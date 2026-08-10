पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार (09 अगस्त) को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा. इजरायली पीएम का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि गाजा में हमास और इजरायल के बीच बड़ा समझौता हुआ है.
दरअसल, नेतन्याहू ने गाजा से इजरायली सेना को हटाने से इनकार किया. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल हमास को वास्तव में खत्म करना चाहता है, दिखावटी तौर पर हम ऐसा नहीं करना चाहता है. पीएम नेतन्याहू ने एक अहम बैठक के दौरान कहा कि यूएस प्रेसिडेंड के बोर्ड ऑफ पीस के 15 प्वॉइंट को इजरायल खारिज करता है. जब तक हमास निहत्था नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना वापस नहीं आएगी.
इजरायली कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू की ओर से उन दावों को भी खारिज किया गया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इजरायल ने अमेरिका का गाजा प्लान मान लिया है. बता दें कि ट्रंप ने गत 30 जुलाई को दावा किया था कि गाजा में हमास और इजरायल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है.
ट्रंप का कहना था कि जैसे-जैसे हमास की ओर से हथियार छोड़े जाएंगे, ठीक वैसे-वैसे इजरायली सेना गाजा से वापस होगी. हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया था कि इजरायली पीएम इस समझौते से काफी खुश हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए दावे के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि अब गाजा में शांति बहाली का मार्ग खुल रहा है. हालांकि, इसके कुछ दिन बाद ही पीएम नेतन्याहू ने इसका खंडन किया. ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू ने गाजा शांति समझौते का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया.
बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की ओर से लिए गए इस फैसले एक नहीं कई कारण हैं. इजरायल में केवल दो महीने बाद ही आम चुनाव होने जा रहे हैं. कुछ सर्वे में यहां तक बताया गया कि नेतन्याहू की की लिकुड पार्टी काफी पीछे है. यही कारण है नेतन्याहू कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते हैं, जिससे पार्टी को आगामी चुनाव में कोई घाटा हो. वहीं, सबसे खास बात है कि इजरायल की बड़ी आबादी आज भी गाजा के खिलाफ सख्त सैन्य एक्शन का समर्थन करती है.
हालिया आंकड़े बताते हैं कि करीब 82 प्रतिशत यहूदी इजरायली लोग गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई के समर्थन में हैं. वहीं, करीब 56 प्रतिशत लोगों ने इजरायल के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को भी हटाने की बात का समर्थन किया है. इन सर्वे से पता चलता है कि इजरायली नागरिक गाजा में चल रही सैन्य कार्रवाई को सही मान रहे हैं.
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जैसे ही उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी गाजा में वेस्ट बैंक की तरह यहूदी बस्तियां बसाने की वकालत कर चुके हैं. नेतन्याहू के कुछ मंत्रियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध जताया है. उनका कहना है कि गाजा से सेना को नहीं हटाया जाना चाहिए. इधर, इजरायली पीएम कार्यालय से ट्रंप प्रशासन को अपनी चिंताओं के बारे में भी बता दिया गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साल 2025 में गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव रखा गया था. अमेरिका की ओर से दुनिया के करीह 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया गया. इस योजना का असल उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करने के साथ एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें हमास के हथियार रखने और इजरायली सेना धीरे-धीरे पीछे हटने की बात कही गई थी.
इजरायली पीएम का मानना है कि फिलिस्तीन राज्य का गठन इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होगा. इजरायली पीएम का यह भी मामना है कि मान्यता मिलने के बाद फिलिस्तीन आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा और इजरायल पर हमलों के लिए एक सुरक्षित मंच देने का काम करेगा. पीएम नेतन्याहू का मानना है कि फिलीस्तीनी राज्य बनने के बाद यह गाजा पट्टी के जैसे उग्रवादी समूहों का गढ़ बन जाएगा. नेतन्याहू का दावा है कि इससे इजरायल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागने का एक रास्ता खुल जाएगा.
गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका काफी लंबे समय से करीबी सहयोगी हैं. कई मुद्दों पर दोनों देशों के नेताओं के बीत राजनीतिक के साथ-साथ रणनीतिक संबंध भी रहे हैं. हालांकि, इन सभी बातों से इतर गाजा के भविष्य को लेकर दोनों नेताओं की प्राथमिकताओं में अंतर दिखाई देने लगा है.
जहां एक और ट्रंप प्रशासन की ओर से गाजा में युद्ध समाप्त करने और अगले चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर नेतन्याहू की प्राथमिकता इजरायल की सुरक्षा है. यही कारण है कि पीएम नेतन्याहू किसी भी ऐसे समझौते से बच रहे हैं, जहां पर इजरायली सेना की वापसी हमास के पूरी तरीके से खत्म होने से पहले हो.
वर्तमान स्थिति को देखते हुए शांति योजना का भविष्य केवल बातचीत पर ही निर्भर नजर आ रहा है. माना जा रहा है कि अमेरिका, इजरायल और फिलिस्तीन पक्षों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रहने की पूरी संभावना है.
यहां पर सवाल है कि क्या हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी को लेकर कई ऐसा प्लान तैयार किया जा सकता है, जिसको सभी पक्ष स्वीकार कर पाएं?
जानकारों का मानना है कि ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 15 सूत्रीय गाजा शांति योजना युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाती है, लेकिन नेतन्याहू की सख्ती और विरोध से राह मुश्किल हो रही है.