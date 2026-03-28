ईरान पर बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अचानक बच्चों की तरह मांगी माफी... फिर बोले- रिजीम चेंज हो चुकी है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में घोषणा की है कि ईरान में सत्ता पहले ही बदल चुकी है. बाद में वह बच्चों की तरह माफी भी मांगने लगे. उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा.
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ईरान-अमेरिका वॉर के गंभीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. अचानक एक वक्त ऐसा आया, जब वह बच्चों की तरह कहने लगे- आई एम सॉरी (मुझे माफ कर दीजिए). दरअसल, वह बता रहे थे कि हम बातचीत (ईरान से) कर रहे हैं और यह अच्छा होगा कि ईरान जल्दी से उसे खोल दे. ट्रंप आगे अपने अंदाज में बोल गए कि उन्हें (ईरान को) जल्दी से 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' को खोलना होगा. इसके बाद ट्रंप बच्चों की तरह कहने लगे- मेरा मतलब है होर्मुज. मुझे माफ कीजिएगा. I'm so sorry. इतनी भयंकर भूल हो गई. फेक न्यूज कहेगा कि उन्होंने गलती से ऐसा कहा. नहीं. मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है. कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग और पत्रकार ठहाका लगाकर हंस पड़े.
ट्रंप भी गजब हैं. उनका व्यंग्य वही जानें. इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कई बड़ी बातें कहीं. नाटो पर भड़के और ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर दी. पहले वीडियो देखिए.
Trump: "They have to open up the Strait of Trump-- I mean, Hormuz. Excuse me. Such a terrible mistake. The fake news will say, 'He accidentally said--' No. There's no accidents from me." pic.twitter.com/3dTavHHuGM
— Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026
प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा कि हम सब कुछ उड़ा चुके हैं. अब हर कोई यह घोषणा करने में डरा हुआ है कि नया हेड कौन है? ट्रंप ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि हम पहले ही रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) कर चुके हैं. उधर, रॉयटर्स की रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान का एक तिहाई मिसाइल शस्त्रागार नष्ट हो चुका है. हालांकि, तेहरान के पास अब भी बहुत मिसाइलें हैं.
ट्रंप ने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर 10 दिन के लिए हमले रोकने की घोषणा कर चुके हैं. हालांकि, युद्ध अब भी चल रहा है. ट्रंप की समयसीमा 6 अप्रैल 2026 तक की है. इस बीच, ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में डील हो सकती है. ट्रंप अब तक ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत को लेकर काफी आशान्वित दिख रहे हैं.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्के रूबियो ने घोषणा की है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ईरान वॉर अब महीनों नहीं, हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा.