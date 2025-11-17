Advertisement
मुस्लिम गठबंधन या वैश्विक खेल... हमेशा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के लिए बाहें क्यों खोले रखता है तुर्की?

तुर्की का झुकाव अकसर पाकिस्तान के पक्ष में देखा गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है. चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों तुर्की हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ खड़ा रहता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:02 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसकी कई कमजोरियों का एहसास कराया. इनमें एक बड़ी कमजोरी अंतरिक्ष-आधारित खुफिया सिस्टम भी उजागर हुआ. हालांकि पाकिस्तान इस दिशा में पहले से ही कदम बढ़ा रहा था. बावजूद इसके पाकिस्तान को चीन पर निर्भर रहना पड़ा. ऑपरेशन सिंदूर के बीच चीन ने बड़ी मदद करते हुए उसे सैटेलाइट सर्विलांस मुहैया कराया. पाकिस्तानी फौज को चीन की मदद से भारतीय सेना की मूवमेंट समेत कई अहम जानकारियां मिल रही थीं लेकिन यह डेटा पाकिस्तान को बहुत देर से मिल रहा था. 

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ समय पहले ही तीन सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे.
PAUSAT-1: एयर यूनिवर्सिटी (पाकिस्तान) + इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी (तुर्की) की साझेदारी में.
➤ PRSC-EO1: चीन की मदद से लॉन्च किया गया इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
➤ HS-1: हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट – SUPARCO + चीन सहयोग.

PAUSAT-1 
पाकिस्तान ने PAUSAT-1 लॉन्च किया, उसका यह सैटेलाइट 10U नैनो-क्लास का है. इसे पाकिस्तान की एयर यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया. इसके अंदर हाई-रिजोल्यूशन कैमरा लगे हैं. इनके साथ अलग-अलग स्पेशल सेंसर भी लगाए गए हैं. यह जमीन, फसलों और इमारतों की साफ तस्वीरें खींचने में सक्षम है. तुर्की की भागीदारी पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय तकनीक तक पहुंच दे रही हैं. 

PRSC-EOL
दूसरी लॉन्चिंग 17 जनवरी को हुई. पाकिस्तान ने PRSC-EOL को चीन के जिउक्वान स्पेसपोर्ट से छोड़ा. अधिकारियों ने इसे 'मेड इन पाकिस्तान' बताया लेकिन सच हर हिस्से में दिखता है. डिजाइन, तकनीक और लॉन्च सब कुछ चीन ने किया. यह सैटेलाइट ना सिर्फ खेतों बल्कि शहरों का अध्ययन करता है और पर्यावरणीय बदलावों को ट्रैक करता है. इसका सैन्य मूल्य भी बिल्कुल स्पष्ट है.

HS-1
पाकिस्तान ने अक्टूबर 2024 में HS-1 को अंतरिक्ष में स्थापित किया. इसे भी चीन ने लॉन्च किया. HS-1 में हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर लगे हैं. यह छिपी सैन्य साइटों का पता लगाता है, एयरबेस के आसपास के बदलाव पढ़ता है और वे ढांचों में आने वाली तब्दीली को पकड़ लेता है. पाकिस्तान HS-1 को एक खुफिया संपत्ति की तरह इस्तेमाल करता है.

2026–27 में SAR सैटेलाइट का लक्ष्य

इसके अलावा पाकिस्तान अपना खुद का SAR (Synthetic Aperture Radar) सैटेलाइट चाहता है. यह सिस्टम बादलों के पार देख सकता है. यह रात में भी जमीन का नक्शा पढ़ सकता है और अंधेरे में छिपी हलचलों को पकड़ सकता है. यह तकनीक अंदाजों और रियलटाइम की रक्षा जागरूकता के बीच बड़ा फर्क पैदा करती है. पाकिस्तान इसे अपना अगला बड़ा लक्ष्य मान रहा है. इसके लिए भी पाकिस्तान चीन और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

चीन भारत अकसर मुद्दों पर भारत के विरोध में रहता है उसकी कई वजहें साफ समझ आती हैं लेकिन सवाल उठता है कि आखिर तुर्की को हमेशा भारत के विरोध में रहता है. चलिए समझते हैं.

ऐतिहासिक और धार्मिक कारण

तुर्की का पाकिस्तान के साथ करीब का रिश्ता ऐतिहासिक और धार्मिक नजरिए से बहुत गहरा है. ओटोमन साम्राज्य के समय से ही तुर्की मुस्लिम दुनिया में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता आया है. हालांकि फिलहाल उसका प्रभुत्व काफी कम है लेकिन मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने के कुछ तत्व तुर्की में अभी-भी मौजूद हैं और बार-बार खुद को खलीफा साबित करने के लिए अहम कदम उठाता है. पाकिस्तान के स्थापना के बाद से ही दोनों देशों ने धार्मिक और सांस्कृतिक संबंद्धों को मजबूती दी. 1947 के बाद पाकिस्तान और तुर्की ने कई बार सैन्य और राजनीतिक समझौते किए. तुर्की अक्सर मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नजरिये को समर्थन देता रहा है, जैसे कश्मीर मुद्दे पर सार्वजनिक बयान और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आतंकवादी सोच का समर्थन.

राजनीतिक और क्षेत्रीय कारण

तुर्की की विदेश नीति में दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाना शामिल है. पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध उसे इस क्षेत्र में फादे पहुंचाते हैं. तुर्की ने पाकिस्तान को रक्षा तकनीक, हथियार और सैटेलाइट परियोजनाओं में सहयोग दिया है. PAUSAT‑1 सैटेलाइट जैसी साझेदारियां दिखाती हैं कि तुर्की पाकिस्तान को तकनीकी रूप से मजबूत करके भारत के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है. 2022–23 में तुर्की ने पाकिस्तान को सेना और वायु रक्षा तकनीक में मदद दी. यह सहयोग भारत के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष संदेश भी है.

वैश्विक गठबंधन और रणनीति

तुर्की अपने वैश्विक गठबंधनों के हिसाब से भी कदम उठाता है. चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकी तुर्की को आर्थिक और राजनीतिक लाभ देती है. तुर्की भारत विरोधी कदम उठाकर यह संदेश भी देता है कि वह मुस्लिम देशों के बीच नेतृत्वकर्ता है और दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन में अपनी भूमिका निभाना चाहता है.

