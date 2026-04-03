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Hindi NewsदुनियाDNA: जंग की सबसे मुश्किल घड़ी में अपनी ही सेना को धोखा दे रहे ट्रंप? आर्मी चीफ को हटाकर जर्मनी जैसा करेंगे अमेरिका का हाल!

DNA: जंग की सबसे मुश्किल घड़ी में अपनी ही सेना को धोखा दे रहे ट्रंप? आर्मी चीफ को हटाकर जर्मनी जैसा करेंगे अमेरिका का हाल!


Officers Fired In Trump Administration: जंग के समय किसी भी देश की सेना के चीफ का महत्व काफी बढ़ जाता है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने आर्मी चीफ को ही उनके पद से हटा दिया है. आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 03, 2026, 11:14 PM IST
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DNA: जंग की सबसे मुश्किल घड़ी में अपनी ही सेना को धोखा दे रहे ट्रंप? आर्मी चीफ को हटाकर जर्मनी जैसा करेंगे अमेरिका का हाल!

Middle East war: ट्रंप ने ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के सेना प्रमुख को ही हटा दिया. ट्रंप का ये चौंकाने वाला स्टेप है. युद्धकाल के बीच ही ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया है. ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेगसेठ ने जनरल जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया है.  जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाने के बाद युद्ध सचिव पीट हेगसेट के करीबी माने जाने वाले जनरल क्रिस्टोफर नालेव को अमेरिकी सेना का चीफ कमांडर बना दिया गया है. बड़ी हैरान करने वाली बात है. कल ही ट्रंप कह रहे थे कि 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा. इस बयान से संकेत मिला था कि ट्रंप को जंग जीतने का भरोसा है और भरोसा होने के बावजूद ट्रंप ने अपने सेनापति को हटा दिया. 

रैंडी जॉर्ज का करियर

रैंडी जॉर्ज ने अपना मिलिट्री करियर अमेरिकी फौज की ऐतिहासिक यूनिट 101 एयरबॉर्न डिवीजन से शुरु किया था. 1988 में कमीशन होने के बाद उन्होंने 1990 से 1991 तक चले पहले खाड़ी युद्ध में हिस्सा लिया फिर वर्ष 2003 में जनरल रैंडी जॉर्ज ने दूसरे खाड़ी युद्ध में हिस्सा लिया. वर्ष 2008 में उन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध में भी अपनी सेवाएं दीं. अपनी 38 साल की सैन्य सेवा में जनरल जॉर्ज को 16 मेडल मिले हैं. इन सम्मानों में अमेरिका का बहादुरी का मेडल यानी पर्पल हार्ट भी शामिल है. ये सम्मान इराक युद्ध के दौरान दिया गया था. 38 साल की मिलिट्री सर्विस और 16 मेडल. ये रिकॉर्ड बताने के लिए काफी है कि जनरल रैंडी जॉर्ज एक उच्च कोटि के सैन्य कमांडर थे. इसी वजह से सवाल उठ रहा है आखिर ट्रंप ने इतने योग्य सेनापति को क्यों हटाया. बतौर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में  ट्रंप लगातार अमेरिकी फौज के वरिष्ठ अधिकारियों को बदल रहे हैं. अब तक 15 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हटाए जा चुके हैं. दरअसल ट्रंप ऐसे सैन्य कमांडरों को प्रमोट करना चाहते हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल ना उठाएं. ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेगसेट भी ऐसे कमांडरों को तरजीह दे रहे हैं जिनका ट्रंप विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी से कोई रिश्ता ना रहा हो. पूर्व सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को डेमोक्रेटिक पार्टी का करीबी माना जाता था. इसी वजह से उनके ऊपर भी ट्रंप सरकार की गाज गिरी है. 

ट्रंप कर रहे हैं भूल? 

ईरान के साथ अमेरिका युद्ध में उलझा हुआ है. ऐसे नाजुक वक्त में ट्रंप ने अपने अनुभवी कमांडरों को हटाकर नजदीकी रखने वालों को कमान सौंप दी है. ये एक ऐसा फैसला है जिसकी कीमत अमेरिका को युद्ध में चुकानी पड़ सकती है. एक सच ये भी है कि युद्ध के दौरान सेनापतियों को हटाना या बदलना कोई नई परंपरा नहीं है. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान नाजी तानाशाह हिटलर ने अपने सेना प्रमुख फ्रांज हाल्डेर को पद से हटा दिया था. इसके बाद 50 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल डगलस मैकआर्थर को कमान से हटा दिया था. हमास के खिलाफ हालिया युद्ध में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नसीहत के बाद इजरायली आर्मी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हलेवी को इस्तीफा देना पड़ा था. दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार हुई थी. कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका को जीत नहीं मिली थी और गाजा के युद्ध में इजरायल सभी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया. इसी वजह से कहा जाता है कि युद्ध जैसी स्थिति में कमांडर को हटाना. फौज के हौसलों और युद्ध के नतीजों पर भी प्रभाव डालता है. 

