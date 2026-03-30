ईरान के अंडरग्राउंड अड्डे पर बम गिराने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए 'बंकर' क्यों बनवा रहे?

दुनिया कितनी अनसेफ हो गई है! बंकर में रहने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने मार दिया और अब खुद सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति अपने लिए 'बंकर' बनवा रहे हैं. हां, ईरान पर बमबारी कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाउस हाउस के उस हिस्से की तस्वीर दिखाई है जिसके नीचे 'तहखाना' बन रहा है. इसे व्हाइट हाउस का बॉलरूम कहा जा रहा है.

एयरफोर्स वन पर सवार ट्रंप ने कहा कि यह समयसीमा से पहले और कम बजट में बनकर तैयार हो जाएगा. व्हाइट हाउस का बॉलरूम ईस्ट विंग की जगह पर बन रहा है. इसे पुख्ता सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है. ट्रंप ने खुद पत्रकारों को तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह बुलेटप्रूफ और ड्रोन प्रूफ होगा यानी गोली मारी जाएगी तो कांच में फंस जाएगी और ड्रोन से हमला करना आसान नहीं होगा. छतें कुछ इसी तरह की बनाई जा रही हैं.

ट्रंप का सेफ हाउस: न गोली का असर, न ड्रोन

ट्रंप ने कहा कि बुलेटप्रूफ शीशे वाली खिड़कियां होंगी और ड्रोन-प्रूफ छतें हैं. इस 'बंकर' पर राजनीतिक और कानूनी विवाद भी हुआ है. ट्रंप कह चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च प्राइवेट डोनेशन से चुकाया जाएगा. अब तस्वीर देख लीजिए, जो ट्रंप ने खुद दिखाई है.

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Trump: “The military is building a massive complex under the ballroom, and that’s under construction, and we’re doing very well, so we’re ahead of schedule”

pic.twitter.com/i5f1MHHLkk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 30, 2026

व्हाइट हाउस के नीचे क्या बनवा रहे ट्रंप?

इस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां टॉप मीटिंग के अलावा बड़े समारोह भी आयोजित किए जा सकेंगे. इसका मटीरियल बहुत मजबूत है, जिससे आधुनिक हमले या खतरे को सह सके. बॉलरूम के ठीक नीचे 'मिलिट्री फैसिलिटी' के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है. इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है. यहां करीब 1000 लोग रह सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि इसमें सरकार का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

उधर, ट्रंप ने फिर दोहराया है कि ईरान में हम सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं. वे न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं. खबर यह भी है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है.