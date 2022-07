Weird: ऑफिस में लोग कंप्यूटर पर क्या-क्या करते हैं सर्च? चौंकाने वाला हुआ खुलासा

Why do people watch porn in office: दो साल पहले यानी साल 2020 में एक विदेशी फर्म की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक, वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करने वाले आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने ये माना था कि वह अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर जमकर एडल्ट कॉन्टेंट यानी पोर्न वीडियो देखते हैं. वहीं साल 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी पोर्न साइट की एक ग्लोबल स्टडी में इस बात का समर्थन किया गया कि लोग काम के घंटों के दौरान पोर्नोग्राफी देखते हैं. हालांकि ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर नौकरी जाने का खतरा होता है इसके बावजूद लाखों लोग आज भी जॉब (Job) खोने से डरे बिना दफ्तर यानी वर्कप्लेस में जमकर पोर्न देख रहे हैं.

मैगजीन ने किया चौंकाने वाला खुलासा

ऑफिस में 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते समय बहुत से लोग बीच-बीच में उठकर कुछ मिनटों का ब्रेक लेते हैं. इस दौरान कुछ लोग वॉक करते हैं तो कुछ स्मोकिंग वगैरह करके काम का स्ट्रेस कम करने की बात करते हैं. वहीं कुछ लोग लंच ब्रेक या फिर तथाकथित फुरसत के पलों में अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट का चक्कर लगा लेते हैं. लेकिन एक लाइफ स्टाइल मैगजीन के सर्वे में सामने आया है कि लोग ऑफिस के घंटों में पॉर्न भी देख रहे हैं. यूं तो दफ्तर यानी वर्कप्लेस में पोर्न देखना शर्मनाक माना जाता है लेकिन एडल्ट कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म्स और आईटी के जानकारों के साथ साइकोलॉजिस्ट का भी मानना है कि काम करते समय पोर्न देखना काफी कॉमन है.

इस विषय पर डिजिटल लाइफस्टाइल मैगजीन 'शुगरकुकी' (Digital lifestyle magazine sugarcookie) के शोध में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि काम करते समय पोर्न देखना उतना भी असामान्य नहीं है, जितना कि लोग समझते हैं. सर्वे में 60 फीसदी से ज्यादा लोगों ने माना है कि उन्होंने ऑफिस में काम करते हुए कई बार पोर्न देखा था.

क्या है ऐसा करने की वजह?

​​​​सर्वे के नतीजों का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक अराश इमामजादेह ने कहा, 'काम के दौरान बहुत से लोग पोर्न देखते हैं क्योंकि वो अपने काम, नौकरी या फिर बॉस से ऊब गए होते हैं. इन स्थिति में उन्हें रिलैक्स होने के लिए जिस इंटरटेनमेंट की जरूरत होती है वो पोर्न कंटेट से मिल जाता है. इसलिए अचरच की बात नहीं है कि लोग जानते हैं कि कंप्यूटर पर उनकी हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही है. फिर भी लोग न सिर्फ पोर्न देख रहे हैं बल्कि उसे कबूल भी रहे हैं.

अक्सर लोग पोर्न इसलिए भी देखते हैं ताकि उन्हें कुछ नया एक्सपीरियंस मिल सके जो आमतौर पर उन्हें अपनी सेक्स लाइफ से नहीं मिल पाता है. एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ज्यादातर लोग जो ऑफिस में पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते जैसे वह घर पर पोर्न देखते समय करते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि ऑफिस में पोर्नोग्राफी ऐसे कर्मचारी देखते हैं जिन्हें किसी बात पर बहुत गुस्सा आता है. ये लोग स्ट्रेस कम करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसा करते हैं. सर्वे के नतीजों के एनलिसिस में ये सामने आया है कि बहुत से कर्मचारियों को जब ये महसूस होता है कि उनका बॉस उनकी अनदेखी कर रहा है तो ऐसे निगेटिव विचारों का मुकाबला करने के लिए वो पोर्नोग्राफी का सहारा लेते हैं.