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कैसे चुना जाता है कि आर्मी चीफ

अमेरिका के नए आर्मी चीफ के युद्ध सचिव पीट हेगसेठ से भी बेहतर रिश्ते हैं. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख बदलने से ईरान में अमेरिका का जमीनी सैन्य अभियान बेहतर नतीजे ला सकता है. अमेरिकी सेना प्रमुख को चुनने की पहली प्रक्रिया होती है नामांकन. अमेरिका के राष्ट्रपति सेना प्रमुख का नाम प्रस्तावित करते है. प्रस्तावित नाम को सीनेट के पास भेजा जाता है. सीनेट से सहमति मिलने के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है. नियुक्त किए गए सेना प्रमुख का कार्यकाल चार साल का होता है. हालांकि साथ में ये शर्त भी रहती है अगर युद्ध मंत्रालय चाहे तो बीच कार्यकाल में भी सेना प्रमुख को हटा सकता है. इसी नियम का इस्तेमाल करके ट्रंप ने जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया है. ट्रंप ने फैसला ले लिया है. जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाकर नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जा चुकी है. अब ईरान के युद्ध के नतीजे ही तय करेंगे, ट्रंप का ये दांव सही था या फिर ये अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक गलती के तौर पर पहचाना जाएगा. नया आर्मी चीफ नियुक्त करके ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान पर जमीनी हमले का तीर अब कमान से निकल चुका है.  इसी बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ये पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी थलसेना ईरान के नजदीक पहुंच चुकी है. 

मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा ईरान? 

ईरान की सेना का दावा है कि उसने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया है. दावे में ये भी कहा गया है कि पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कमांडो दक्षिणी ईरान में घुसे थे. ईरान ने कहा है कि अमेरिकी कमांडोज अपने पायलट को बरामद नहीं कर पाए हैं लेकिन इस दावे ने ये बता दिया है कि अमेरिकी थलसेना ईरान के काफी नजदीक तैनात हो गई है. ये बात ईरान को भी समझ आ चुकी है कि उसकी धरती पर अमेरिकी फौजियों के कदम जरूर पड़ेंगे. इसी वजह से ईरान की फौज अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. इस सिलसिले में ईरान की IRGC ने एक वीडियो जारी करके ये चेतावनी दी है अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर पहुंचे तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे. 2 मिनट के इस वीडियो में IRGC ने अपनी थलसेना और मिसाइलों का बखान किया है. युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना काफी पुरानी रणनीति है. इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध को लेकर फ्रांस के शासक और महान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महत्वपूर्ण विचार दिया था. नेपोलियन का मानना था कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव और सैन्य तैयारी साथ साथ चलती है. अगर मनोवैज्ञानिक दबाव को भारी सैन्य ताकत का साथ मिल जाए तो युद्ध के नतीजे बदले जा सकते हैं. सैन्य रणनीति से जुड़ा ये विचार आज ईरान के युद्ध में सच साबित होता दिख रहा है. एक तरफ ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत और तैनाती के साथ ईरान पर दबाव बढ़ाया है. दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसी सैन्य तैनाती की है जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है. 

खर्ग पर ट्रंप की नजर 

ये अब साफ हो चुका है कि ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का तेल केंद्र यानी खार्ग द्वीप है. इस खार्ग द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने एक नया दांव चला है. ईरान ने अपनी सेना की नोहाद और सबरीन ब्रिगेड को खार्ग पर तैनात कर दिया है. ये दोनों ब्रिगेड ईरानी फौज की कमांडो फोर्स हैं. नोहाद ब्रिगेड को वर्ष 1959 में खड़ा किया गया था और शुरुआती दौर में अमेरिकी सेना ने ही इस फोर्स को ट्रेनिंग दी थी, जबकि सबरीन ब्रिगेड को ब्रिटेन के SAS कमांडो फोर्स की तर्ज पर खड़ा किया गया है. इन दोनों ब्रिगेड को मिला दिया जाए तो कुळ 13 हजार कमांडो खार्ग में तैनात कर दिए गए हैं. इन दोनों ब्रिगेड के पास फतह कैटेगरी की छोटी दूरी की मिसाइल और शाहेद ड्रोन भी हैं. यानी ये 13 हजार कमांडो कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक अमेरिकी आक्रमण का सामना कर सकते हैं. 
इतनी भारी मात्रा में कमांडो फोर्स तैनात करके ईरान ने ये बता दिया है कि वो खार्ग द्वीप पर संभावित अमेरिकी हमले का जवाब देने को तैयार है, हालांकि इस रणनीति का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि कमांडो फोर्स का एक बड़ा हिस्सा तैनात कर देने से ईरान के दूसरे जमीनी मोर्चे पर तैयारी कमजोर पड़ जाएगी. 

करियर की चढ़ाई बलि

ट्रंप ने आज अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से इस्तीफा ले लिया और इस इस्तीफे की खबर खुद ट्रंप ने पूरी दुनिया को दी. आखिर ट्रंप ने अपनी फेवरेट वकील को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है,' मैं पैम को बहुत पसंद करता हूं. जल्द ही पैम प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी भूमिका निभाती नजर आएंगी. इसकी जानकारी भी मैं ही आपको दूंगा. अब हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांक नए अटॉर्नी जनरल की भूमिका में नजर आएंगे. मैं पैम के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं.' भविष्य के लिए शुभकामनाएं जैसे शब्द इस्तेमाल करके ट्रंप ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पैम का इस्तीफा एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन अमेरिका में इस बदलाव को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं. एक चर्चा ये भी है कि एप्सटीन फाइल्स को लेकर पैम सख्त कदम नहीं उठा पाईं जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया है. अगर ये चर्चा सही है तो ट्रंप ने अपने राजनीतिक हित के लिए एक और बेहतरीन प्रोफेशनल के करियर को बलि चढ़ा दिया है .

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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