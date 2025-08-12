DNA: ट्रंप का नया गेमप्लान! वॉशिंगटन की FBI-कमान्डो से की घेराबंदी...आखिर क्या करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?
DNA: ट्रंप का नया गेमप्लान! वॉशिंगटन की FBI-कमान्डो से की घेराबंदी...आखिर क्या करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

DNA Analysis: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में बड़ी जांच एजेंसियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है. इस नए प्लान के तहत वॉशिंगटन में 500 अतिरिक्त पुलिसवालों को तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही साथ वॉशिंगटन के लिए FBI से भी 100 अतिरिक्त अफसर भेजे जाएंगे

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:41 PM IST
DNA: ट्रंप का नया गेमप्लान! वॉशिंगटन की FBI-कमान्डो से की घेराबंदी...आखिर क्या करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

DNA Analysis: डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला अमेरिकी नागरिकों को चौंका रहा है. जिस तरह आसिम मुनीर से हाथ मिलाने की नीति को अमेरिकी विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक उसी तरह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रहने वाले लोग भी हैरान परेशान हैं. क्योंकि ट्रंप के आदेश पर वॉशिंगटन में जो कुछ हो रहा है, वो नागरिकों की समझ से परे हैं. सबसे पहले आपको वॉशिंगटन शहर को लेकर ट्रंप का वो फैसला को पढ़ना चाहिए, जिसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है. क्या अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पर कब्जा करना चाहते हैं.

ट्रंप सरकार ने अमेरिका में बड़ी जांच एजेंसियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है. इस नए प्लान के तहत वॉशिंगटन में 500 अतिरिक्त पुलिसवालों को तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही साथ वॉशिंगटन के लिए FBI से भी 100 अतिरिक्त अफसर भेजे जाएंगे और अमेरिका में ड्रग्स और हथियारों की जांच करने वाली एजेंसी ATF के अधिकारी भी खासतौर पर वॉशिंगटन शहर के लिए नियुक्त किए जाएंगे.

ट्रंप के इस दावे का हकीकत क्या है?

ट्रंप सरकार का दावा है कि वॉशिंगटन में जांच एजेंसियों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाकर वो शहर से अपराध को कम कर देंगे. वॉशिंगटन के निवासियों के सुरक्षा स्तर में इजाफा करेंगे. लेकिन अगर हकीकत को देखें तो ट्रंप के इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको वॉशिंगटन में अपराध से जुड़े आंकड़ों को बेहद ध्यान से पढ़ना चाहिए.

वॉशिंगटन में जुर्म

वर्ष 2023 में वॉशिंगटन शहर के अंदर अपराध की चौंतीस हजार तीन सौ उनहत्तर  घटनाएं दर्ज की गई थीं. उसके अगले वर्ष यानी 2024 में इस आंकड़े में 15 प्रतिशत की गिरावट आई और पूरे साल में अपराध की कुल उनतीस हजार तीन सौ अड़तालीस घटनाएं दर्ज की गई थीं. वर्ष 2025 में अब तक वॉशिंगटन के अंदर अपराध की सिर्फ पंद्रह हजार एक सौ आठ घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष के पहले आठ महीनों के मुकाबले 7 प्रतिशत कम हैं.

ट्रंप का मकसद क्या है?

सोचने वाली बात है कि अगर शहर की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था अपराध की दर को कम करने में कामयाब रही है, तो फिर ट्रंप सरकार अतिरिक्त तैनाती और नियुक्ति क्यों कर रही है. आखिर क्यों FBI जैसी एजेंसी के अधिकारी वॉशिंगटन में लाए जा रहे हैं. इसी वजह से लोग बार बार ये कयास लगा रहे हैं कि ट्रंप का मकसद वॉशिंगटन पर कब्जा करना. या वॉशिंगटन को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखना है. ट्रंप के इस कथित प्लान को और गहराई से समझने के लिए आपको ट्रंप की एक और घोषणा के बारे में जानना चाहिए.

ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से सभी बेघर लोगों को बाहर कर देंगे. ट्रंप ने बेघर लोगों को  बाहर करने के पीछे हवाला दिया है कि इस कदम से वॉशिंगटन शहर की सुरक्षा बेहतर हो जाएगी और अपराध की दर में कमी आएगी. ट्रंप ने ये धमकी भी दी है. अगर बेघर लोगों ने शहर को नहीं छोड़ा तो वो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार NATIONAL GURADS को बुलाकर बेघर लोगों को वॉशिंगटन के बाहर खदेड़ देंगे.

आरोपों के कठघरे में डोनाल्ड ट्रंप!

वॉशिंगटन को लेकर ट्रंप के इन अजीबो गरीब या यूं कहें कि उन्मादी फैसलों को देखकर चार साल पुरानी कुछ तस्वीरें याद आ जाती हैं. वो तारीख थी 6 जनवरी 2021. जो बाइडन से ट्रंप चुनाव हार गए थे और ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के प्रतीक कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था. सैकड़ों की तादाद में ट्रंप समर्थक दक्षिणपंथी कैपिटल हिल में घुस गए थे और अमेरिका की प्रतीक चिन्ह माने जाने वाली इस इमारत में आगजनी तक की गई थी. वर्ष 2021 में ट्रंप समर्थकों के ऊपर वॉशिंगटन पर कब्जा की कोशिश जैसे आरोप लगे थे और आज खुद डॉनल्ड ट्रंप ऐसे आरोपों के कठघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं.

