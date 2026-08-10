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धरा रह गया ट्रंप का 15-सूत्रीय शांति प्लान, नेतन्‍याहू ने क्‍यों खारिज कर दिया गाजा पीस वाला फॉर्मूला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित गाजा पीस प्लान को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ठुकरा दिया. उन्होंने कहा कि जब तक वह इजरायल के पीएम हैं, फिलिस्तीन को देश नहीं बनने देंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 10, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:46 PM IST
धरा रह गया ट्रंप का 15-सूत्रीय शांति प्लान, नेतन्‍याहू ने क्‍यों खारिज कर दिया गाजा पीस वाला फॉर्मूला
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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