह स्थान लगभग 100 मीटर मोटी लाइमस्टोन और मेटामॉर्फिक चट्टानों के नीचे छिपा है. यहां तक कि आधुनिक बंकर बस्टर बम भी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाते. दूसरी ओर, नतांज की परमाणु साइट पहले खुले रेगिस्तान में थी, लेकिन अब वहां से निकलती सुरंगें कारकस पर्वतों की ग्रेनाइट और ग्नाइस जैसी सख्त चट्टानों में गहराई तक जाती हैं. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां खुदाई 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक की गई है. इन सुरंगों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए मिट्टी और मोटी कंक्रीट की परतें भी लगाई गई हैं.

जागरोस पर्वतों में छुपे सैन्य अड्डे

विशेषज्ञों का मानना है कि जागरोस माउंटेन रेंज के अंदर कई सैन्य ठिकाने, हथियार भंडार और मिसाइल लॉन्च साइट्स छिपी हो सकती हैं. यहां की मुड़ी हुई लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की परतें प्राकृतिक गुफाओं जैसी संरचना बनाती हैं, जो सुरंग निर्माण के लिहाज से बेहतरीन जगह है. हालांकि एक्टिव भूकंपीय क्षेत्र और अस्थिर चट्टानें खुदाई को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, लेकिन इन इलाकों की छिपाव क्षमता इतनी अधिक है कि जोखिम उठाना फायदेमंद माना जाता है.

ईरान की "भूमिगत रणनीति"

यह भूमिगत सैन्यीकरण रणनीति दुश्मन देशों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है. क्योंकि जिन ठिकानों को देखा नहीं जा सकता, उन पर हमला करना बेहद कठिन होता है. इससे ईरान का भूगोल, एक मौन हथियार की तरह काम कर रहा है, जो बिना कोई गोली चलाए ही अपनी रक्षा करता है. ईरान की इस रणनीति का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि भूगोल और इंजीनियरिंग की ताकत से भी लड़े जाते हैं.