भारत-पाकिस्तान का नाम लेकर अचानक NOoooo कहते हुए क्यों चिल्लाए डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की चर्चा कर चुके हैं. अब 'बोर्ड ऑफ पीस' के मंच से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की बात दोहराई. एक समय ऐसा आया जब वह तेजी से बोले- नोSअअअअअअ...

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:56 AM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की चर्चा कर चुके हैं. अब 'बोर्ड ऑफ पीस' के मंच से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की बात दोहराई. एक समय ऐसा आया जब वह तेजी से बोले- नोSअअअअअअ... इसी दौरान ट्रंप ने बताया कि मैंने उनसे (भारत और पाक के नेताओं से साफ कह दिया था कि दोनों देशों पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा. 

खबर अपडेट हो रही है...

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं.

Donald Trump news

Trending news

