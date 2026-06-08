/सारे फैसले मैं लेता हूं... ट्रंप का माथा ठनका, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के हाथ बांधे!

पश्चिम एशिया में एक बार फिर हमले शुरू हुए, तो दुनियाभर में टेंशन बढ़ गई. लेबनान पर इजरायल के हमले से बौखलाए ईरान ने जवाब में मिसाइल अटैक कर दिया. इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माथा ठनका है. उन्होंने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ही हाथ बांध दिए. हां, ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा है कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ डील मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. फाइनेंशियल टाइम्स को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. फैसले मैं लेता हूं. सारे फैसले मैं ही लेता हूं. वह (नेतन्याहू) फैसले नहीं लेते.'
उन्होंने आगे कहा कि ईरान के हमलों से अमेरिका-तेहरान की बातचीत को लेकर उनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ा है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो अप्रैल की शुरुआत में हुए सीजफायर के बाद सबसे गंभीर उल्लंघन है.
हालांकि, ट्रंप ने साफ कहा, 'इसका डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा.' यह बड़ा बयान है क्योंकि इजरायल और ईरान के ताजा हमलों से दुनिया में यही मैसेज गया है कि कई महीनों से रही शांति अब शायद पूरी तरह भंग हो गई है.
एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने उनसे कहा है कि वह (नेतन्याहू) ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब न दें. ईरान ने सोमवार को इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं. 8 अप्रैल को हुए सीजफायर के बाद यह ईरान का पहला मिसाइल हमला है.
इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा, 'ईरान से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों का पता चलने के बाद देश के कई इलाकों में सायरन बजाए गए... खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं.' हमले में अब तक किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की खबर नहीं है.
इजरायली वायु सेना ने पुष्टि की है कि ईरान से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई थीं. खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और होम फ्रंट कमांड ने जनता के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. संबंधित इलाकों में सीधे मोबाइल फोन पर शुरुआती निर्देश भेजे गए. लोगों से अपील की जा रही है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और निर्देशों का पालन करें. अलर्ट मिलने पर सुरक्षित जगहों पर जाएं और अगली घोषणा होने तक वहीं रहें. सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की इजाजत स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ही दी जाएगी.
रविवार को हिजबुल्ला की तरफ से इजरायल के इलाके में गोलीबारी करने के बाद इजरायल ने बेरूत के दाहियेह जिले में आतंकियों के एक दफ्तर को निशाना बनाया.