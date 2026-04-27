मैं रेपिस्ट नहीं हूं, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए था... LIVE इंटरव्यू में एंकर पर क्यों गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप?

जेफरी एपस्टीन का 'भूत' ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा. 24 घंटे पहले होटल में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध के पीछे भी एपस्टीन एंगल उभरकर सामने आया है. इसके बाद एक इंटरव्यू में जब यही बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कैमरे के सामने फीमेल एंकर ने कह दी, तो ट्रंप गुस्सा हो गए. दरअसल, एंकर ने शूटर की मंशा का जिक्र करते हुए उसका एक बयान पढ़ा था. बस, आगे की लाइन सुनकर ट्रंप गुस्सा हो गए.

असल में, पत्रकारों के लिए रखी गई ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग करने वाले संदिग्ध ने ट्रंप-विरोधी एक बयान पहले ही तैयार कर लिया था. इसे आप 'शूटर का घोषणापत्र' कह सकते हैं. इस बात को उसने होटल में गोलीबारी करने से कुछ मिनट पहले ही अपने परिवार के एक सदस्य को भेजा था. बाद में यह मीडिया को पता चला. शूटर ने कहा था कि वह केवल ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाएगा. आगे उसने इशारों में जो कहा, उसी का जिक्र एंकर ने ट्रंप के सामने कर दिया.

पिडोफाइल, रेपिस्ट... किसके लिए कहा?

इस घोषणापत्र में शूटर कोल एलन ने लिखा है, 'मैं उस शख्स के गुनाहों से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता हूं, जिसे मैं बच्चों से यौन शोषण करने वाला (पिडोफाइल), रेपिस्ट और गद्दार मानता हूं.' हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके वाक्यों से स्पष्ट नहीं होता कि वह ट्रंप की तरफ ही इशारा कर रहा था. ट्रंप पर जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर आरोप लगते रहे हैं. इसी बयान पर एंकर ने ट्रंप की प्रतिक्रिया मांग ली.

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एपस्टीन को बाल-यौन शोषण अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था. उसने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी. एपस्टीन के अपराधों से जुड़ी 'एपस्टीन फाइल्स' हाल में जारी की गई है. इसमें ट्रंप का जिक्र एपस्टीन के यहां कभी-कभार मेहमान के तौर पर आने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

अब ट्रंप ने शूटिंग की घटना के बाद इस इंटरव्यू में जो कहा, वायरल हो गया है. एंकर/रिपोर्टर ओ'डॉनेल इस शूटर का बयान लाइव शो में पढ़ती हैं और ऐसा लगता है कि उनका इशारा सीधे तौर पर ट्रंप की तरफ था. उन्होंने ट्रंप से रिएक्शन मांगा. अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नाराज होते हुए कहा, 'मैं इंतजार कर रहा था कि तुम इसे पढ़ो क्योंकि मुझे पता था कि तुम पढ़ोगी, क्योंकि तुम लोग बहुत बुरे लोग हो.'

तुम्हें इंटरव्यू में नहीं पढ़ना चाहिए था: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'उसने लिखा था...लेकिन मैं रेपिस्ट नहीं हूं… मैंने वह मैनिफेस्टो पढ़ा है. तुम्हें पता है, वह एक बीमार आदमी है. तुम्हें 60 मिनट्स (इंटरव्यू) पर वह नहीं पढ़ना चाहिए था, तुम एक बेकार इंसान हो, लेकिन ठीक है, चलो इंटरव्यू पूरा करते हैं.'

आगे ट्रंप पूरे इंटरव्यू के दौरान ओ'डॉनेल पर ताने कसते रहे. जब ओ'डॉनेल ने कहा कि एलन (जिस पर गोली चलाने का शक है) ने कथित तौर पर 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, तो ट्रंप ने पलटकर जवाब दिया, 'तुम्हारे पास ऐसे लोग इसलिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो ‘नो किंग्स’ करते हैं. मैं राजा नहीं हूं. मैं जो हूं... अगर मैं राजा होता, तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा होता.'