'15 हजार सैनिकों ने ली पोजीशन...' ट्रंप की वेनेजुएला पर एक और स्ट्राइक की चेतावनी

Hindi Newsदुनिया15 हजार सैनिकों ने ली पोजीशन... ट्रंप की वेनेजुएला पर एक और स्ट्राइक की चेतावनी

वेनेजुएला पर अमेरिकी ऐक्शन अभी थमा नहीं है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी की बात नहीं मानी गई तो हम दूसरी स्ट्राइक के लिए तैयार हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:49 AM IST
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाने के 48 घंटे के भीतर एक और चेतावनी दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरे संभावित मिलिट्री ऐक्शन की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर अंतरिम नेतृत्व अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो एक और स्ट्राइक की जा सकती है. खबर है कि कैरेबियाई क्षेत्र यानी वेनेजुएला के बिल्कुल करीब अमेरिका के 15 हजार सैनिकों की टुकड़ी बिल्कुल अलर्ट मोड में रखी गई है. वह किसी भी समय ऐक्शन के लिए तैयार है. इधर, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. 

मादुरो को उठवाने वाले ट्रंप ने अब कहा है कि अमेरिका का फोकस वेनेजुएला में सब ठीक-ठाक करने पर है और इसके लिए वह फिर से कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर वे (नई लीडरशिप) ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे तो हम वेनेजुएला पर दूसरा हमला करेंगे. आगे यह भी बोले कि उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रंप ने दावा किया है कि इस बड़े ऑपरेशन में घायल अमेरिकी सैनिक ठीक हैं.

15000 सैनिकों की तैनाती क्यों?

Guardian की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को प्रेशर बनाने के लिए तैनात कर रखा है. वैसे, तेल से भरपूर देश पर सीधा कंट्रोल करने की अमेरिका की मंशा नहीं दिख रही है.  

मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी सुनाया

ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि वेनेजुएला में सही समय पर चुनाव होंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में तेल और दूसरे संसाधनों तक पूरा एक्सेस चाहता है. उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में कई तीखी बातें भी कही हैं. ट्रंप ने वेनेजुएला के पड़ोसी देश को लेकर एक तरह की चेतावनी देते हुए 'ऑपरेशन कोलंबिया' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है. साथ-साथ उन्होंने मेक्सिको को भी सुना दिया. बोले- मेक्सिको को मिलकर काम करना होगा. आगे कहा कि ऐसा लग रहा है क्यूबा (सरकार) अपने पतन के लिए तैयार है. 

...तो मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकाएंगे

इससे पहले मादुरो के अपहरण के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को 'चलाएगा' और अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को बात मानने की चेतावनी दी थी. उन्होंने  कहा कि अगर डेल्सी सही से काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी. 

हालांकि रोड्रिग्ज ने सार्वजनिक रूप से सख्त तेवर दिखाए और मादुरो को उठवाने को गलत और अत्याचार बताया. अमेरिकी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कुछ निजी बातचीत चल रही है. ट्रंप ने भी कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिग्ज से बात की थी. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कहा था. 'आपको जो भी चाहिए, हम करेंगे.' ट्रंप ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है. 

पढ़ें: वेनेजुएला पर ट्रंप ने लिया यूटर्न, कहा- कब्जे का इरादा नहीं है

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

Donald Trump news

Trending news

