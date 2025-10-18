Advertisement
हम दे सकते हैं करारा जवाब लेकिन... पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बाद क्यों चुप रह गया तालिबान? बताई वजह

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एयरस्ट्राइक की, जिसमें 3 क्रिकेटर्स समेत कई लोग मारे गए. इस बर्बर हमले के बाद तालिबान सरकार अपमान का घूंट पीकर चुप रह गई है. अब उसने चुप्पी की वजह बताई है.

Devinder Kumar|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:25 PM IST
हम दे सकते हैं करारा जवाब लेकिन... पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बाद क्यों चुप रह गया तालिबान? बताई वजह

Afghan Taliban Statement on Pakistan Air Strike: अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से हिंसा एक बार फिर तेज़ हो गई है. पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 8 लोग मारे गए, जिनमें 3 स्थानीय क्रिकेटर थे. इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं. इस खबर के सामने आने के बाद से तालिबान सरकार आग-बबूला है. हमलों की यह घटना का समय ऐसे क्षण पर आया जब दोनों पक्षों के बीच दोहा में शांति वार्ता होने की खबरें आ रही थीं. 

पाकिस्तानी हमले में मारे गए अफगानी क्रिकेटर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान सरकार ने मारे गए क्रिकेटरों की पहचान कबीर, सिबघतुल्लाह और हरून के रूप में हुई है. इसके साथ ही अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आगामी पाकिस्तान में होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. खिलाड़ियों समेत आम लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए हजारों लोग नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए. 

'ये संघर्ष को लंबा करने का प्रयास'

अफ़ग़ानी सरकार (इस्लामिक अमीरात) के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी कार्रवाई को अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया. पाकिस्तान की बार-बार की सैन्य कार्रवाइयों की निंदा करते हुए मुजाहिद ने कहा कि ये भड़काऊ है और संघर्ष को लंबा करने का प्रयास हैं. 

हम दे सकते हैं करारा जवाब लेकिन...

तालिबान प्रवक्ता ने चेताया कि इस्लामिक अमीरात के पास जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है. लेकिन दोहा शांति वार्ता में हिस्सा लेने गई टीम की गरिमा बनाए रखते हुए फिलहाल नई सैन्य कार्रवाइयों से परहेज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोहा वार्ता में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दोहा जा चुका है. 

वहीं पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसका लक्ष्य सीमा पर से आतंकवादी ठिकानों और उन तत्वों पर कार्रवाई करना था जो पाकिस्तान में हमलों में शामिल रहे हैं. पाक सेना ने दावा किया कि उन्होंने मिलिट्री एक्शन में केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया. 

दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों में एक अस्थायी 48‑घंटे का सीजफायर हुआ था, जिसे तोड़ने के आरोप के बाद तनातनी बढ़ गई है. इसके बाद कतर और सऊदी अरब ने दोनों पक्षों को शान्त करते हुए वार्ता की जरूरत पर जोर दिया है. 

मेरे लिए ये युद्ध सुलझाना बहुत आसान- ट्रंप

इसी बीच पाकिस्तान और तालिबान के चल रही गरमागरमी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है. ट्रंप ने कहा, 'मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है. अगर मुझे इसे सुलझाना है, तो यह मेरे लिए आसान है. लेकिन इस बीच, मुझे अमेरिका चलाना है. हालांकि मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है. जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है. मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है.'

(एजेंसी आईएएनएस)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

pakistan afghanistan news, pakistan taliban news

