Trump UCLA News: ट्रम्प प्रशासन ने कैलिफोर्निया के पब्लिक विश्वविद्यालय यूसीएलए से 1 बिलियन डॉलर के सेटलमेंट की मांग की है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी न्याय विभाग ने यूसीएलए पर यहूदी विरोध (एंटीसेमिटिज्म) और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. यूसीएलए पर यह पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय है जिस पर इस तरह के आरोपों के कारण संघीय फंडिंग रोक दी गई. इससे पहले ट्रम्प प्रशासन ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों जैसे ब्राउन और कोलंबिया से भी करोड़ों डॉलर के सेटलमेंट कराए हैं, जबकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ अभी बातचीत जारी है.

2024 के विरोध प्रदर्शनों का विवाद

न्याय विभाग ने पाया है कि यूसीएलए ने यहूदी और इजराइली छात्रों के लिए एक असहनीय शैक्षणिक माहौल बनाया. साल 2024 में इजराइल-हमास युद्ध के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई बार हिंसा भी हुई. विरोध प्रदर्शनकारियों और उनके विरोध में खड़े लोगों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए. कुछ यहूदी छात्रों ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन ने उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया. इस विवाद में विश्वविद्यालय की कार्रवाईयों की आलोचना हुई.

संपर्क और प्रतिक्रिया

यूसीएलए के नए अध्यक्ष जेम्स बी. मिलिकेन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अभी न्याय विभाग से दस्तावेज प्राप्त किए हैं और वे उनका गंभीरता से अध्ययन करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेटलमेंट की राशि विश्वविद्यालय के लिए बहुत भारी पड़ेगी. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजम ने इस कदम को अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और ट्रम्प प्रशासन पर राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाया. अमेरिकी कॉलेजों के एक संगठन के अधिकारी का भी कहना है कि यह मांग पूरी तरह राजनीतिक और वैचारिक है.

अन्य सेटलमेंट और सुधार की मांग

ट्रम्प प्रशासन ने कई बड़े विश्वविद्यालयों से संघीय फंडिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 200 मिलियन डॉलर के सेटलमेंट के साथ अपने कई अनुसंधान अनुदान वापस हासिल किए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी बड़ी राशि के लिए प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है. यूसीएलए ने पहले भी 2024 के विरोध प्रदर्शनों को लेकर 6 मिलियन डॉलर का सेटलमेंट किया है. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शन के नियम बनाए हैं और यहूदी छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं. यूसीएलए के चांसलर जूलियो फ्रेंक ने भी एंटीसेमिटिज्म और विरोधी पूर्वाग्रह के खिलाफ नई पहल शुरू की है.