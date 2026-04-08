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Hindi Newsदुनियाशरीफ से नहीं, ट्रंप ने आसिम मुनीर से सीधे बात क्यों की? सीजफायर की घोषणा से पहले फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

शरीफ से नहीं, ट्रंप ने आसिम मुनीर से सीधे बात क्यों की? सीजफायर की घोषणा से पहले फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

करीब 40 दिन की लड़ाई में ट्रंप बार-बार कह रहे थे कि हमने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया है. अब वहां कोई बात करने वाला नहीं है. ऐसे में सीजफायर के लिए राजी होने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ईरान होर्मुज खोलने जैसी तमाम शर्तों के लिए सचमुच राजी हो. इसके लिए उन्होंने पहला फोन पाकिस्तान किया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:24 AM IST
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फाइल फोटो
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अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम की घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है. सभ्यता को मिटाने वाली ट्रंप की धमकी के बाद महाविनाशकारी बम गिराने की आशंका बढ़ गई थी. ईरान को मनाने में पाकिस्तान और चीन की भूमिका सामने आई है. अब पता चला है कि सीजफायर पर राजी होने से ठीक पहले ट्रंप ने दो फोन कॉल कर किससे बात की थी. एक फोन कॉल पाकिस्तान आया था और दूसरा इजरायल. 

जी हां, दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा करने से ठीक पहले दो फोन कॉल किए थे. पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की थी, फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से चर्चा की गई. राष्ट्रपति ने ये फोन कॉल अमेरिकी समयानुसार शाम 5 बजे के बाद किए थे. 

आसिम मुनीर को ट्रंप ने क्यों लगाया फोन?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शहबाज शरीफ भले ही पाकिस्तान के पीएम हैं, लेकिन ईरान को बात मनवाने के लिए ट्रंप ने सीधे मुनीर से बात की. मुनीर पहले ही ट्रंप के 'फेवरेट' श्रेणी में आ चुके थे. बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उन्होंने बातचीत की डायरेक्ट लाइन स्थापित कर ली थी. 

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ट्रंप के मुनीर से इस समय बात करने की एक खास वजह है. असल में, मुनीर के ईरानी सेना के टॉप अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं. अब पता चला है कि शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे थे, लेकिन ईरानी सेना के साथ मध्यस्थ की भूमिका में मुनीर थे. वही अमेरिका और ईरान के बीच संदेश का आदान-प्रदान कर रहे थे. 

पढ़ें: शहबाज शरीफ ने खुद कराई अपनी बेइज्जती, ईरान युद्ध रुकवाने वाला मैसेज भी ट्रंप से लिखवाया !

वैसे, दिलचस्प यह भी है कि अब तक ईरान मुनीर को भी अमेरिकी एजेंट मानते हुए उनकी बात को ठुकराता जा रहा था. 2023 में मुनीर ईरान गए थे और वहां के सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की थी. इस बार, मुनीर ने सऊदी अरब समेत कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत की थी. 

नेतन्याहू को ट्रंप ने मनाया?

दूसरा फोन कॉल ट्रंप ने नेतन्याहू को ही किया था क्योंकि सर्दियों में कई बैठकों और फोन कॉल्स में नेतन्याहू ने ही ट्रंप पर जोर डाला था कि वह इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें. शायद, ट्रंप ने नेतन्याहू से युद्ध रोकने पर बात की और आखिरकार में दो हफ्ते बमबारी रोकने का एलान हो गया. माना जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बमबारी रोकने के लिए मनाया क्योंकि वह रुकने के मूड में नहीं थे. 

पढ़ें: सीजफायर पर 'चौधरी' बन रहा पाकिस्तान, लेकिन रातोंरात ईरान-अमेरिका का 'महायुद्ध' किसी और ने रुकवाया

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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