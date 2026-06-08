/सारे फैसले मैं लेता हूं... ट्रंप का माथा ठनका, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के हाथ बांधे!

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की शिफ्ट संभालते थे. वहां होम पेज की खबरें लिखने के साथ इन्होंने 'जंगल न्यूज' सेक्शन शुरू किया और इसे पॉपुलर बनाया. इनके ओपिनियन काफी पसंद किए जाते रहे हैं. खबरों की अपनी सरपट स्टाइल और रिकॉर्ड पेज व्यूज के लिए टाइम्स इंटरनेट में साल 2022 का The Newsmaker Award मिला. उससे पहले अमर उजाला में देश और दुनिया पेज की जिम्मेदारी संभाली. आज समाज, आज अखबार में रिपोर्टिंग के अलावा ऑल इंडिया रेडियो और ज्ञानवाणी रेडियो में भी काम का अनुभव है. AIR दिल्ली से 10 मिनट की समसामयिक वार्ता प्रसारित की. साइंस में ग्रैजुएट अनुराग मीडिया मैनेजमेंट में MBA हैं. 17 साल से पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं. आप Anurag.Mishra@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.