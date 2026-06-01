जहां पत्थर में 'जिंदा' हैं वो चार दिग्गज! उस पहाड़ पर अपनी मूर्ति क्यों बनवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई तस्वीर के जरिए अपनी दिली-ख्वाहिश जाहिर की है. यह एक पहाड़ी मालूम पड़ती है, जहां पहले से कुछ चेहरे बने हैं और दाहिने छोर पर ट्रंप का चिर-परिचित चेहरा दिखाई देता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजिमी है कि यह पहाड़ी कौन-सी है और ट्रंप यहां अपनी मूर्ति क्यों बनवाना चाहते हैं? बगल में दिखाई दे रहे कौन लोग हैं?

ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है, वह एआई से तैयार की गई है लेकिन इसमें ट्रंप को अगर हटा दें, तो बाकी चीजें असली-जैसी ही हैं. बगल में दिख रहे चार लोग कोई साधारण शख्स नहीं हैं. ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहिम लिंकन हैं.

कहां है यह चार नेताओं वाली पहाड़ी

असल में यह जगह अमेरिकी प्रांत साउथ डकोटा के खूबसूरत 'ब्लैक हिल्स' में है. प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज इस जगह पर देश के चार दिग्गज नेताओं की भव्य आकृतियां बनी हैं. यह अमेरिकी इतिहास की कहानी कहती हैं. हां, यह देश के जन्म, विकास, प्रगति और संरक्षण की कहानी बयां करती हैं. यहां के शुरुआती निवासियों के इतिहास से लेकर आज के अमेरिका की विविधता तक, माउंट रशमोर अपने आगंतुकों को समृद्ध विरासत से परिचित कराता है. अब ट्रंप की तमन्ना है कि कैसे भी करके उनकी भी मूर्ति माउंट रशमोर पर गढ़ दी जाए.

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150 साल की कहानी कहती हैं चार 60 फुट की मूर्तियां

साउथ डकोटा के कीस्टोन में ब्लैक हिल्स की ग्रेनाइट चट्टानों पर ये चेहरे विशाल प्रतिमा के रूप में तराशे गए हैं. माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल के तहत यह ऐतिहासिक स्थल चार पूर्व राष्ट्रपतियों के 60-फुट ऊंचे चेहरों को प्रदर्शित करता है. मूर्तिकार गुटजोन बोर्ग्लम ने अमेरिकी विरासत के शुरुआती 150 वर्षों को समेटने के लिए इन विशिष्ट राजनेताओं को चुना था.

पहाड़ी पर उकेरे गए वो चार चेहरे कौन हैं?

जॉर्ज वॉशिंगटन (1789-1797) : अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और देश के संस्थापकों में से एक. गणतंत्र की स्थापना और स्वतंत्रता के लिए हुए क्रांतिकारी संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं.

थॉमस जेफरसन : अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति. इनके जरिए देश के क्षेत्रीय विस्तार की कहानी कही जाती है.

अब्राहम लिंकन : अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति. गृहयुद्ध के दौरान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा और टूटने से बचाया.

थियोडोर रूजवेल्ट (1901-1909) : अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति. इन्हें राष्ट्रीय प्रगति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है. पनामा नहर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई.

इस राष्ट्रीय स्मारक में ट्रंप को शामिल करने का विचार 2018 की एक चर्चा से जुड़ा है. उस दौरान ट्रंप ने साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम से कहा था कि चट्टान पर अपना चेहरा स्थायी रूप से तराशा हुआ देखना उनका 'सपना' है. ट्रंप के समर्थक कहते हैं कि उनके कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियां उन्हें इस स्मारक में शामिल किए जाने का अधिकार देती हैं. इससे पहले 2020 में एक संबोधन के दौरान इस प्रस्ताव को पेश भी किया गया था. कुछ एक्सपर्ट के हवाले से यह भी पता चला कि उस पहाड़ी एक नेता का चेहरा उकेरने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है.