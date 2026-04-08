डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया क्यों किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए खतरनाक है? पढ़ें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

US-Iran War: अमेरिका के उद्भव से ही इसका राष्ट्रवाद सिर्फ डॉलर है. डॉलर के अलावा इन्हें दुनिया में कुछ और दिखाई नहीं देता और अपने डॉलर की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए हर तरीके के हथकंडे – सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, षडयंत्रकारी आदि अमेरिका द्वारा लगातार अपनाए गए हैं.

और आज वहां एक ऐसा व्यापारी राष्ट्रपति मौजूद है जो अपनी डॉलर की हवस में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है. इसके लिए चाहे उसे युद्ध करने पड़े या टैरिफ लगाने पड़े, देशों को ब्लैकमेल करना पड़े या नेताओं को अगवा कराना पड़े, उसके हथकंडों में शामिल है और यही कारण है कि आज सारी दुनिया में ट्रंप भर्त्सना का विषय बना हुआ है.

21वीं शताब्दी में ट्रंप ने उस मानसिकता को एक बार फिर सशक्त किया है, जिसे मैं औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित करने की मानसिकता कहता हूं. उसके प्रतिरोध में विरोध की मानसिकता भी प्रखर होती जा रही है. परंतु उसका आकलन जो एक आक्रांता, लालची, झूठे और बेईमान इंसान के रूप में किया जा रहा है. उसके पीछे ये आवश्यक है कि ट्रंप का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए क्योंकि उसके दिमाग को और जिस रोगी मानसिकता से वो ग्रसित है. उसको समझे बिना उसका विरोध आसान नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की ओर से प्रत्यक्ष रूप में आक्रामक होना और उसके लिए युद्ध के साथ-साथ कई मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाना जैसे किसी शख्स या देश को धमकाना, बेइज्जत करना, नीचा दिखाना ये सब मौखिक, मानसिक और भावनात्मक प्रहार है. इस प्रकार की हरकतें सत्ता के नशे में चूर किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को अमानव ही नहीं बनाती बल्कि मानसिक तौर से भी विक्षिप्त बना देती है और ट्रंप के अंदर ये सभी अवगुण मौजूद हैं. वे अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है और खुद को दुनिया का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानता है जो कि कुछ गलत कर ही नहीं सकता. इस प्रकार के शख्स को मनोवैज्ञानिक God Complex यानी ईश्वरीय मनोग्रंथिता से ग्रस्त बताते हैं और यही ट्रंप अपने को समझता है.

वास्तव में उसकी ये मानसिकता प्रोटेस्टेंट पंथ की विचारधारा से प्रभावित है, जिसके अंतर्गत धन-दौलत भगवान का आशीर्वाद है, जो भगवान उपहार के तौर पर कड़े श्रम के लिए देता है और इसके लिए वो धरती के सारे प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि प्रकृति का शोषण और यही ट्रंप आज कर रहे हैं. मत भूलिए कि ट्रंप के मंत्री पश्चिमी एशिया के युद्ध को ईसाई धर्म के अनुकूल बता रहे हैं लेकिन वेटिकन में बैठे पोप ने उनके इस दावे को खंडित किया है.