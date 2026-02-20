भारत-पाकिस्तान का नाम लेकर अचानक NOoooo कहते हुए क्यों चिल्लाए डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की चर्चा कर चुके हैं. अब 'बोर्ड ऑफ पीस' के मंच से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की बात दोहराई. एक समय ऐसा आया जब वह तेजी से बोले- नोSअअअअअअ... इसी दौरान ट्रंप ने बताया कि मैंने उनसे (भारत और पाक के नेताओं से साफ कह दिया था कि दोनों देशों पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा.

PRESIDENT TRUMP on ending the war between INDIA and PAKISTAN: I told them I'm going to put 200% tariffs on each of their countries. It essentially doesn't allow them to do any business. When it came to losing money, they said we don't want to fight. And we solved that deal. pic.twitter.com/gM4J7s1oHT — Department of State (@StateDept) February 19, 2026

