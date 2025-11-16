Advertisement
trendingNow13006736
Hindi Newsदुनिया

Bullet Train Fact: 300 किमी/घंटा स्पीड पर भी बुलेट ट्रेन में क्यों नहीं गिरता पानी का गिलास? जवाब हैरान कर देगा

Bullet Train Interesting Facts: बुलेट ट्रेनों की स्पीड 300 किमी प्रति घंटा के आसपास होती है. इतनी जबरदस्त स्पीड में दौड़ने के बावजूद उसमें रखी चीजें गिरती क्यों नहीं हैं. क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bullet Train Fact: 300 किमी/घंटा स्पीड पर भी बुलेट ट्रेन में क्यों नहीं गिरता पानी का गिलास? जवाब हैरान कर देगा

Why things not fall in bullet trains despite high speed: बहुत बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही होती है, तब उसके अंदर रखा शैंपेन का गिलास कैसे इतना शांति से टिका रहता है. बाहर इतनी तेज हवा गुजर रही होती है, जमीन के कंपन अलग होते हैं और ट्रेन पलक झपकते ही शहर बदलने लगती है, लेकिन अंदर रखा एक हल्का-सा गिलास हिलता भी नहीं है. यह देखने में भले ही जादू जैसा लगता है लेकिन ऐसा आखिर होता कैसे है. 

300 किमी/घंटा स्पीड पर भी क्यों नहीं डगमगाती चीजें?

दरअसल, बुलेट ट्रेन जब अपनी तय स्पीड पकड़ लेती है, तो उसके बाद वह लगातार उसी स्पीड पर चलती रहती है. यह स्थिर रफ्तार गिलास को कोई झटका ही महसूस नहीं होने देती. जब कोई गाड़ी तेज होती है या ब्रेक लगाती है, तभी अंदर मौजूद चीजें डगमगाती हैं. लेकिन यहां न तेज होना है और न धीमा होना है. बस एक सीधी, तय रफ्तार में चलते जाना है. ऐसे में गिलास को लगता ही नहीं कि वह किसी तेज स्पीड वाली चीज पर रखा है. न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि चालू चीजें चलती ही रहेंगी और सभी चीजें एक ही स्पीड शेयर करेंगी, इसलिए अंदर बैठा इंसान हो या मेज पर रखा गिलास, सब एक जैसी स्थिरता महसूस करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बुलेट ट्रेन के डिब्बों की खास बनावट भी इस स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाती है. उनमें लगाए जाते हैं ऐसे सस्पेंशन सिस्टम जो हर तरह की हलचल को अपने अंदर ही सोख लेते हैं. ट्रैक की कोई ऊंच-नीच या तेज कंपन अंदर तक पहुंचते-पहुंचते लगभग खत्म हो जाती है. इसलिए यात्री चाहे कॉफी पी रहा हो या लैपटॉप पर काम कर रहा हो, उसे महसूस होता है कि ट्रेन नहीं चल रही, बल्कि कोई मुलायम-सी हवा उसे आगे बढ़ा रही है. ऐसे माहौल में गिलास का हिलना तो दूर, उसकी सतह तक पर फर्क नहीं पड़ता.

तेज मोड़ों पर संतुलन कैसे बनाती हैं बुलेट ट्रेन?

इसके अलावा हाई-स्पीड ट्रेनों के ट्रैक भी बेहद खास तरीके से बनाए जाते हैं. इन ट्रैकों में तेज मोड़ लगभग न के बराबर होते हैं. घुमाव भी इतने चौड़े रखे जाते हैं कि ट्रेन मुड़े भी तो झटका महसूस न हो. पारंपरिक रेलों में अक्सर अचानक आए मोड़ या ढलान से डिब्बों में हलचल मच जाती है, लेकिन बुलेट ट्रेनें जिस ट्रैक पर दौड़ती हैं, वह मानो पूरी तरह 'स्ट्रेट लाइन' का अपग्रेडेड वर्जन होता है. इसलिए ट्रेन किसी भी दिशा में अचानक नहीं झटकती और टेबल पर रखी चीजों को हिलने का कोई मौका नहीं मिलता.

कुछ हाई-टेक ट्रेनें तो मोड़ आने पर खुद थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाती हैं. यह बिल्कुल वैसा है, जैसे बाइक वाला मोड़ पर झुककर बैलेंस बनाता है. इस तकनीक की मदद से ट्रेन मोड़ पर भी संतुलन बनाए रखती है और अंदर बैठे लोगों को न झुकना पड़ता है, न किसी गिलास को गिरने का डर होता है. मोड़ पर मिलने वाली स्वाभाविक बाहरी ताकत इस झुकाव से बैलेंस हो जाती है, इसलिए ट्रेन के अंदर सब कुछ पहले जैसा शांत रहता है.

क्या बुलेट ट्रेनों में भी ठक-ठक की आवाज आती है?

पुरानी रेलों में ट्रैक के जोड़ पर जो ‘ठक-ठक’ की आवाज आती थी और हल्का उछाल महसूस होता था, वह भी हाई-स्पीड ट्रेनों में खत्म कर दिया गया है. यहां ट्रैक पूरी तरह वेल्डेड होते हैं और पहियों का डिजाइन इतना चिकना होता है कि ट्रेन के चलने की आवाज भी कम हो जाती है. जब कंपन कम हो, शोर कम हो और झटके लगभग गायब हों, तो कोई भी हल्की चीज आसानी से अपनी जगह स्थिर रह सकती है. यही कारण है कि ट्रेनों का अंदरूनी सफर बाहर की रफ्तार की तुलना में बिलकुल अलग लगता है - एकदम शांत और स्थिर.

इतनी तेज रफ्तार पर हवा का दबाव भी काफी बदलता है, लेकिन बुलेट ट्रेन का एरोडायनामिक डिज़ाइन इस समस्या को भी हल कर देता है. इसका नुकीला आगे का हिस्सा हवा को बिना ज्यादा विरोध के दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे ट्रेन पर दबाव कम पड़ता है और अंदर कोई हलचल नहीं पहुंचती. ट्रेन जब किसी सुरंग से गुजरती है या सामने से कोई दूसरी हाई-स्पीड ट्रेन आती है, तब भी अचानक होने वाली वायु दबाव की लहरें अंदर तक नहीं पहुंचतीं.

पूरी यात्रा में स्थिर रहता है ट्रेन का फर्श

सबसे जरूरी बात - ट्रेन का फर्श पूरी यात्रा के दौरान लेवल और स्थिर रहता है. नीचे लगे सस्पेंशन और आधुनिक तकनीकों की वजह से फर्श किसी भी झटके या मोड़ पर अपने आप संतुलन बना लेता है. इसलिए गिलास के नीचे की सतह कभी टेढ़ी या हिलने-डुलने वाली नहीं बनती और गिलास अपनी जगह मजबूती से टिक सकता है.

इस तरह जब ट्रेन बाहर दुनिया से तेजी से मुकाबला कर रही होती है, अंदर का माहौल बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कोई शांत, स्थिर कमरा. यह विज्ञान और तकनीक का ऐसा मेल है जो रफ्तार को भी आराम में बदल देता है. यही वजह है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी शैंपेन का गिलास टेबल पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या तूफान चल रहा है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Bullet Train News

Trending news

SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना